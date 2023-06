‘Poetin probeert een hel van ons land te maken, onleefbaar voor mens, dier en natuur’

Oekraïners uit de Mykolaiv-regio maken per ponton een overtocht na de vernietiging van de Kachovka-dam. Beeld Getty

Dinsdag 13 juni

08.10

‘Goedemorgen, dorogaja, lieverd. Gisteren in het ziekenhuis raakte ik in gesprek met een verpleger, die mijn man Akos verzorgt. De verpleger weet dat ik gevlucht ben uit Oekraïne. Weet je wat hij aan mij vroeg? ‘Zeg, die opgeblazen dam, zou dat het Oekraïense leger misschien handig uitkomen? Ik zeg niet dat Oekraïne het gedaan heeft hoor! Maar wellicht is het in hun voordeel? Dat ze nog meer westerse wapens krijgen?’

‘Ik kromp ineen, ik moest gaan zitten. Wat vond ik het opeens weer vreselijk in Hongarije. Hoe durfde hij mij zoiets te vragen? Mijn hart heeft de hele week gehuild om de Kachovka-stuwdam. Sinds mijn vlucht miste ik vooral Kyiv, maar afgelopen week kon ik alleen maar aan Cherson denken, de stad en regio waar ik opgroeide.’

‘Ik verlangde naar de naaldbomen, vlak bij de oevers van de Dnipro, die het decor vormen van mijn jeugd. De geur van die bomen, die ik opsnoof als we daar picknickten, zittend op een kleed met borduursels van mijn moeder. Mama had op die momenten altijd zelfgebakken pampoesjki bij zich, broodjes met peterselie en knoflook. En grote stukken watermeloen, die we slurpend opaten. We zwommen tot zonsondergang in de Dnipro, terwijl we in het water naar de watervogels en de pelikanen keken. Met vriendjes sprong ik van een steiger af. We doken zo diep mogelijk het donkergroene water in en zwommen dan onder de waterlelies door. Ach, ik heb het je al zo vaak gezegd, mijn land is paradijselijk mooi. Het zijn allemaal gouden herinneringen. Ik denk graag terug aan dit gebied, en aan de hele lange zomers waarin ik zo gelukkig was.’

09.30

‘Nu gaat deze regio door een nachtmerrie. Eerst werd Cherson bezet door die Russische idioten, daarna lieten ze de boel overstromen. De Oekraïense grenswacht waarschuwt nu voor de grote hoeveelheid mijnen die richting de Zwarte Zee drijft. Kun je het geloven? Een oorlog én een natuurramp in het paradijs. Ik zag de filmpjes van ondergelopen straten, huizen en bomen. Sommige bomen zijn daar meer dan honderd jaar oud. Zij kunnen niet te lang in het water staan, want dan gaan hun wortels rotten. Wie redt die naaldbomen, de bomen waar ik al als kind van hield? En hoe zal het gaan met de oogst van de watermeloenen deze zomer?’

10.12

‘Iris, als dit ooit allemaal voorbij is, dan zullen we er met zoveel verdriet op terugkijken. Hoe ze van Oekraïne een puinhoop hebben gemaakt. Het mooie, schitterende Oekraïne. Poetin kan ons niet hebben en gooit ons daarom op een vuilnisbelt. Hij probeert een hel van ons land te maken, onleefbaar voor mens, dier en natuur.’

11.40

‘Het is voor het eerst sinds ik in Hongarije ben dat ik me heb uitgesproken. De verpleger in het ziekenhuis schrok. Zoveel felheid had hij van mij niet verwacht. Hopelijk begrijpt hij nu hoeveel pijn de doorgebroken Kachovka-dam doet bij Oekraïners. Helaas weet Akos inmiddels ook van de stuwdam. Terwijl ik het steeds zo veel mogelijk voor hem probeerde te verzwijgen. Het deed hem ook veel pijn. Nu probeer ik hem te kalmeren. Het is allemaal niet goed voor zijn hart.’