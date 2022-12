Pieters volksbeweging is klaar voor de leider, alleen de leider zelf geeft nog geen sjoege

‘Alliantie’ heet de nieuwe politieke partij – sorry, volksbeweging – die volgend jaar maart wil deelnemen aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De initiatiefnemers komen uit kringen van ontevreden CDA’ers, teleurgestelde VVD’ers, gefrustreerde D66’ers en PvdA’ers die niet willen fuseren met GroenLinks. En het zijn toevallig allemaal ‘vrienden van Pieter Omtzigt’, de populairste politicus van het land.

Alliantie is, volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, een ‘vereniging van het politieke midden’, bedoeld voor burgers ‘die zich niet langer neerleggen bij verkeerde overheidsbeslissingen’. Dat zijn er miljoenen, dus als die allemaal op Alliantie stemmen ziet het er voor de partij veelbelovend uit.

De motivatie voor de oprichting van Alliantie is niet alledaags. In de Tweede Kamer zit, sinds hij in 2021 uit het CDA stapte, het onafhankelijke Kamerlid Pieter Omtzigt. Omtzigt is een enorme politieke kracht zonder partij die na de toeslagenaffaire uitgroeide tot de Jezus van Het Plein, met Renske Leijten als Maria. Na de ‘functie elders-affaire’ werd hij uitgeroepen tot slachtoffer van Haagse machinaties, iets wat een politicus ook geen windeieren legt.

Volgens opiniepeiler Maurice de Hond zou Omtzigt, als hij wél over een partij zou beschikken, dertig zetels veroveren en daarmee veruit de grootste partij van het land worden. Dit viel de mensen achter Alliantie ook op. Daarom richtten ze een partij op voor hun held. Alliantie is een Omtzigt-vehikel, geschilderd in de Omtzigt-kleuren en met een Omtzigt-claxon.

Dat een partij wordt gevormd naar een beoogd lijsttrekker is in de Nederlandse politieke geschiedenis niet eerder vertoond. Er zijn voetbalteams gemaakt om een supertalent te lokken en orkesten plooien zich naar een gewenste dirigent, maar in de politiek was het tot dusver een onbekend fenomeen. Daar was het de gewoonte te beginnen met ideeën en daar dan een stemmentrekker bij te zoeken; soms richtte een hemelbestormer een partij op bij zijn ideeën.

Bij Alliantie is het programma een functie-omschrijving waaraan maar een sollicitant kan voldoen. In de eerste alinea van het programma staat dat het eerste streven van Alliantie ‘een nieuw sociaal contract’ is, toevallig ook de titel van het boek waarin Omtzigt in 2020 zijn ideeën uiteen zette. Speerpunten zijn de pensioenen, Brussel, asiel, bestuurscultuur en stikstof, allemaal punten waar Omtzigt zich druk over maakt.

Alliantie is opgericht om Pieter Omtzigt ertoe te bewegen leider van Alliantie te worden, een politieke storm te veroorzaken en aan te treden als de nieuwe premier van Nederland. Voor de vorm zei een van de bestuursleden nog dat ‘dit niet de Omtzigt-partij is’, maar dat is hetzelfde als beweren dat Verenigd Rusland niet de Poetinpartij is.

Alliantie is een gespreid bedje, Omtzigt hoeft er alleen maar in te stappen. Alleen, dat is nog even een probleem, tot dusver geeft hij geen sjoege. Misschien ziet hij er tegenop leider van zijn eigen fanclub te worden of vindt hij het toch wel prima om lekker een beetje in zijn eentje aan te blijven rommelen; misschien heeft hij geen trek in partijcongressen of in het gedoe dat een partij nu eenmaal met zich meebrengt. Als hij ja zegt, hijsen ze hem juichend op het schild en moet hij voldoen aan torenhoge verwachtingen: de belofte de Nederlandse politiek fundamenteel te veranderen. Ik denk dat Omtzigt daar een beetje zenuwachtig van wordt.

Zonder Pieter Omtzigt is Alliantie radeloos en reddeloos, hij móet happen. Zonder Alliantie dient Omtzigt in 2025 de Kamer te verlaten. Binnenkort zal hij zijn besluit wereldkundig maken.