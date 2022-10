Peter Middendorp doet een inspanningstest en wordt daar blij en ontevreden van

Alleen sporten is niet goed voor jou, zei de arts, je werkt ook al alleen. Je moet uit je hoofd en onder de mensen. Als die knie een belemmering vormt om te tennissen, stuur ik je naar een sportarts, zodat die kan zorgen dat je weer de tennisbaan op kunt, zonder telkens naar de Eerste Hulp te hoeven worden afgevoerd.

De arts probeert me van slechte gewoontes af te helpen. De afgelopen tien jaar heb ik met al m’n verslavingen afgerekend, maar sommige komen steeds terug, als een koortslip. Ik kan niet omgaan met emoties, dat is het eiereten. Zodra er één de kop opsteekt, en het maakt niet uit of het blijdschap of ontevredenheid is, moet er gelijk wat in om die de kop weer in te drukken, zoet, zout, rood, wit, met of zonder thc, als het maar snel is.

Een bezoek aan een sportarts bleef niet beperkt tot gesjor aan knie en been – hart, longen, bloed, alles werd gemeten. Tijdens het scheren van het borsthaar – dat moest, anders bleven de zuignap-hartmetertjes tijdens de inspanningstest op de fiets niet plakken – vroeg ik me angstig af of ik met de uitslagen zou worden beloond voor alle tomaten en kilometers, of voor het slechte gedrag een lelijke rekening gepresenteerd zou krijgen.

Zoveel borsthaar had ik niet, dacht ik, maar kennelijk was het genoeg om als zonnewering te dienen. Eronder kwam een geheel nieuw mens tevoorschijn, met een onwaarschijnlijk lichte huid, wonderlijk onaangedaan; de buik van iemand die dertig jaar geen zon had gezien, bijna klinisch, een gekloond varken dat nog nooit buiten is geweest.

Tijdens de inspanningstest dacht ik aan de billen van hoogbejaarde mensen. Die waren vaak nog wit, glad en gaaf. Een paradoxe boel. We willen allemaal een mooie huid kunnen tonen, maar huid blijft alleen jong in het donker. Zo lopen we een half leven met verkreukelde gezichten rond en verdwijnen de gaafste stukjes huid ongezien in het graf.

Alles was goed. Voor iemand van mijn leeftijd bleek mijn longinhoud zelfs, zei de sportarts, terwijl hij een staatje bekeek, uitstekend. Echt? zei ik. Uitstekend? Wat goed! Ik veerde op, nu pas merkte ik hoe sappel ik me had gemaakt. Ja, zei hij. Echt uitstekend. Of nee. Toch niet. Ik keek bij de vrouwen. Voor een man ben je, eens even kijken, ja: modaal.

Allemaal goed nieuws, na wat gerichte training kon ik zelfs weer tennissen, maar toch, zei de sportarts, zag hij me niet blij kijken. Ja, zei ik, sorry, ik ben nog even aan het verwerken dat ik van uitstekend naar modaal ging. Modaal, dacht ik, verdorie. Dus niet alleen mentaal. Het zat overal. Je haalde het uit alle cijfers. Wat je ook beklopte of beluisterde, overal hoorde je dezelfde, gemiddelde zeurtoon.

Blij en ontevreden ging ik naar huis, twee emoties tegelijk, minstens één te veel. Ik wist niet welke ik moest kiezen, ik wist alleen wat ertegen hielp.