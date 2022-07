Pier Eringa leidde tal van organisaties: ‘Soms moet je zeggen: ik heb besloten dat...’

Pier Eringa Beeld Rebecca Fertinel

Wandel met Pier Eringa door het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer en je ziet: elke medewerker wordt door de ziekenhuisdirecteur begroet. Komt hij op bezoek bij de Volkskrant, in het gebouw van DPG Media in Amsterdam, dan is het niet anders. ‘Ik heb een zwak voor mensen in de uitvoering, of het nou de mevrouw of meneer is bij de receptie of in de schoonmaak. Ik heb er lol in om een praatje te maken en ik vind het vreselijk van belang dat zij ook worden gezien. In de tijd dat ik directeur was van ProRail moest ik daarvoor langs locaties in het hele land. Mijn secretaresse wist: ik moet af en toe een dag blokkeren voor zo’n rondje. Ik kan en wil niet begrijpen dat zo veel leidinggevenden zo onzichtbaar zijn, zich laten opslokken door bestuurskamers en vergaderzalen.’

Uit die tijd bij ProRail, van 2015 tot 2019, is Eringa het bekendst. Hij was een spoorbaas die de publiciteit zocht en soms openlijk tegen een bewindspersoon inging. De prestaties van ProRail verbeterden in die periode. Meer recent kwam hij in het nieuws toen hij werd aangetrokken om Testen voor Toegang te leiden, toen de overheid negatieve coronatests eiste voor horeca, theaters, musea en bioscopen. Eerder was Eringa onder meer korpschef in Flevoland, gemeentesecretaris in Nijmegen en ceo bij vervoersbedrijf Transdev. Een ziekenhuis leidde hij ook ooit al eens, het Albert Schweitzer in Dordrecht.

‘Ik wissel weleens van tak van sport. Maar je moet mij niet vragen om grote problemen in een luierfabriek op te lossen of zo veel mogelijk blikjes cola te verkopen. Daarvoor ben ik te veel een publiekeling.’ Leidinggeven is wel een constante. ‘Als oudste van zes kinderen kreeg ik op de melkveehouderij van mijn ouders veel verantwoordelijkheidsgevoel mee. Als zij achter bij de koeien werkten, was het: zorg jij dat er voor in huis geen gedonder is. En vanaf mijn 12de zei mijn vader: ga maar aan de slag bij een buurman, want wij hebben handjes genoeg.’

Bij het rondlopen en praatjes maken krijgt Eringa veel kritische vragen. ‘Soms moet je zeggen: dit kunnen we niet oplossen. Maar vaak denk ik: waarom regelen we dit niet? Het kunnen kleine dingen zijn die veel verschil maken. Bijvoorbeeld dat mensen die in een ziekenhuis 24 uur per dag moeten werken geen fatsoenlijke koffie kunnen krijgen, of een gezonde warme maaltijd buiten kantooruren. Daar kunnen allerlei praktische bezwaren tegen zijn, maar dan ga ik op enig moment ook zeggen: ik heb besloten dat... Dat moet je niet iedere dag zeggen, maar soms moet je duidelijk maken dat er geen ruimte is voor onderhandeling.

‘Tegen je eigen medewerkers is dat nog betrekkelijk makkelijk. De oefening voor gevorderden is dat je het ook zegt tegen je bazen, je opdrachtgevers of toezichthouders: ik heb besloten dat...’ En zo’n opstelling mist Eringa in de hedendaagse bestuurswereld.

‘Ik begrijp het wel. Zelf ben ik opgeleid als politieofficier en bij ons werd erin gepompt: je bent ondergeschikt aan het gezag. Logisch. Als uitvoeringsorganisatie mag je niet alles maar doen, want het moet democratisch zijn geborgd. Maar voor je het weet, kijk je voortdúrend omhoog en maak je jezelf wijs dat je alleen maar dingen kunt doen als het bevoegde gezag het goed vindt. Dat zie ik veel te veel.

