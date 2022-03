Poetin mikt op een graankartel

De Russische president Poetin overlegt met Lyudmila Bespalova, lid van de wetenschappelijke raad van het Pavel Lukyanenko instituut voor graan. Beeld Mikhail Metzel/TASS

Rusland is een supermacht in energie en grondstoffen en wil dat ook worden in graan.

Vijftien jaar geleden maakte Vladimir Poetin met Oekraïne en Kazachstan plannen om een tarwekartel te vormen en zo de Verenigde Staten te passeren als grootste graanexporteur. Dat plan kwam in 2013 in gevaar toen de Oekraïense president Janoekovitsj een associatieverdrag met de EU wilde tekenen. Onder zware druk van Poetin zag hij daarvan af, waarna de Maidanrevolutie uitbrak die hem ten val bracht. Daarmee was ook het ­kartelplan van tafel.

Maar in de jaren er na slaagde Rusland er in zijn tarweproductie zo ver op te voeren dat het op eigen kracht tarwe-exporteur nummer één werd. Door nu alsnog een kartel met Oekraïne en Kazachstan te vormen, zou Rusland zijn aandeel op de wereldmarkt van tarwe met de helft kunnen verhogen tot 28 procent. Dat biedt meer mogelijkheden om de wereldmarktprijs te beïnvloeden en desgewenst politieke druk uit te oefenen op grote afnemers als Turkije, Egypte en andere Afrikaanse landen.

Voor de export van olie en mineralen heeft Poetin grote havens aan de Zwarte Zee nodig. Sinds de annexatie van de Krim in 2014 heeft hij Sebastopol in handen, maar hij aast ook nog op een landverbinding met de Krim. Daarin zijn de Russische troepen in de afgelopen week al ­grotendeels geslaagd: alleen in Marioepol wordt nog heftig gevochten.

Voor een exportkartel van tarwe is ­echter meer nodig: politieke controle over heel Oekraïne. Dat vergt een machtswisseling in Kyiv.

Wouter van der Weijden, directeur Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu, Amsterdam

Fik

Terwijl de carnavalskaters langzaam ­wegebben en de ski’s weer opgeborgen worden, blijven wij met z’n allen op onze handen zitten. Gebrek aan daadkracht en compassie verwarren we met ratio. We schuilen lekker laf achter verdragen en procedures, terwijl de brand bij buren doorgaat. Maar brand heeft zich nog nooit aan procedures gehouden, toch? Leven is sterven, offers moeten worden gebracht. Het zal allemaal wel, maar hoe lang kan je op je handen zitten voordat ze gevoelloos worden? Oekraïne staat in de fik . Gaan we blussen of laten we het ­uitbranden?

Kevin Sträter, Dordrecht

Hermitage

Zo lelijk als Ruslands politieke geschiedenis is, zo rijk is die van zijn kunsten. Schrijvers, filmmakers en kunstenaars zijn er massaal geïsoleerd, verbannen en vermoord, maar ze lieten zich nooit stoppen. Dat de Hermitage in Amsterdam nu onder druk van de publieke opinie haar tentoonstelling over de Russische avantgarde heeft gesloten, is dan ook buitengewoon wrang. Het is een zoveelste nederlaag voor een al meer dan genoeg ­geplaagde cultuur; een overwinning voor juist de machtswellustelingen die we willen straffen.

Gijs van Engelen, Leiden

Beeldenstorm

Jazeker, de Hermitage in Amsterdam gaat dicht. Rusland is stout. Een mooi precedent om in de toekomst exposities, boeken, muziek, films, ballet en wat al niet te verbieden indien die cultuuruitingen hun oorsprong vinden in landen die ­Nederland, Amsterdam in het bijzonder, onwelgevallig zijn. Dat is namelijk politiek correct. Hoera, de culturele beeldenstorm is begonnen.

David Vesters, Amsterdam

Menselijke vooruitgang?

De wereld verandert op soms onnavolgbare wijze: in de jaren zeventig werd je als linkse pacifist op menig feestje toegebeten dat je maar ‘naar je vriendjes in Moskou moest gaan’. Nu kun je dit alleen nog maar jegens de meest rechtse lieden binnen het ­spectrum kwijt. Of het ook maar ergens een teken van menselijke vooruitgang is, durf ik niet te zeggen.

Gerrit Holdijk, Arnhem

Straatnaam

Nog levende personen vernoemen in straatnamen kan hachelijk zijn, Winnie Mandela is daarvan een treurig voorbeeld. Bij de huidige (en hopelijk nog heel lang) president van de Oekraine, de heer Volodymyr Zelenski, lijkt me dat voorbehoud overbodig. In het licht van de huidige gebeurtenissen zou het gepast zijn de Haagse Andries Bickerweg, op nummer 2 is de Russische ambassade gevestigd, tot Volodymir Zelenskilaan om te dopen.

Gerard de Graaf, Amersfoort

Overhevelen

Van 2 miljard euro naar mogelijk 4 miljard om de Nederlandse krijgsmacht weer een beetje op peil te brengen, nu de schrik er goed inzit. Dat blijkt nog geen eenvoudige opgave. Dat met het grootste gemak enkele maanden geleden 8 miljard extra in onderwijs werd gestort, zonder enig plan en zonder enige regie, vrij te besteden om de ‘corona achterstanden’ weg te werken, geeft te denken.

Dit geld dient toch echt binnen een bepaalde tijd uitgegeven te moeten worden, aldus Onderwijs. Als het dan toch zo ingewikkeld is om die 8 miljard euro zinvol te besteden, mag ik dan voorstellen de helft van dit astronomische bedrag naar Defensie over te hevelen?

Richard Koopman, Oss

Olieprijs

Bijzonder hoe benzine aan de pomp direct duurder wordt bij het stijgen van de olieprijs, maar bij een daling nooit ­meteen goedkoper, want vaste contracten, vertraging vanwege voorraden en klets maar raak voor een knaak.

Marcel Verspeek, Rotterdam

Ranzige swing

Dat politieke collega’s binnen Volt elkaar tijdens het werk casual appjes sturen met woorden als aandachtshoer, valse nicht, slet, alsmede hints naar strakke kutjes (de politieke context van dat laatste blijft helaas onopgehelderd) wordt door een advocaat onbekommerd met de wereld gedeeld als een werkcultuur van doodnormale ‘gezelligheid’.

Het zal wel zijn omdat ik een boomer ben, maar mijn beeld van frisse intelligente nieuwlichters kreeg toch een ranzige swing. Dit soort taal lijkt me erg opwindend ’s avonds laat na een gekleurd pilletje, maar niet in de professionele omgeving van een Tweede Kamer.

Trees Roose, Haren

Dom rechts

Ik hoop niet dat Sander Schimmelpenninck met zijn term ‘domrechts’ hetzelfde electorale effect heeft op de komende gemeenteraadsverkiezingen als Hillary Clintons deplorables destijds op de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Want dan zou een cordon sanitaire volhouden nog wel eens lastig kunnen gaan worden.

Martin van der Sman, Eindhoven

Complotten

Nu we de coronacrisis achter de rug ­lijken te hebben, ben ik heel benieuwd: wat is er terecht gekomen van alle complotten die bepaalde mensen vermoedden achter de vaccinaties? Ik wil nu dan toch wel graag resultaten zien.

Sylvia van de Wouw, Eindhoven