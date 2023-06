Piekerende meiden? Vergeet een belangrijke oorzaak niet

Het protest ‘No Blame, But Change’ tegen seksueel geweld op het Museumplein, Amsterdam, 2022. Beeld Joris van Gennip / de Volkskrant

Opnieuw wijst een onderzoek uit dat meiden veel meer mentale problemen hebben dan jongens. Ze zijn zenuwachtiger, banger en ongelukkiger. Piekeren veel. En weer noemen de onderzoekers een hele belangrijke oorzaak niet. Namelijk dat bijna de helft van de meiden onder de 18 te maken krijgt met seksueel geweld, onder andere via sociale media. Seksueel geweld leidt immers tot sociaal-emotionele problemen, zoals depressie en angst.

Door deze blinde vlek bij onderzoekers kan symptoombestrijding op de loer liggen en worden adequate strategieën niet ingezet. Zoals het belang om in de opvoeding het zelfbeeld van meiden te verbeteren en jongens te leren socialer te zijn. Laten we daar een begin mee maken.

Hanneke Bots, (ex)projectleidster seksueel geweld, HAN

Jongerenberaad

Komend najaar besluit de overheid wat de samenstelling moet zijn van de deelnemers aan het burgerforum over het klimaat, dat in maart 2024 moet plaatsvinden. Tweede Kamerleden van de commissie Economische Zaken en Klimaat hadden hier woensdag al een vergadering over.

Wie zijn er eigenlijk welkom in zo’n burgerforum? De commissie zegt niet of en hoe kinderen en jongeren hun inbreng kunnen geven. Is het niet juist logisch dat rond het thema klimaat zij ook betrokken worden? Zij zijn degenen die uiteindelijk de rekening gepresenteerd krijgen en het langst moeten leven met de beslissingen die wij nu nemen. Het zou daarom goed zijn als kinderen en jongeren een prominente plek krijgen in het burgerforum over het klimaat.

Elseline Tuinier, klimaatexpert bij Save the Children

Taal

In het buitengewoon informatieve artikel over geschiedenisonderwijs in Suriname staat een opmerkelijke passage: ‘De terminologie is, met Nederlandse ogen bekeken, tamelijk gedateerd. Het gaat over ‘slaven’, niet over tot slaaf gemaakten (...) De kolonisator is niet wit, maar ‘blank’. De vraag dringt zich op: wat is in dit verband nu eigenlijk de taal van de kolonisator?

Evert van Ginkel, Leiden

Bakje patat (1)

‘Mag ik van u een zakje patat’, was vroeger heel gewoon. Niks plastic bakjes. En nam je een patatje met, dan kreeg je daar een houten vorkje bij.

Wat is het probleem?

Rik Bronkhorst, Amersfoort

Bakje patat (2)



Komt er nou echt niemand op de gedachte dat frietbakjes nooit gratis waren? De frietbakkers hebben die echt altijd in de prijs verwerkt. En terecht, want ze moeten ze zelf ook inkopen. Nu zou de prijs van de friet verlaagd moeten worden als de klant met een eigen bakje of zakje komt. Logisch toch?

Evelyn Donkers, Eindhoven

Asieldebat

De Volkskrant meldt in een artikel van Remco Meijer dat ‘Van der Plas oproept de polarisatie in het asieldebat te stoppen’. Mevrouw Van der Plas stelt in het debat dat ‘mensen die echt op de vlucht zijn voor oorlog en geweld gewoon bescherming geboden moet worden. Ze besluit met ‘daar moet je eerlijk over zijn’. Op de vraag of ze de spreidingswet kan steunen, antwoordt ze ‘nee’.

En vervolgens rekent ze voor dat op basis van een vast aantal asielzoekers per gemeente maximaal 17 duizend dan wel 34 duizend asielzoekers in ons land kunnen worden opgevangen. Ongeacht kennelijk het aantal mensen dat op de vlucht moeten voor oorlog en geweld. Ongeacht de huidige prognose van 77 duizend vluchtelingen voor dit jaar. Welk aantal vindt bijvoorbeeld de PVV of lijst-Van Haga aanvaardbaar? Kortom, mevrouw Van der Plas bedrijft dezelfde polarisatie als waarvan zij anderen oproept daarmee te stoppen.

Henk Stuurman, Swifterbant

Plato

In het artikel ‘Gun mij een lange autorit met Plato’, klaagt Vincent Hunink over het ontbreken van voorgelezen klassiekers. Misschien kan hij zich al wachtend op de ‘verluisterboeking’ van Plato vermaken met Stephen Fry’s Mythos, waarin die de Griekse mythen op enthousiaste en smaakvolle manier hervertelt (4 sterren, VK). Voorgelezen door Stephen Fry himself of, in het Nederlands, door de aangename stem van Mathijs Deen. Vele uren luisterplezier gegarandeerd, ook voor op de fiets.

Femke Welles, Utrecht

Bordewijk

Wim Bijl heeft de klok horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt. Katadreuffe (‘Deze naam op zijn Nederlandsch uit te spreken.’) is geen personage uit Bordewijks Bint (1934), maar uit Karakter. Roman van zoon en vader (1939).

August Hans den Boef, Vorden