‘Het is zo doorgeslagen dat mensen in het land niet eens weten: wie is eigenlijk de baas van de Belastingdienst? Of van het Openbaar Ministerie of de rechterlijke macht? Wie weet wie de bazen van het COA zijn, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers? Of de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, waar grote problemen spelen? Mijn pleidooi is: wees ondergeschikt aan het gezag, maar wel mét gezag. Ik denk dat Nederland geholpen is met steviger leiding op uitvoeringsorganisaties die soms tegen politiek en beleid kan zeggen: beste mensen, wij moesten dit maar niet meer doen zo.’

Dat gezag moet dus worden ontleend aan ruimte om zelfstandig te handelen en aan zichtbaarheid voor het publiek?

‘Maar ook aan leveren en presteren, uiteraard. Wil je een grote mond hebben, dan hoort dat daarbij. Een baas van de Belastingdienst heeft alleen recht op een podium als hij ook laat zien dat hij intern de boel voor elkaar heeft. De baas van NS, Schiphol, wie dan ook, net zo.’

Bij een aantal van de organisaties die u noemt is het juist crisis.

‘Overkomt een crisis je? Of heb je die zelf georganiseerd? Vaak als je goed kijkt hoe een crisis is ontstaan, dan had je hem kunnen zien aankomen. Waar gingen de oranje en rode lampjes branden? De uitvoeringsorganisatie had ze moeten zien en op tijd en duidelijk van zich moeten laten horen. Ik merk door rond te lopen in het ziekenhuis al dat de bedden te vol of te leeg zijn. Ik kan het zien aan het aantal auto’s op de parkeerplaats. Dan moet je zeggen: beste mensen van beleid, wij van de uitvoering gaan ons nu tóch een beetje bemoeien met dat beleid.’

Mensen in de uitvoering zeggen vaak: we zijn in de loop der jaren uitgekleed. En: de eisen van de politiek zijn zo gebaseerd op de waan van de dag dat we niet toekomen aan dingen die nodig zijn.

‘Ik vind dat te makkelijk. Ik lees het ook in onderzoeken, dat politiek en beleid te weinig oog hebben voor de uitvoering. Maar dat is ook wel een zielige opstelling van de uitvoeringsorganisaties. Dat heb je je laten gebeuren. Je kunt gaan zitten wachten tot je de goede aandacht krijgt of je maakt daar zelf werk van. Dat vraagt lef, een onafhankelijke opstelling. Niet te bang zijn als je eens een lelijk appje krijgt van een staatssecretaris of hoge ambtenaar. Alleen als je je gedeisd houdt en de veilige weg kiest, ja, dan kom je achteraf tot de conclusie: nou nou nou, politiek en beleid hebben te weinig aandacht voor ons.

‘Ik geloof niet in een nieuwe bestuurscultuur waarin de politiek heel anders zal omgaan met uitvoeringsorganisaties. Ik geloof er ook niks van dat beleidsambtenaren plotseling nu de uitvoering erg gaan waarderen. Die zitten zo dicht op de macht, die hebben hun bewindsman of -vrouw te dienen. En die heeft een coalitieakkoord uit te voeren. Dat is al decennia zo en daar heb ik ook veel respect voor. Maar de uitvoering goed laten lopen is wat anders, neem me niet kwalijk. Eis je plek op.’

Politiek en beleid zijn niet veranderd, vindt u, maar de uitvoering is wel minder van zich af gaan bijten. Hoe komt dat?

‘In zoverre heeft het beleid daar wel mee te maken dat topambtenaren nu vaak rouleren en in klasjes zitten waarin ze een eenduidige cultuur aangeleerd krijgen. Die kunnen erg bezig zijn met: krijg ik geen kras op de neus? Daardoor benoemen ze niet snel moedige, onafhankelijke types op uitvoeringsorganisaties. Dat zouden ze wel moeten aandurven, raden van toezicht en raden van commissarissen ook. Stevige uitvoeringsbaasjes, die blijven benoemen wat moet worden benoemd.

