Ploumen en Klaver steken hun nek uit en verdienen een kans in de formatie

Lilianne Ploumen (Pvda) en Jesse Klaver (Groenlinks) na afloop van een gesprek met informateur Mariette Hamer over de kabinetsformatie. Beeld ANP

Wie aan de formatietafel het woord ‘fractiefusie’ voor het eerst heeft laten vallen, zullen we wel nooit horen. Dat vooruitzicht voelt voor de gestaalde kaders in PvdA en GroenLinks immers als een overval.

Zij vragen zich af zoiets ingrijpends wel in het geheim bekonkeld kan worden door de partijleiders. De suggestie dat Jesse Klaver en Lilianne Ploumen het ook doen om VVD en CDA te plezieren, zette het hele idee in een kwade reuk. De aanvoerders zullen de komende weken in eigen kring nog heel wat overtuigingskracht nodig hebben om te voorkomen dat ze meteen al stranden met hun initiatief om dan toch tenminste de formatie als één blok in te gaan.

Dat zou zonde zijn, want de tijd is rijp. In elk geval om eens iets te proberen. PvdA en GroenLinks zijn in deze eeuw zo naar elkaar toe gegroeid dat de inhoudelijke verschillen niet meer met het blote oog waarneembaar zijn. Dat voedt al jaren de gedachte dat samenwerking logisch is.

Altijd zaten strategische overwegingen in de weg. Zodra één van de partijen een kans zag om op eigen houtje de strijd om het Torentje aan te gaan, doofde de fusiedrang. De neiging van de bestuurlijker ingestelde PvdA om indien mogelijk dan toch maar weer compromissen te sluiten in de regering, vergrootte de verschillen vervolgens vaak uit.

Dat zelfs vier jaar geharnaste oppositie tegen Rutte III Ploumen noch Klaver extra kiezers bracht, maakt nu dan toch de weg vrij. Zij schatten de situatie wat dat betreft goed in: linkse, progressieve partijen die zichzelf in de totaal versnipperde en overwegend rechtse Tweede Kamer onvermijdelijk willen maken bij de regeringsvorming, zullen daarvoor meer dan vijftien zetels moeten meebrengen. Anders wordt het weer vier jaar toekijken en elkaar vliegen afvangen in de oppositiebankjes.

Met hun gezamenlijke zeventien zetels hebben PvdA en GroenLinks samen met D66 nu de kans om een progressief stempel te drukken op het regeerakkoord. Dat wordt nog niet eenvoudig, want met de belofte om met ‘één inzet, één delegatie en één gezamenlijke fractie in één Kamer’ de formatiebeslissingen te nemen is die omstreden fractiefusie niet eens zo ver weg.

Ploumen en Klaver hebben hun nek dan ook ver uitgestoken. Ze verdienen nu tenminste de kans om gedurende de formatie te laten zien waartoe ze samen in staat zijn.