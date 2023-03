Per mail werd ik een paar keer gemaand iemand die is overleden te feliciteren met het jubileum op zijn werk

Toen ik nog op school zat, werd ik door mannelijke klasgenoten regelmatig aangesproken met mijn achternaam. Die konden dingen zeggen als ‘Tempelman bek houden’. In januari was ik jarig en vond ik in mijn inbox een stuk of vijf mailtjes met ‘Tempelman van harte gefeliciteerd’. Zulke mailtjes worden automatisch verstuurd door bedrijven of instanties die je geboortedatum weten omdat je online een keer van hun diensten gebruik hebt gemaakt. Wie zoals ik weleens per ongeluk zijn achternaam intikt in het hokje waar de voornaam moet, kan online nog lang worden aangesproken als op het schoolplein. Eén bedrijf maakte er trouwens ‘Gefeliciteerd beste meneer Olaf’ van.

Geautomatiseerde systemen blijven fout ingevoerde informatie eindeloos recyclen. Of verouderde informatie. Ik ben niet actief op LinkedIn, maar in mijn mailbox ben ik al een paar keer gemaand iemand die helaas is overleden te feliciteren met het jubileum op zijn werk. Het 25-jarig werkjubileum van een collega die is ontslagen werd op LinkedIn ook gewoon gevierd. Zo’n automatisch systeem weet van niks.

Elke 9de november wordt in Duitsland de gruwelijke pogrom van 1938 herdacht die de geschiedenis is ingegaan als de Kristallnacht, vanwege de glasscherven waarmee de straten bezaaid waren. In het automatische systeem van de Amerikaanse fastfoodketen Kentucky Fried Chicken (KFC) waren voor commerciële doeleinden alle Duitse feest- en gedenkdagen ingevoerd, maar helaas niet hun betekenis. Zo kon het dat alle Duitse gebruikers van de KFC-app afgelopen 9 november een automatisch verstuurd bericht kregen met de titel ‘Herdenkingsdag van Reichspogromnacht’, met daaronder de aansporing: ‘Gun jezelf rustig meer gesmolten kaas op krokante kip. Nu bij KFCheese.’

Tot voor kort had ik een dystopisch toekomstvisioen van een verjaardag waarop ik alleen nog maar automatisch verstuurde felicitaties krijg. Vorige maand was ik ineens bang voor een toekomst waarin ik op 24 februari een pushmelding krijg op mijn telefoon: ‘Feliciteer Vladimir Poetin nu met de verjaardag van zijn inval in Oekraïne.’