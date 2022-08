Pieter Waterdrinker weet: ook al heb je geen huis meer, je kunt toch thuiskomen

Beeld Anna Kiosse

Ik was 4 jaar oud. Het was bloedheet. De Noordzee fonkelde als een maliënkolder. De bel van een haringkar in de verte. De eeuwigejarenzestigzon brandde op mijn rug. Ik was verliefd. Voor de eerste keer. Het meisje had me gewenkt naar een diepe kuil met lekker koud zand. ‘Gabi, ich bin Gabi…’ De kuil was gemaakt door haar vader. Een reus van een vent. Kaal. Het was twintig jaar na de oorlog. In theorie, misschien ook wel in de praktijk, kon die kale vader hebben gevochten aan het Oostfront. Om mensen te vermoorden. Joden, Polen, Russen, Oekraïners. Maar wist ik veel. Ik was 4. En bovendien verliefd.

De derde dag liep ik met Gabi weg – letterlijk. Over het kokende zand stapten we zuidwaarts. We zouden gaan trouwen. Plots was ze verdwenen, als een zeepbel uiteengespat. Ik herinner me de paniek. Waar was het meisje – ze heette Lisa, ze vree met een kelner – aan wier zorg mijn moeder mij had toevertrouwd? Ik begon te gillen. Mensen stoven verwilderd op me toe. Ik gilde nog harder. Nooit meer zou ik mijn moeder terugzien, mijn vader, mijn oudere broertje. Nooit meer! Ik stikte bijna in mijn gegil. Een mannenarm als een scheepskabel hees me omhoog. Het ging hoger en hoger. Zo hoog dat het eigenlijk niet kon. Weer hoger, hoger... Toen keek ik in het stralende gezicht van meneer Boker. Hij was politie te paard. Een kennis van mijn vader. Hoog op die glimmend zwarte politiehengst werd ik naar huis gebracht, dwars door het dorp, als een bezienswaardigheid. Voor ons hotelletje kwam mijn moeder al naar buiten hollen, gevolgd door mijn vader in kokspak. Mijn broertje keek me vreemd aan. Lisa was huilend naar huis gekomen. Daar had ze verkondigd dat ze me op het strand was kwijtgeraakt, dat ik misschien wel in zee was verdronken. Door honderd armen werd ik platgedrukt. Ik huilde weer, nu van blijdschap.

Afgelopen winter, eind februari, ontvluchtte ik mijn huis in Sint-Petersburg. Onze boeken, onze schilderijen, alles lieten we achter. Mijn vrouw was kort ervoor al vertrokken. In het vliegtuig weg uit Rusland moest ik ineens denken aan die vakantiedag in het zuiden van Frankrijk. Mijn vrouw, liefhebber van de cultuurfilosoof Walter Benjamin, besloot op (alweer) een snikhete zomerdag te voet hetzelfde pad over de Pyreneeën af te leggen als Benjamin in 1940, die op de vlucht was voor de nazi’s. In de Spaanse plaats Portbou werd hij door de grenswachten teruggestuurd. Kort daarop pleegde Benjamin zelfmoord, om aan het Duitse vernietigingskamp te ontkomen.

Mijn vrouw vertrok vroeg in de ochtend. Tegen de middag belde ik haar. Geen gehoor. Aan het einde van de middag was ze nog steeds niet terug. Mijn paniektelefoontjes aan haar bleven onbeantwoord. Nondeju! Wat voor idioot was ik! Waarom had ik mijn vrouw alleen laten gaan? In die godvergeten bergen! Waarom was ik met mijn verwende lijf aan het strand van Collioure gebleven? Ik wilde gillen. Tegen de avond pas kwam mijn vrouw thuis. Haar telefoon was leeg. Op Benjamins helletocht was ze door de hitte bevangen. Na twee uur rust had ze besloten kalm over de bergen terug te lopen. ‘Wat is er toch? Wat is er?’ Ik stond te janken. Ook al heb je geen huis meer – je kunt toch thuiskomen. Heb je lief, dan ben je thuis. Zo simpel is het.