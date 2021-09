Pijn versus enthousiasme over Formule 1 in Zandvoort

Hoe groot moet ik Max Verstappen op de voorpagina zetten, luidde zondagmiddag de vraag van de chef die ’s avonds de krant in elkaar zet. Over de volle breedte wellicht? Uiteindelijk overheerst toch het enthousiasme.

Max Verstappen wordt na zijn overwinning in Zandvoort door Lewis Hamilton met champagne overgoten. Beeld Klaas Jan van der Weij

Zelf had ik dat weekend in kringen verkeerd waar vooral nog de woede overheerste. Muzikanten die al anderhalf jaar amper geld kunnen verdienen omdat ze niet kunnen optreden en nauwelijks door de overheid worden gecompenseerd. Het was voor hen uiterst pijnlijk om te zien dat Max Verstappen-fans wel een – milieu- en natuuronvriendelijk – volksfeest mochten aanrichten. Een teken bovendien, dat de samenleving racende bolides en nationalisme belangrijker vindt dan cultuur.

Op twee kolom was meer dan genoeg, oordeelden we uiteindelijk, te meer omdat de overwinning ook niet als een verrassing kwam en het wedstrijdverloop zelfs uitgesproken saai was.

Kun je aan de ene kant kritisch zijn over een evenement en er tegelijkertijd enthousiast over berichten? Dat dilemma zal nog sterker opspelen als volgend jaar herfst het wereldkampioenschap voetbal in Qatar wordt gehouden. Kun je spreken van een ‘prachtig toernooi’ – in voetbaltechnisch opzicht – als je weet hoeveel arbeiders overleden zijn bij de bouw van de stadions?

Het is altijd het beste om zo feitelijk mogelijk verslag te doen, en emoties uit de berichtgeving te houden, maar bij zulke controversiële evenementen al helemaal.

In het geval van Zandvoort beperkten we ons uiteindelijk tot een reportage over natuurliefhebbers die het evenement hadden proberen tegen te houden en een feitelijke reconstructie van de dag van Max Verstappen door Lennart Bloemhof.

Sommige lezers waren verontwaardigd over het feit dat we de demonstratie tegen de coronamaatregelen in Amsterdam zo klein hadden gebracht, zeker lezers die erbij waren geweest. We hebben overwogen om een uitgebreidere reportage te maken. ‘Maar wat willen we dan?', vroeg de verslaggever zich af. ‘Die boze mensen stonden al zo vaak in de krant. Die verbreding van hun ongenoegen kende ik ook al.’ Er zat met andere woorden geen nieuws in, waardoor een korte samenvatting met foto in onze ogen volstond.