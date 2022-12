Plaats dader met witte boord waar die hoort: midden in de belangstelling

‘Het is toch geen beroep, officier van justitie.’ Zo begint een reeks sombere overpeinzingen van de lusteloze officier van justitie Bert Alberegt, hoofdpersonage in W.F. Hermans’ roman Herinneringen van een engelbewaarder (1971).

Anders dan mijn fictieve collega Bert vind ik het vak van openbaar aanklager boeiend. Veel van de verdachten die ik daarbij zie, zijn net als Hermans keurig gekleed, hoog opgeleid en rap van de tongriem gesneden. Meestal staan ze terecht voor fraudes van minstens een paar ton. Vaak is hun strafblad helemaal blanco, net als de kraag van hun overhemd. Voor zulke ‘witteboordencriminelen’ moet meer belangstelling komen.

Over de auteur Martin Lambregts is officier van justitie bij het Functioneel Parket, een landelijk onderdeel van het Openbaar Ministerie gespecialiseerd in fraudezaken. Lambregts is in december gastcolumnist voor de Volkskrant, die elke maand iemand uitnodigt een serie columns te publiceren op volkskrant.nl/opinie. Deze gastcolumn is op persoonlijke titel geschreven.

Witteboordencriminaliteit is in de criminologie gedefinieerd als een misdrijf gepleegd door een persoon met een hoge maatschappelijke status. Geldzucht is altijd de drijfveer. Vaak praten ze het gepleegde misdrijf goed; een psychologisch afweermechanisme bekend als rationalisering.

Onderontwikkeld

Volgens het voormalig hoofd van de Duitse federale recherche, Jörg Ziercke, is dat typisch voor deze categorie daders; hun Unrechtseinsicht is onderontwikkeld. Bedrijfsbelangen, overregulering en gebruikelijke handelspraktijken (zo doen we dat in deze branche) maakten de daad onontkoombaar en dus gerechtvaardigd – zo redeneert de doorsnee witteboordencrimineel, aldus Ziercke.

Welke omvang heeft witteboordencriminaliteit? Econoom Brigitte Unger becijferde in een onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) dat in Nederland jaarlijks drie keer meer geld uit fraude wordt witgewassen (9 miljard euro) dan uit drugscriminaliteit (3 miljard euro). De Financial Intelligence Unit, de overheidsinstantie die strijdt tegen witwassen, zette fraude op de eerste plek in een topdrie van criminaliteitsvormen in een jaarverslag over 2021.

En in het vorig jaar verschenen boek Combating Fiscal Fraud and Empowering Regulators van Unger en collega’s schrijven zij dat – nota bene – zelfs maar een deel van de wereldwijd ontdoken belastingen voldoende zou zijn om de grote wereldproblemen op te lossen. Het boek, dat gratis toegankelijk is op internet, is volgens het voorwoord bedoeld als ‘fakkel’ om een pad naar verandering te wijzen.

Die fakkel lijkt niet in de politiek of journalistiek te zijn opgepakt. Weliswaar vullen debatten en krantenkolommen zich dagelijks met kwesties die gaan over criminaliteit, maar meestal gaat het daarbij om straatcriminaliteit. Dat type criminaliteit is veel zichtbaarder dan misdrijven gepleegd vanachter een bureau. In relatieve luwte slaat de dader van financieel-economische criminaliteit stiekem de grootste slag.

Bijziendheid

Het leidt tot een zekere mate van bijziendheid. Hoe vaak wordt bijvoorbeeld niet tot op de millimeter gestreden om de besteding van bepaalde middelen, terwijl iets verderop per strekkende meter wordt gefraudeerd. Penny wise, pound foolish.

Als de schijnwerper zich dan toch richt op misdrijven gepleegd door witteboordencriminelen, volgt soms nadrukkelijke tegenwerking. De documentaire Burden of Peace (2015) over de eerste vrouwelijke hoofdaanklager van Guatemala illustreert dat. Claudia Paz y Paz onderzocht ook misdrijven gepleegd door de elite. Die elite framede het vervolgens zo dat die energie beter besteed kon worden aan de bestrijding van alledaagse criminaliteit.

Vergelijkbaar is de reactie op de dit jaar aangekondigde investeringen in de Amerikaanse belastingdienst. Politieke tegenstanders roepen dat er niet meer belastinginspecteurs nodig zijn, maar meer politieagenten die boeven vangen op straat.

Klassejustitie

Zo blijft het zwaartepunt van de belangstelling onevenredig op straatcriminaliteit gericht. Die onevenredigheid brengt het risico van klassejustitie met zich. Een straatdealer loopt dan een groter risico gepakt te worden dan een belastingontduiker; een paar gram harddrugs wordt dan vaker en harder bestraft dan een kilo belastinggeld. De blauwe boord is het haasje, de witte boord ontspringt de dans.

Nu leven we weliswaar niet in Noord- of Midden-Amerika. Maar zeker lijkt dat in Nederland de grootverdieners onder de criminelen niet de grootste belangstelling hebben. Die disbalans stelde onderzoeksjournalist Bart de Koning al veelvuldig aan de kaak op onderzoeksplatform Follow the Money. In Nederlandse verkiezingsprogramma’s turfde hij afgelopen jaar slechts vier keer de term ‘witteboordencriminaliteit’ en maar liefst 102 keer de termen ‘drugs’ en ‘ondermijning’.

Helemaal gek is dat niet, gelet op het excessieve drugsgerelateerde geweld dat Nederland de afgelopen jaren heeft opgeschud. Juist om dat sterker te bestrijden moet dieper in de buidel worden getast. Maar in die buidel zit een gat waaruit veel belastinggeld wordt gepikt. En uit diezelfde buidel moeten ook andere plannen worden gefinancierd waarover voortdurend gestreden wordt.

Hoe uiteenlopend de opvattingen en prioriteiten van de daarover strijdende partijen ook zijn, het bestrijden van het lek is in hun aller belang. Uiteindelijk is er dan meer te besteden; eerst het lek boven, dan pompen. Plaats de dader met witte boord daarom waar die hoort: midden in de belangstelling.