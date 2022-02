Poetin rammelt aan de poorten van Europa en het lijkt alsof de Navo daar weinig aan kan doen

Lang geleden, ik was nog niet eens volwassen, heb ik mijn ouders zeer bestraffend toegesproken. Hoewel zij mij niets kwalijk hebben genomen en – denk ik nu – eerder geamuseerd mijn verwijten incasseerden, voel ik achteraf nog de gêne.

Mijn ouders waren namelijk met hun volgeladen Simca naar Spanje op vakantie gegaan en ik vond dat zoiets niet kon. Spanje was onder Franco een dictatuur, die door fatsoenlijke mensen – ‘zoals wij, pap’ – geboycot diende te worden. Het kopen van Spaanse sinaasappelen was een doodzonde en ik was beslist niet de enige (linkse) jongere die er zo over dacht. Mijn vader, die krachtens zijn werk goed op de hoogte was van de politieke verhoudingen in de wereld, antwoordde dat Spanje met instemming van de Verenigde Staten lid was geworden van de Navo en dat westerse landen op die manier Franco goed in de gaten konden houden. Ik had geen oren naar die opvatting.

In die jaren zestig van de vorige eeuw was de Navo weinig populair bij links. De communisten van de CPN vonden sowieso dat Nederland uit de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie moest en binnen de PvdA zou Den Uyl de grootste moeite krijgen met allerlei anti-Navo-moties. In 1963 waren klappen gevallen, toen de Navo in het Olympisch Stadion een taptoe organiseerde. Er marcheerde daar een militair muziekkorps mee uit Portugal, ook al een fascistisch land met een dictator aan de macht. Linkse jongeren, omschreven als ‘politieke heethoofden’, renden het veld op. Ik ben daar niet bij geweest, maar volgens een verslag dat ik erover las, speelde het korps ‘Geen woorden, maar daden’, terwijl de demonstranten er met de gummistok van langs kregen. Journalist Henk Hofland karakteriseerde de taptoe destijds als ‘een krijgshaftig, muzikaal gebeuren om te laten zien dat het westelijk bondgenootschap ook haar vrolijke kanten had.’ Hij meende zelfs dat met het uiteenslaan van de demonstranten de woelige jaren zestig in Nederland pas echt waren begonnen.

Alles woelt om verandering en ik zag dat een internetpetitie die in 2018 was opgesteld met de tekst ‘Nederland moet uit de Navo stappen’ slechts 23 keer is ondertekend. Dat houdt niet over.

Tegenwoordig ga ikzelf graag naar Spanje op vakantie, uit volle overtuiging en zonder gêne. Maar intussen heb ik ook op Netflix de vijfdelige serie gezien: Die Wahrheit über Franco, Spaniens vergessene Diktatür. Alles bij elkaar is het een macabere serie over een meedogenloze maar zeer sluwe opportunist, die zelfs voor Hitler raadselachtig bleef. Dat Franco tot zijn dood aan de macht wist te blijven, is op zichzelf een prestatie. Hij kreeg aan het eind geen bajonet in zijn buik en pas een kleine vijftig jaar na zijn dood is besloten zijn mausoleum op te breken. Dat hebben weinig dictators hem nagedaan, en helemaal niet in Europa.

Spanje heeft zwaar onder het Franco-regiem geleden, zij het dat in Franco’s nadagen grote economische vooruitgang is geboekt. Honderdduizenden zijn over de kling gejaagd, vaak met medeweten van de katholieke kerk, die niet bepaald trots kan zijn op haar rol in dezen. Toch kun je je afvragen, de Europese geschiedenis overziende: wat erger is geweest: het nationaal-socialisme (fascisme) of het communisme?

In elk geval kun je nu beter wonen in Duitsland (Hitler), Italië (Mussolini) en Spanje (Franco) dan in een voormalig communistisch land. Heel wat Nederlanders verhuizen tegenwoordig naar Portugal, waar ooit de autocraat Salazar de scepter zwaaide, totdat de Anjer Revolutie hem omver wierp. Het fascisme is een aberratie geweest, een misdadige oprisping die in zijn kortstondigheid miljoenen slachtoffers heeft gemaakt, maar het fascisme heeft het ook afgelegd en is grotendeels voorbij. Leuk dat Ter Braaks pamflet Het nationaalsocialisme als rancuneleer na 85 jaar is herdrukt, maar in feite is het nauwelijks relevant.

De wereldvrede wordt niet bedreigd door een revanchistisch Duitsland en zelfs niet door een Amerikaans Trumpisme, dat overigens voornamelijk troepen wilde terugtrekken, maar door landen die communistisch geregeerd worden, of in het verleden communistisch geregeerd zijn. China heeft zich ontwikkeld tot een massale dictatuur, waar mensenrechten niet tellen en waar concentratiekampen zijn ingericht om andersdenkenden tot heropvoeding te dwingen. Of, als dat niet lukt, geheel te laten verdwijnen.

Over de atoomdwerg Noord-Korea zullen we het niet hebben, want die lui van Kim Jong-un wonen ver weg. Maar Poetin, voormalig agent van de KGB en opgegroeid met de waarden en normen van de Sovjet-Unie, rammelt aan de poorten van een Europa, waar ze hier en daar nog moeite hebben met de democratie. Het lijkt erop dat de Navo daar niet veel tegen kan doen. Een ingewijde vertelde dat de bruggen in Duitsland te zwak zijn om er treinen met tanks over te vervoeren. Een nieuw Comité van Waakzaamheid zie ik geen vuist maken.