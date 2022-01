Pijnlijk dat bij de NPO het misverstand leeft dat klassieke muziek BN’ers nodig heeft

Met wat zappen op de zenders van de publieke omroep waren zondag drie uur aaneen klassiekemuziekprogramma’s te bekijken. Helaas bestaat bij diezelfde publieke omroep het misverstand dat het klassiek-muzikaal amateuristische Bekende Nederlanders moeten zijn die als breekijzer fungeren om de kijker toegang te bieden tot een wereld die vaak als elitair wordt beschouwd.

BN'er Plien Albeda in Maestro. Beeld Avrotros

BN’ers genereren kijkcijfers – de veronderstelde levensader van elke zender. En ze helpen klassiek te populariseren en ontheiligen, met hun gulle lach, hun ontwapenende onbeholpenheid en hun immer positieve grondhouding voor ongeacht welk programma waarin ze figureren. Ze zijn kortom de rode bloedlichaampjes die programma’s van zuurstof voorzien.

In Maestro namen zondag, in de halve finale van de afvalrace die volgende week moet leiden tot een beste dirigent, drie BN’ers het tegen elkaar op. Op primetime. Een uur lang werden zij gevolgd in de voorbereiding op twee live te dirigeren muziekfragmenten. Professionele musici proberen hun de elementaire beginselen van het vak bij te brengen met – kan het anders? – dikwijls schamel resultaat. Drie juryleden, ook al niet de minsten, delen punten uit en leveren commentaar. Het lijkt de mengeling van leedvermaak om falend dirigentschap en het bewonderende besef dat ‘er nog heel wat komt kijken’ bij zo’n taak, die het kijkcijfersucces vooral bepalen. De muziekstukjes zijn zo kort dat ze ook bij perfecte uitvoering nauwelijks tot ontroering kunnen leiden.

Het uur vóór Maestro volgden we comedian Tijl Beckand. De klassiekemuziekliefhebber met neiging tot idolatie werd gevolgd in zijn (in serie) vertoonde voorbereidingen op het dirigeren van de volledige Negende van Beethoven bij het Residentie Orkest. Hij struint door Wenen, twee eeuwen geleden de woonplaats van de componist. Bezoekt Japan, waar de Negende net zo geliefd is als Bachs Matthäus Passion in Nederland – om redenen die geen uitleg krijgen. Mag op de bok voor een jeugdorkest in Tokio de maat slaan.

Pijnlijke vraag van topdirigent Jaap van Zweden, geïnterviewd door Beckand: ‘Lees je noten?’ De wannabe moet het ontkennen. ‘Nee? Dat is wel het belangrijkste.’ Een showstopper die had kunnen leiden tot het besef dat Beckand beter kon proberen zónder baton de schoonheid van Beethovens Negende te doorgronden. Maar nee, de gifbeker moet, eenmaal volgeschonken, leeg.

Terwijl Nederland zich warm liep voor Studio Sport nam, op het onzalige tijdstip van 18.25 uur, Podium Witteman een aanvang. Senior presentator Paul Witteman ontving er onder anderen een beiaardier, die vaststelde dat zijn beroepsgroep de laatste is die in de openbare ruimte klassieke muziek laat klinken. Vaste medewerker Mike Boddé, geweldige pianist, bracht een jazzy introductie in de historie van boogiewoogie. En harpist Annaleen Lenaerts, virtuoos musicus bij de Wiener Philharmoniker, speelde een stukje van Puccini’s La Bohème. Geen goedbedoelende amateurs, geen zelfoverschatting: alleen maar professionals, die geen punten kunnen verdienen. Podium Witteman, het onvolprezen opwarmertje voordat de amateurs het concertpodium beklimmen.