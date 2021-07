Peter heeft corona aangegrepen om zijn leven radicaal ongewijzigd te laten

Beeld Getty Images/Maskot

Peter zegt dat enige contemplatie van groot belang is na de afgelopen periode. ‘Het heeft mij doen inzien dat ik het over precies dezelfde boeg moet gooien. Ik ga het echt even helemaal hetzelfde doen.’

Om zijn woorden kracht bij te zetten heeft Peter al vier vliegreizen geboekt voor het laatste deel van 2021. ‘Ik vind het belangrijk om verantwoord om te gaan met de planeet. Maar deze periode heeft me geleerd dat ik het nog belangrijker vind om iets van de wereld te zien en mezelf te belonen na tien maanden werken. Je leeft maar één keer.’

Achteraf is Peter dan ook blij dat hij de coronacrisis heeft meegemaakt. ‘Ik weet: we moeten niet te vroeg juichen, maar ik wil al wel zeggen dat het een heel belangrijke ervaring is geweest. Het heeft me doen inzien wat ik echt belangrijk vind: een druk leven leiden waarbij ik vooral aan mezelf denk.’

Als Peter naar zijn omgeving kijkt, ziet hij meer mensen die toe zijn aan geen omwenteling. ‘Iedereen is tot de conclusie gekomen dat het zo nog langer gaat. We moeten onszelf in de spiegel kijken en concluderen: het roer moet recht.’