‘Vergelijk de huidige korpschef van de Nationale Politie, Henk van Essen, met iemand als Eric Nordholt, die in de jaren negentig korpschef was in Amsterdam. Nordholt hield net als andere korpschefs nieuwjaarstoespraken waarin hij maatschappelijke thema’s agendeerde en die flink werden opgepikt. De korpschefs van de grote steden wonnen samen ooit de Machiavelliprijs voor overheidscommunicatie.

‘Kijk naar de zeer zichtbare Arthur Docters van Leeuwen, die toen de hoogste baas was van het OM, en zet die af tegen Gerrit van der Burg nu. Van der Burg is veel minder zichtbaar en lijkt volgzamer. Ik ken hem goed, een prima vakman en uiterst integer. Maar om nou te zeggen: daar heb je een gezicht waarmee de strafrechtketen zijn invloed laat gelden, dat denk ik niet.

‘Ik maak me er boos over als het OM besluit een heel aantal zaken niet voor de rechter te brengen vanwege capaciteitsgebrek bij de rechtbank. Dat is zo slecht voor de geloofwaardigheid. Het OM is de spil in het strafrecht, moet zoiets zien aankomen.’

Docters van Leeuwen leerden we ook kennen door een uit de hand gelopen conflict met zijn minister. Die Macchiavelliprijs voor de korpschefs werd gezien als uitwas: ze verdrongen de bestuurders voor wie ze werkten.

‘Oké, toen was de slinger misschien te ver naar de andere kant doorgeslagen. Maar de balans moet terug. Als uitvoeringsorganisaties niet krachtig signaleren wat er misloopt, kunnen politici steeds geschokt reageren. Als er achterstallig onderhoud is aan bruggen, wegen en viaducten. Of als blijkt dat er veel te diep is gesneden in defensie. Hebben die politici dan hun ogen niet open gehad? Of hadden uitvoeringsorganisaties scherper moeten zijn: als je deze politieke keus maakt, dan is dát het gevolg.

‘Durf boodschappen te brengen die moeilijk zijn voor een bewindsman of -vrouw. Want ja, die krijgt daar weer lastige vragen over. Mijn indruk is dat signalen nu vooral heel zachtjes moeten blijven om dat te voorkomen, met als gevolg dat vraagstukken niet worden opgelost.’

Hoe heeft u dit zelf gedaan?

‘Toenmalig staatssecretaris Van Veldhoven kwam met een OV-plan voor 2040 en toen heb ik als directeur van ProRail gezegd: vergeet ten eerste de regio niet en maak er ten tweede 2030 van. Dat had ik eerst intern gezegd, maar dan merk je: dit komt niet sterk genoeg door. Dus daarna in het openbaar. Dat heeft de vriendschap tussen mevrouw Van Veldhoven en mij niet vergroot. Dan krijg je lelijke appjes en telefoontjes. Toch kwam er wel meer aandacht voor aansluiting van de regio.

‘Een andere kwestie was dat mensen binnen ProRail tegen mij zeiden: Pier, we moeten af van de gevaarlijke overwegen. Op het departement zeiden ze: het risico op ongevallen is nog steeds laag en het kost heel veel, dus helaas pindakaas, we maken daar geen geld voor vrij. Toen zijn wij begonnen overwegen af te sluiten met betonblokken. Je zag door de berichtgeving het sentiment veranderen. En dan is het zo mooi: uiteindelijk geeft het departement jou de opdracht iets te doen dat je zelf wilde, maar niet mocht.

