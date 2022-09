Plattelanders zijn niet alleen doorgeefluik voor heftige onderbuikgevoelens

Boeren voeren met tractoren actie langs de route van de Canal Parade. Beeld ANP

Zou het kunnen dat Sander Schimmelpenninck met de toon van zijn column van afgelopen maandag probeerde aanvullend bewijs uit te lokken voor de stelling die hij daar poneert? Volgens hem ‘begint alles buiten de Randstad massaal naar populistisch rechts te hangen (…) er bestaan hoogstens verschillen in hoe rechts men is.’ Een plat, maar prikkelend statement.

Tja, en dan: ‘De plattelanders [zijn] de schaamte voorbij. Heus, er zullen ook humane Albergers zijn, er zijn immers ook heus aardige Russen, maar er liepen wel érg veel mensen mee in een Klu Klux Klan-achtige mars met omgekeerde vlaggen.’

Over de auteur:

Herbert Rolden houdt zich als onderzoeker van CMO STAMM bezig met diverse sociaal-maatschappelijke vraagstukken in Groningen en Drenthe.

Zulke vergelijkingen zullen stevige reacties uitlokken bij de lezers op het platteland. Reacties van onthutsing en onrechtvaardigheid, om het met understatement uit te drukken. Reacties die voor Schimmelpenninck waarschijnlijk zullen bevestigen dat de monden van plattelanders alleen als doorgeefluik fungeren voor hun heftige onderbuikgevoelens (van fatsoen is immers nauwelijks nog sprake op het platteland) – gevoelens van angst, die zich bij het merendeel van de plattelanders uiten in xenofobie, en gevoelens van haat (herlees de hyperbool van de Ku Klux Klan).

Ruk naar rechts

Maar misschien verwacht de columnist helemaal geen heftige reacties. Misschien gaat hij ervan uit dat men ‘de azijnbode’ op het platteland toch massaal links laat liggen door de ruk naar rechts.

In hun Atlas van Afgehaakt Nederland laten Josse de Voogd en René Cuperus zien dat er ‘in de periferie’ inderdaad meer rechts wordt gestemd met de jaren. Zij plaatsen de ontwikkeling van dit stemgedrag in een bredere context. Zo daalde de opkomst tijdens de verkiezingen, nam het vertrouwen in de politiek af, en werden plattelanders minder politiek actief. Zijn zien dit overigens als bewijs voor verslechterende maatschappelijke omstandigheden, niet als bewijs voor een soort rotte ziel die voorheen alleen werd blootgelegd als men zich ‘onbespied waande.’

De Voogd en Cuperus constateren verder dat stemmen op buitenstaander-partijen samenhangen met ‘achterstanden op het vlak van werk, inkomen en gezondheid’. De establishment-partijen, of, zoals in de Atlas genoemd, ‘gevestigde partijen’, ‘zijn sterk in gebieden met veel hoger opgeleiden, een hogere welvaart en meer sociale samenhang, vooral in het midden en oosten van het land.’

Voetnoot

Opvallend dat hier ook het oosten van het land wordt genoemd. Als Schimmelpenninck al moeite heeft met een bezoek aan Twente, die regio met ‘achterbakse tukkers’ waar hij is opgegroeid, dan zou ik hem op basis van de bevindingen van De Voogd en Cuperus zeker geen reis naar het noorden of zuiden des lands aanbevelen.

Wat niet uitdrukkelijk in de Atlas van Afgehaakt Nederland naar boven komt, maar wat De Voogd tijdens een conferentie in Heerlen wel aanstipte, is dat media het gevoel onder plattelanders versterken dat ze niet worden gehoord. In kranten en tv-programma’s gaat het vooral over de Randstad, alsof Amsterdam, Utrecht, Den Haag en in mindere mate Rotterdam tot het hart van Nederland behoren. Alles wat daarbuiten gebeurt, is een voetnoot.

Polarisatie en tunnelvisie

Gelukkig kan de voetnoot ook vrolijk zijn, al schemert er ook dan een gebrek aan respect door. ‘Onze correspondent reisde af naar het verre [vul maar in]. Het was erg groen, en de mensen waren bijzonder aardig maar soms lastig te verstaan. Binnenkort verschijnt een serie van minstens vijf seizoenen over dit feeërieke gebeuren op Amazon Prime. En nu terug naar de rauwe werkelijkheid. Die van de files, luchtvervuiling, en straatbendegeweld.’

De column van Schimmelpenninck helpt natuurlijk niet, zijn bijdrage polariseert alleen maar. Plattelanders wegzetten als achterlijke xenofoben wanneer ze protesteren, of als laffe hazen als ze hun medeplattelanders niet tot de orde roepen, is op zijn zachtst gezegd ondermijnend voor de discussie. Het is ook gebaseerd op tunnelvisie en desinformatie. Dat is overigens precies het gedrag waartegen hij zelf fulmineert in zijn column.

Maar ergens voel ik een sprankje hoop. Ik las in dezelfde krant over voormalige bewindspersonen die zich moeten verantwoorden voor het verder opendraaien van de gaskraan toen er levens van Groningers op het spel stonden. ‘We’ worden in ieder geval niet meer genegeerd.