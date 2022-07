Personeelstekort? Haal voortaan zelf die pizza af

Een koerier van boodschappenbezorgdienst Getir tijdens een bezorging in Den Haag. Beeld ANP

Zorg, onderwijs, defensie, openbaar vervoer, horeca, bouw, techniek; er is bijna geen sector waar een tekort aan handen niet wordt gevoeld. We staan erbij en kijken toe hoe onze samenleving tot stilstand komt.

Zoekend naar oorzaken is het verleidelijk te wijzen naar de vergrijzing. Maar daarmee zijn we er niet. Want wat te denken van alle onzinbanen die de voorbije jaren zijn gecreëerd? Zogenaamd ‘ondersteunende’ functies in onderwijs en zorg leiden niet tot meer handen aan het bed of meer meesters of juffen in de klas. Wel snoepen zij een deel van de formatie op.

Een branche die explosief groeit is de flitsbezorging. Behalve dat die het gemak dient, voegt zij weinig toe aan de kwaliteit van onze samenleving. Zij zet een forse hap in het al zo onder druk staande arbeidspotentieel.

Schaarste dwingt tot maken van keuzen. Zelf die pizza afhalen, daar kan weinig op tegen zijn. En met eigen handen is je boodschappenmandje ook zo gevuld. Kortom, wat je zelf kunt, zelf doen. Omdat in echt essentiële beroepsgroepen iedere hand telt.

Geert Tomassen, Doetinchem

Retoriek

Sander Schimmelpenninck steltdat een ‘pro-boerensentiment’ zou worden gevoed door internationaal fascisme en social media (Ten eerste, 10/7). Ik heb al zolang ik mij herinner, sympathie voor boeren en respect voor hun bestaanswijze. Dat heeft te maken met persoonlijke kennismakingen met boeren, en met het volgen van het nieuws over de sector, waar advies en richtlijnen van bovenaf over elkaar heen tuimelen, al decennialang, vaak elkaar tegen sprekend.

Ik heb geen social media en fascistische inspiratie nodig om begrip te hebben voor de opgave waarvoor boeren in Nederland staan en naar ik aanneem geldt dat voor meer mensen. Ik maak bezwaar tegen de gemakzuchtige non-analyse van de boeren- versus-burgerkwestie en distantieer mij van de diskwalificerende retoriek als het gaat om de boeren in dit land.

Ted van Gaalen, Nijmegen

Uber

Lobbyen is ondemocratisch. Lobbyen leidt tot belangenverstrengeling en verleidt tot corruptie. Lobbyen levert niet de maatschappelijk gezien beste keuzen op. Lobbyen schaadt de ziel, die van de lobbyist net zozeer als die van diens doelwit. Lobbyen kost veel tijd, geld en energie. Door lobbyen regeert het geld, niet de moraal.

Lobbyen moet over de hele breedte worden verboden en dat verbod dient streng te worden gehandhaafd. Parlementariërs, ambtenaren en bestuurders kunnen voor geobjectiveerde kennis en kunde terecht bij onafhankelijke universiteiten en hogescholen. Lobbyen is een kwaadaardig gezwel in onze kwetsbare democratie.

Ludo Grégoire, Leiden

Mantra

Voor de zoveelste keer lees ik Sigrid Kaags mantra, ter ondersteuning van een beleid om burgers niet tegemoet te komen bij hogere brandstofrekeningen en gierende inflatie. Volgens haar moeten we beseffen dat we ‘collectief een stukje armer worden’.

Dat woord collectief impliceert een soort gedeelde smart die politiek gunstig bekt maar totaal geen recht doet aan de werkelijkheid waarin de armsten onder ons zich bevinden. De rijken zullen ietsje minder rijk worden maar er weinig om hoeven te laten, de minderbedeelden kunnen straks de eindjes niet meer aan elkaar knopen en komen in de schulden met alle ellende van dien. Een heel andere en zeker geen gedeelde werkelijkheid.

Boukje Loopstra, Almere

Linkse samenwerking

PvdA en GroenLinks zetten de stap naar linkse samenwerking. Het eerste bewijs zou samenwerking in de Eerste Kamer zijn. Met Ceta heeft de PvdA ervoor gezorgd dat ik dat net gewekte sprankje hoop (zou de PvdA nu eindelijk terugkeren naar haar roots?) weer zie uitdoven.

Jolanda van der Lee, Groningen

Treintoilet

‘Het is een erecode voor machinisten en conducteurs om geen gebruik te maken van het reizigerstoilet’. Dat is te merken aan de deplorabele staat van de NS-treintoiletten, die hooguit één keer per dag worden schoongemaakt. In Noorwegen en Zweden controleren de conducteurs niet alleen de reizigers op geldig plaatsbewijs, maar controleren ze de toiletten elk uur en vullen de wc-rollen aan, zorgen voor verse koffie in de premiumklasse, verkopen kaartjes en reserveringen én bemensen nog de cafetaria aan boord. Dát is pas service verlenen.

Jacob van Kokswijk, Vught