‘Soms moet je even mee in het spel van beleid en politiek. Dat verwijt kreeg ik ook wel: Pier, jij zit politiek te bedrijven. Ik zei: ik wil graag dingen voor elkaar krijgen. Ik vind dat als de politie ziet dat te veel verwarde mensen in het wild rondlopen waar de politie veel tijd aan kwijt is en waardoor ook lelijke incidenten plaatsvinden, dan moet die veel harder dat spel spelen. De beste aanpak van zware criminaliteit, het terrein dat de politie op straat is verloren aan boa’s, de vele zedenzaken op de plank en het debat over het gedogen van drugs: in al die discussies is de politie volgend in plaats van leidend, terwijl het toch de politie is die er de meeste ervaring mee heeft.

‘Ik vind het ook belangrijk omdat het vertrouwen in de politiek niet heel hoog is. Dan zou het prettig zijn als mensen wel vertrouwen houden in de uitvoeringsorganisaties. Dat ze toch iets zien waar ze op kunnen rekenen.

‘Het helpt als je Kamerleden een inkijkje geeft, en beleidsambtenaren. Maar haal óók journalisten naar binnen. En we moeten niet doen alsof meteen je kop eraf gaat. Ik heb er wel gedoetjes mee gehad, maar het werd ook gewaardeerd. Als je levert en presteert, is de kans dat je makkelijk opzij wordt geschoven vrij klein.’

Als er iets gebeurde waar u niet mee kon leven, bent u soms wel zelf opgestapt.

‘ProRail is zelfstandig, maar het plan was dat de overheid er meer rechtstreeks iets over te zeggen zou krijgen. Daar geloofde ik niet in en dan moet je ook de uiterste consequentie trekken. Het is niet geloofwaardig om daar dan aan mee te werken.’

Een interessante zaak. Het kabinet werkt nog altijd aan die grotere controle, maar zo’n beetje alle betrokken partijen zijn tegen, van vervoersbedrijven tot vakbond en reizigersorganisatie. Terwijl hier een nutsfunctie wordt teruggebracht bij de overheid, precies zoals we hebben geleerd van de doorgeslagen privatisering.

‘Ik ben niet per se voor alles door de markt of alles door de overheid. Je zoekt de juiste mix. Met Testen voor Toegang heb ik gezien dat als er iets heel snel moet gebeuren en de overheid heeft daar geld voor over, dat het heel goed werkt om dat aan slimme mensen van marktpartijen over te laten. Ik zou het bijvoorbeeld ook best een goed idee vinden voor de vastgelopen hersteloperatie in de toeslagenaffaire: laat dat niet zo’n Belastingdienst zelf oplossen, maar zet daar voor korte tijd even een buitenboordmotor tegenaan.’

ProRail is een ander geval: geen korte klus maar een markt met een monopolist. Toch is er buiten het kabinet veel overeenstemming over dat dat niet zo slecht werkt. Ook bij de Raad van State.

‘De Raad van State zegt eigenlijk: als je de vraag niet kunt beantwoorden wat die overheidscontrole oplost, moet je het niet doen. Ik voeg daaraan toe dat het wel een nadeel zou hebben: naarmate je dichter op de overheid en de politiek komt te zitten, is de kans groot dat je je richt naar de macht in plaats van op het maatschappelijke vraagstuk dat je moet oplossen.’

Maar het gevaar van uitvoering op afstand kennen we óók: de politiek kan dan niet sturen, behalve met veel regels, waardoor burgers in de knel raken.

‘De vraag is of je die afstand organisatorisch moet dichten. Je kunt beter inhoudelijk meer aansluiten. En dat doe je door het beleid meer te voeden met de kennis en kunde bij de uitvoeringsorganisaties. Er werken meer mensen met spoorkennis bij NS en ProRail dan op het ministerie, hoor. Dus hoezo mogen die het beleid niet bedenken? Organisatorisch moet je ruimte houden om iets te vinden en te zeggen, maar inhoudelijk is het helemaal niet goed om beleid en uitvoering los te knippen. Dat is alsof je het hoofd van de romp scheidt.’