‘Persoonlijk’, zei ze, ‘zou ik niemand adviseren met zijn schoonouders onder één dak te gaan wonen’

We waren te vroeg en ik besefte dat ik niet wist hoe ze eruitzag.

Ze had gezegd dat ik buiten op haar moest wachten. Het huisnummer was 1270, de straat 5th Avenue. Het Central Park lag er mooi bij, een hoek verderop was een groepje mannen bezig zich te bedrinken, evenmin gespeend van schoonheid.

Een man en een vrouw lieten een hond uit. Ook van een afstand was hun gesprek over de verkiezingen van 8 november duidelijk te verstaan. Ze waren somber gestemd, maar af en toe stonden ze stil om naar hun hond te kijken. De hond maakte veel goed.

Eindelijk was ze daar. Ze had de zachtaardige uitstraling van iemand die werkt in een hospice.

‘Ik dacht dat je Indiaas was’, zei ze, ‘Arnon is toch een Indiase naam? Gelukkig had je geschreven ‘ik kom met een dreumes’.

‘Arnon is een Bijbelse naam’, zei ik.

We gingen naar boven. Op de gang rook het naar eten. Het appartement was niet onprettig, maar is dat voldoende om iets te kopen?

‘Huisdieren zijn welkom’, zei ze.

Ik knikte.

Een dag later, het was tien graden warmer, liet ze me een huis zien in een ander deel van de stad.

‘Ik weet niet of je in Brooklyn wilt wonen’, zei ze, ‘en het is duur, maar je kunt een verdieping verhuren. Aan vreemden of aan je schoonouders.’

‘Ik betwijfel of mijn schoonouders een woning van me willen huren’, antwoordde ik. ‘Ook heb ik niet de indruk dat ze zich hier willen vestigen.’

Ze kwam dichterbij alsof ze aan me wilde ruiken.

‘Persoonlijk’, zei ze, en ze legde haar hand op haar hart, ‘zou ik niemand adviseren met zijn schoonouders onder één dak te gaan wonen.’

De dreumes rende door de woning.

Ze zei: ‘Als dit je bevalt dan opent dat mogelijkheden.’