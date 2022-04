Peter Middendorp wacht op het busje naar het kinderfeest

Voor de negende verjaardag van onze dochter zouden we lasergamen, maar door de lockdown ging het feest niet door. Voor haar tiende verjaardag probeerden we hetzelfde, maar ook toen moest het door corona op het laatste moment worden afgezegd. Op de middag van haar elfde verjaardag stonden we met tien kinderen op straat te wachten op het taxibusje dat ons naar het lasergamen zou brengen, dat maar niet kwam.

Ruim vijfentwintig minuten later, de zenuwen en de irritatie waren al behoorlijk opgelopen, kwam het busje eindelijk aanrijden, kalm, beheerst, traag. De chauffeur stapte uit, liep fluitend om zijn bus en schoof de zijdeur open. ‘Sorry’, zei hij. ‘Het was druk en toen had ik de brug ook nog tegen.’

‘Sorry?’, zei ik, hoewel je onder kinderen het goede voorbeeld moet geven. ‘Sorry? Je weet toch dat het druk is, je bent toch chauffeur, dan hou je daar toch rekening mee. Dit is een kinderfeest. Nu komen we te laat.’

De chauffeur had zo’n klein, kort escalatieladdertje – twee à drie sporten en je kon al meteen van kop tot teen de tyfus krijgen. ‘Ik zei toch sorry’, zei hij, met een klein opwaarts hoofdknikje, ‘ik zei toch sorry.’ Ik wilde iets tegenwerpen, maar nog voordat ik een venijnig woord had kunnen zeggen, had hij zich al een weg door de kinderen gebaand en stond hij in mijn borst te prikken. ‘Het kan ook niet doorgaan, hè,’ zei hij. ‘Dit. De taxirit. Het kinderfeest. Het kan ook niet doorgaan.’

Diep in mij – ik heb ook een kort laddertje – ging een geweldige buikbom af, die een paddenstoelenwolk van luchtdruk door mij heen de hoogte in dreef, dwars door de borst en de nauwe hals-doorgang naar boven, maar gelukkig had ik geleerd de lippen in voorkomende gevallen tijdig te sluiten, zodat de hete perslucht het mondje voorbij ging en de kans kreeg de hersendelen te bereiken waar de filters zitten, en de remmingen.

Nog steeds wilde ik hem dolgraag vertellen hoe ik over hem dacht, maar ik stelde me voor hoe de kinderen naar me zouden kijken als het busje wegreed, zonder ons erbij in. Hoe mijn dochter naar me zou kijken als papa zelfs op deze dag zijn gemak niet had kunnen houden – ik zou haar een herinnering voor het leven geven.

‘Nou goed, oké, je hebt sorry gezegd’, zei ik, en begon alvast wat kinderen het busje in te duwen – je vindt geen gemeenschappelijke grond met iemand die de zaak liever verschroeit dan jou er een vierkante centimeter van te gunnen. Ik wilde de boel liever heel laten dan mijn tegenstander, dat was mijn zwakte, zo kon ik niet winnen, ik moest eens leren aan minder dingen waarde toe te kennen in het leven.

In de bus naar het grote kinderfeest was het doodstil. Alleen de chauffeur kon je, terwijl hij een lange, dure route koos, af en toe op zijn gemakje horen neuriën.