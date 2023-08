‘Pieter Omtzigt? Het is ondemocratisch en gevaarlijk ons afhankelijk te maken van één persoon met charisma’

Pieter Omtzigt tijdens een gesprek met de media na zijn aankondiging dat hij met een eigen partij meedoet aan de komende verkiezingen. Beeld ANP

Mooiste dag

De mooiste dag in tijden, en dan heb ik het niet eens over het weer. ‘Waar ga jij eigenlijk op stemmen?’ Eindelijk kan je deze vraag weer beantwoorden zonder meteen activist, egoïst, opportunist, communist, heilige boon, populist, idealist, aso, klimaatdrammer, extremist, hypocriet, racist, verrader, of zelfs idioot te zijn. Een Nieuw Sociaal Contract!

Melle Rekvelt, Voorschoten

Actieve inzet

Pieter Omtzigt wil een andere bestuurscultuur. Belangrijk uitgangspunt van een nieuwe, inhoudelijke, transparante politiek lijkt me te zijn: het is ondemocratisch en gevaarlijk ons afhankelijk te maken van één persoon met charisma. Democratie vraagt actieve inzet van allen, niets slechts het volgen van een leider.

Luc Meuwese, Den Haag

Democratische tegenmacht

Nu Pieter Omtzigt meedoet met de landelijke verkiezingen wordt het een stuk eenvoudiger. We kiezen tenslotte een nieuwe Tweede Kamer, en wie was met afstand het afgelopen decennium het beste Tweede Kamerlid? Jawel, Pieter Omtzigt. Dat betekent dat ieder weldenkend mens welhaast als vanzelfsprekend bij Pieter terecht moet komen, want we kiezen geen minister-president en we kiezen geen regering, we kiezen een Tweede Kamer.

Bijkomend voordeel is dat Omtzigt als grootste partij vanuit de Tweede Kamer de door hem gesteunde minister-president en zijn of haar regering dan eindelijk eens echt kan controleren. Dan krijgen we echt iets wat op democratische vernieuwing lijkt, geen klapvee van coalitiepartijen, maar echte democratische tegenmacht.

Gerard Jensen, Capelle aan den IJssel

Grote knelpunten

Gefeliciteerd Pieter. Mooie doelen natuurlijk: nieuwe bestuurscultuur en betere armoedeaanpak. Beetje vaag, dat nog wel. Over grote knelpunten als energie, immigratie, stikstof, defensie en milieu heb ik nog niets gehoord. Wonderlijk dat 30 procent van het electoraat aangeeft op je te stemmen. Ik wacht nog even af als je het niet erg vind.

Kees Kokkelkoren, Heemstede

Nieuw Sociaal Contract

De benaming Nieuw Sociaal Contract voor de partij van Pieter Omtzigt is nogal een teleurstelling. Het woord ‘nieuw’ wordt heel snel oud. Sociaal Contract was al iets beter geweest, want dat missen we in het huidige politieke bestel met een enorme tweedeling en een weggevaagde middenklasse. Waarom heeft Omtzigt zijn partij niet gewoon ‘Het Midden’ genoemd? In het nieuwste verkiezingsspotje van het CDA positioneert lijstrekker Henri Bontenbal zich demonstratief op de middenstip van het voetbalveld. Omtzigt moet dit beter kunnen doen, want hij mag gezien de prognose van 46 zetels zeker als eerste aftrappen van de kiezer.

Ik hoop dat in het verkiezingsprogramma van de nieuwe partij meer verrassing zit en dat het niet alleen opgewarmde CDA- kliekjes zijn, zoals dat de overheid niet alles kan regelen en de rol van het maatschappelijk middenveld. Het is nog even afwachten wat er echt zo ‘nieuw’ is aan het ‘sociaal contract'.

Martin van den Berg, Utrecht

Beperkte omvang

Als Pieter Omtzigt zijn partij doelbewust van beperkte omvang wil houden dan is dat wat mij betreft een selffulfilling prophecy, want dan stem ik niet op zijn partij terwijl ik dat in eerste instantie wel van plan was. Volgens mij moet zijn partij Nieuw Sociaal Contract zo groot mogelijk starten om niet weer met allerlei partijen te moeten samenwerken die eigenbelang en partijbelang boven het landsbelang stellen.

