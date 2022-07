Poetin, luister naar je ouwe vriend Mickey Rourke

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

Een gesprek over politiek met de sterren levert zelden iets op. Behalve natuurlijk met Mickey Rourke. De vaak gevallen acteur, het 69-jarige gezicht tegenwoordig een soort Mickey Rourke-masker, groenige tatoeages op de deels ontblote torso, videobelde met interviewer Piers Morgan. De titel van diens show, Piers Morgan Uncensored, bleek na een salvo fucks van de gast niet helemaal toereikend: ‘Mickey, ik moet je vragen op je taal te letten.’

Eerder ging het over Tom Cruise. ‘Irrelevant’, vond Rourke. ‘Hij doet al 35 jaar het fucking zelfde.’

Daarna begon Morgan over de cancelcultuur: ‘Mickey, hoe denk jij over dit vreemde fenomeen?’

‘Over wát?’

‘Can-cel cul-ture.’

‘Geen mening.’

Trump kwam ter sprake, met wie Rourke in een vete verkeert, al sinds de vastgoedbaron hem en rapper 2Pac een rekening van 28 duizend dollar stuurde na een uit de hand gelopen verblijf in een van zijn hotels. Schandalig, vond Rourke: ‘Ik had hooguit voor 6- of 7.000 dollar schade gemaakt. En 2Pac niks.’

Verder wenste hij zo min mogelijk over Trump te zeggen: ‘Ik wil niet wéér de geheime dienst bij me op bezoek.’ Rourke had de toen nog zittende president een ‘linkse hoek’ beloofd.

Door naar Vladimir Poetin, ook een bekende. ‘Je droeg een T-shirt met zijn portret erop’, hielp Morgan herinneren. ‘Ja, dat was toen’, benadrukte de acteur.

Het waren andere, vrolijkere tijden. Westerse sterren lieten zich invliegen voor een gala-avond voor het goede doel in Sint Petersburg, waar Poetin zich met KGB-accent door Blueberry Hill zong voor een overenthousiast publiek: Kevin Costner, Gérard Depardieu, Mickey Rourke. Ook danste de president met Sharon Stone.

Rourke: ‘Hij nodigde me uit om samen met hem een tehuis voor kleine kinderen met ongeneeslijke kanker te bezoeken. Hartverscheurend. Ik keek naar Vladimir. Ik zag een oprecht betrokken man, met empathie.’

‘Maar Mickey’, vroeg Morgan, ‘hoe rijm je dat met de man die illegaal Oekraïne binnenvalt en iedere dag kleine kinderen bombardeert?’

‘Ik kan daar niet bij’, erkende Rourke. ‘Ik zou willen dat er een belletje gaat rinkelen in zijn hoofd en hart. Ik zag beelden van een oude man, zijn huis was gebombardeerd, vijf familieleden dood. Het énige wat hij nog had…’

De acteur wreef traanvocht uit de ogen, zette een zonnebril op. ‘Het énige wat hij nog had, was een klein grijs katje. Ik zag dat beeld, dat fucking beeld – sorry.’

Rourke smeet woest een waterflesje weg. ‘Ik zag het met mijn eigen ogen: de empathie in Vladimir. Maar dat was in het kindertehuis. Er is iets veranderd... Ál die verminking, de doden, de moorden...’

Wereldleiders luisteren niet naar Hollywood. Maar de vraag stellen kon geen kwaad, besloot Morgan: had Mickey een boodschap voor Poetin?

‘Je hebt niet het eeuwige leven’, sprak Rourke. ‘Kijk naar wat Peter de Grote en Napoleon overkwam, toen ze meer en meer wilden. Laat de mensen in Oekraïne onafhankelijk zijn, in de democratische samenleving waarin ze willen leven. En stop. Niet morgen, maar nu.’