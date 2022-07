Bij talkshow Op1 hebben ze Caroline van der Plas op speeddial staan en Van der Plas neemt altijd op. Maandagavond zat de goedgebekte BBB-voorvrouw er weer, want zondag hadden ‘haar’ boeren steun gekregen uit ‘onverwachte hoek’: van Donald Trump en Marine Le Pen. Nederlandse boeren, had Trump gezegd, boden ‘moedig verzet tegen de klimaattirannie’, en ‘de hoax van de klimaatcrisis’.

‘Blij mee?’, vroeg presentator Welmoed Sijtsma. Ach, blij mee, zei Van der Plas, ‘die mensen voelen zich geroepen om de Nederlandse boeren te steunen’. Maar was er niet een wereldwijde beweging van ‘eh… pittig rechts?’, die zich achter de boeren opstelt, vroeg presentator Jort Kelder. ‘Pittig rechts?’, vroeg Van der Plas op behoorlijk pittige toon, want ja: wat is pittig rechts nou weer? Van der Plas wordt voortdurend gevraagd afstand te nemen, ze zei het een paar weken geleden in de Tweede Kamer al: ze is kláár met afstand nemen. Een mogelijke conclusie van de kijker is wel dat je best dicht bij datgene staat waarvan je geen afstand neemt.

Van der Plas vond het politiek onverstandig om, zoals minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf per tweet deed, te zeggen dat je Trumps steun niet bliefde, want stel dat Trump weer president werd. ‘Zij spreken zich uit voor wat er met de boeren aan de hand is, dat heeft niks met hun politieke standpunten te maken.’

Volgens Tom van ’t Einde, politiek verslaggever bij Renze, was de steun van Trump júíst een politiek instrument: ‘Hij gebruikt dat om zijn eigen strijd tegen klimaatverandering en Joe Biden vorm te geven.’ Dutch farmers worden wereldwijd door antidemocratische krachten ingekapseld, schreef Michael Persson gister in deze krant, en hun strijd past keurig in oude extreem-rechtse complottheorieën. Vaste ingrediënten: een ‘arbeidersklasse’ en een ‘elite’ die hun grond zou willen onteigenen voor de ‘Great Reset’.

Caroline van der Plas te gast bij Op1

Ook dat werd voorgelegd in Op1, met het inmiddels bekende fragment van Fox News waarin de Nederlandse, radicaal-rechtse opiniemaker Eva Vlaardingerbroek vertelde dat het stikstofverhaal ‘verzonnen is om migranten te kunnen huisvesten’. Wilde Van der Plas afstand nemen van de ‘toch wel specifieke ideeën’ en het ‘grotere plan’ waarover Vlaardingerbroek sprak, vroeg Sijtsma. Nou, dat liet ze bij Vlaardingerbroek.

Van der Plas wilde wel kwijt dat landbouwgrond nodig is voor woningen, ‘maar om nou te zeggen dat boeren worden weggejaagd om de grond aan vluchtelingen te geven, dat is gewoon echt te kort door de bocht’. Onlangs schreef Van der Plas (@lientje1967) trouwens op Twitter: ‘Het gaat dus niet om natuur. Het gaat om goedkoop landbouwgrond opkopen voor huizen voor die miljoenen mensen die nog in NL gepropt moeten worden.’ Dat bleef onbesproken.

Er werd daarna trouwens een prima gesprek gevoerd over een mogelijk nieuw stikstofdebat en de rechtsstatelijkheid van de stikstofmaatregelen. Maar dat de woorden ‘extreem-rechts’ en ‘complottheorie’ werden vermeden, geeft het ongemakkelijke gevoel dat ook Op1 bang is om afstand te nemen van een zekere groep kijkers.