Hein ten Rouwelaar, Haelen

Expres klein houden

Ik ben een bewonderaar van Pieter Omtzigt, maar wat hij nu doet is van de gekke. Wie meedoet aan de Kamerverkiezingen wil dingen veranderen. Dan moet je zoveel mogelijk invloed en dus zetels hebben. Te zeggen dat je dat niet wilt is een enorm rookgordijn leggen. Het is gewoon gelul om te zeggen dat je door de plotselinge verkiezingen bent overvallen. Al tijden loop je rond met het idee van een eigen partij en heb je een bloknootje in je achterzak. Een beperkt aantal namen op je lijst kan gewoon niet. Dan gaan de stemmen van je kiezers naar een andere partij die ze niet willen. In bepaalde regio’s niet meedoen zal de kiezers woedend maken en averechts werken.

Pieter Omtzigt heeft een groot netwerk. Onder (oud)kaderleden en vroegere fractiemedewerkers. Betrouwbaar en deskundig, weet ik uit eigen ervaring. Als dat leidt tot oververtegenwoordiging uit bijvoorbeeld Overijssel, spreek je af met kandidaten dat ze verhuizen naar Groningen of Zeeland en publiceer je dat. Dat deed de PvdA al vijftig jaar geleden.

Meedoen, zaken drastisch veranderen maar vooral niet de grootste worden. Dat kan gewoonweg niet.

Jan Nagel, Hilversum

Regio

Het zou Pieter Omtzigt sieren om met twee goede kandidaten uit elke provincie te komen. 24 is een mooi aantal en geen enkele regio kan zich dan meer achtergesteld/niet gehoord voelen.

Jules Wedershoven, Wageningen

Algemeen belang

Ik vind Pieter Omtzigt een held en een moedig man. Maar zijn ideeën over regionale vertegenwoordiging zijn kortzichtig en geborneerd. Onze gemeenschapszin heeft in de afgelopen decennia flinke schade opgelopen: het eigen belang prevaleert steeds meer boven de belangen van anderen, en het algemeen belang is al helemaal uit het zicht verdwenen.

Ik wil mij helemaal niet in Den Haag laten vertegenwoordigen door iemand met wortels in de regio waar ik woon. Ik wil daar niet iemand hebben zitten die denkt aan het belang van mijn regio, en die zich om herkozen te worden zal moeten profileren op regionale issues. Ik wil iemand die het algemeen belang vertegenwoordigt, ik wil stemmen op de slimste, intelligentste en meest charismatische politicus die ik ken. Waar weldenkende mensen steeds meer zien dat Europese samenwerking cruciaal is om de grote problemen van deze tijd aan te pakken, staart de vernieuwer van het Nederlands bestuur zich blind op populistische concepten als streek en regio. ‘Eigen volk eerst’ verpakt in een dun laagje chroom.

Reinier Heutink, De Cocksdorp

Bedenktijd

Als Pieter Omtzigt, als beleidsmaker, straks evenveel bedenktijd nodig heeft om tot een politiekbesluit te komen als hij bedenktijd nodig had om een partij op te richten; dan is een kabinetscrisis ook slechts een kwestie van tijd.

Wim Everwijn, Capelle aan den IJssel

Betrouwbare overheid

Vorige week reisde mijn man af naar Noord-Frankrijk voor een nieuwe etappe van zijn voetreis naar Santiago. Als pelgrim mag je voor een appel en ei in gemeentelijke onderkomens logeren en daarom belde ik de Mairie in een Frans dorp om een overnachting te reserveren. Geen digitaal gedoe, geen keuzemenu, geen chatbot, geen ‘de heer Pieterse is de hele dag in vergadering’, maar gewoon een ambtenaar aan de lijn. Op zaterdagochtend. Vriendelijk legde ze mij de procedure uit en gaf me een tip voor een goed ontbijt de volgende ochtend.

Ik hoop dat Pieter Omtzigt zoiets voor ogen heeft als hij het heeft over een betrouwbare overheid. ‘Controle en tegenmacht’ klinken mooi ,maar tegelijk zo abstract en zo naar (nog) meer commissies en regels. Ik wil een dichtbije overheid. Een die ik gemakkelijk kan bereiken met vragen over belasting, zorg of wat dan ook. Die tegen mij zegt: ik ga u helpen. En dat dan ook doet. Ik wil een overheid waar de mens als maat geldt en niet de efficiëntie of het geld of (partij)belangen. Dat is voor mij een betrouwbare overheid.

Als Pieter Omtzigt daarvoor de komende tijd met concrete voorstellen komt, is hij (bijna) van mijn stem verzekerd.

Heleen den Beer Poortugael, Soest