Poetin jaagt Finland en Zweden de Navo in

Zweedse en Amerikaanse troepen tijdens een gezamenlijke trainingsmissie. Beeld AP

Wat in 2014 bij Ruslands eerste militaire inval in Oekraïne niet gebeurde, tekent zich nu wel af: een fundamentele herziening van de Europese betrekkingen met Poetins Rusland, op alle terreinen.

De bloedige oorlog leidt tot een diplomatieke en economische omwenteling, en een strategische aardverschuiving. Een vroeg teken was de Duitse aankondiging kort na het begin van de hernieuwde invasie van de Zeitenwende – een fundamentele ommekeer in de relaties, afbouw van energie-afhankelijkheid en opbouw van militaire kracht.

Daar komt nu nog een revolutionaire ontwikkeling bij: Finland wil bij de Navo, Zweden volgt waarschijnlijk zondag. Het onderstreept opnieuw hoe Poetins invasie landen ertoe aanzet standpunten waar ze decennia aan vasthielden, rigoureus overboord te zetten.

Sinds 24 februari is de vraag van wel of niet bij de Navo voor Finland en Zweden ‘niet langer een strategisch debat maar een existentiële noodzaak’, schreef de Zweedse oud-premier Carl Bildt. Dat geldt vooral voor Finland, met zijn 1.340 kilometer lange grens met Rusland en de erfenis van gedwongen Sovjet-invloed op het land in de Koude Oorlog.

Tot voor kort voelden de Finnen en Zweden zich veilig bij de status quo in Europa en hun positie buiten de Navo – waarmee ze al innig samenwerkten. Maar die calculatie over hun nationale veiligheid is nu gewijzigd. Daarbij spelen niet, zoals de Russische propaganda rondbazuint, agressieve plannen jegens Moskou een rol, maar de taak de veiligheid van hun eigen burgers te versterken. De angst alleen te staan tegenover Poetins Rusland is sinds 24 februari groter dan de angst voor Russische dreigementen over toetreding.

Zo orkestreert Poetin een grondige herziening van de Europese verhoudingen, die in het tegendeel verkeert van zijn gedroomde resultaat. Gisteren knorde de Turkse potentaat Erdogan over de Finse en Zweedse wens, maar dat is de uitzondering. De Finnen en Zweden krijgen ook steun in de overgangsperiode tussen hun acceptatie en de ratificatie in alle lidstaten van hun toetreding.

Vanaf de rechtse en linkse flanken in sommige Navo-landen wordt gewaarschuwd voor ‘escalatie’. Maar die waarschuwingen klinken hol terwijl Rusland in Oekraïne dagelijks burgers en civiele doelen met bommen en raketten bestookt en in bezet gebied de bevolking terroriseert. Poetin zit al in militaire overdrive, alleen tegenmacht en afschrikking kunnen hem stoppen. De Finse en Zweedse keuze is zeer begrijpelijk, de Navo moet hen met open armen verwelkomen.