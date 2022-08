Pelosi’s bezoek aan Taiwan is het summum van roekeloosheid

Toen Joe Biden in 2020 de Amerikaanse presidentsverkiezingen won, hoopte China even dat de diplomatieke relatie tussen beide grootmachten zou ontdooien. Die hoop werd snel de grond in geboord.

Tijdens de eerste topontmoeting in Alaska in maart 2021, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken dat de Verenigde Staten samen met de bondgenoten vastbesloten waren om China’s toenemende autoritarisme en assertiviteit in binnen- en buitenland terug te dringen. Volgens Blinken ondermijnden China’s acties in Xinjiang, Hong Kong en Taiwan de internationale rechtsorde.

China heeft in de zomer van 2020 Hongkong vrijwel geruisloos kunnen overnemen – tegen de afspraken in die daarover waren gemaakt bij de overdracht van de Britse kolonie in 1997. Trump had er als president het liefst zijn schouders over opgehaald maar onder zware druk van het Amerikaanse Congres trok hij bij wijze van sanctie de preferentiële handelsstatus van Hongkong in.

Het is dus niet vreemd dat de regering-Biden een streep in het zand wilde trekken om China duidelijk te maken dat het niet net zo gemakkelijk het democratisch bestuurde Taiwan zou kunnen veroveren.

Onzorgvuldig

Maar president Biden heeft, door een reeks onzorgvuldige uitspraken, verwarring gezaaid over het Amerikaanse commitment aan het beleid van ‘strategische ambiguïteit’. Dat houdt in dat de VS de onafhankelijkheid van Taiwan niet erkennen, maar wel beloven dat ze het eiland zullen helpen zichzelf te verdedigen.

In strijd met het beleid van strategische ambiguïteit zei Biden afgelopen november dat Taiwan onafhankelijk was. In mei zei Biden tijdens een persconferentie in Tokio dat Amerika Taiwan militair zou verdedigen als China het zou aanvallen.

In beide gevallen haastten de woordvoerders van het Witte Huis zich om te ontkennen dat het Amerikaanse beleid ten aanzien van Taiwan was veranderd, maar bij Xi is de twijfel gezaaid. De VS en China lagen dus al op ramkoers in de Straat van Taiwan voor het bezoek van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, aan Taipei. Pelosi’s bezoek aan Taiwan bevestigt het beeld van president Xi dat de VS de status van het eiland willen veranderen.

Het Witte Huis heeft Pelosi, die in 1991 op het Plein van de Hemelse Vrede een spandoek uitrolde ter nagedachtenis van de studenten hun leven opofferden voor de democratie, duidelijk verteld waarom ze niet naar Taiwan moest gaan. Maar president Biden belde niet rechtstreeks met Pelosi om haar te vragen niet te gaan.

Volgens New York Times-columnist Thomas Friedman was Biden bang dat hij dan als zwak zou worden gezien richting China, waardoor de Republikeinen hem voor de tussentijdse verkiezingen konden aanvallen.

Roekeloos

Pelosi’s bezoek aan Taiwan is het summum van roekeloosheid. In een interview met The New Yorker omschreef Shelley Rigger, die meerdere boeken over Taiwan schreef, de relatie tussen China en Taiwan als die van een echtpaar dat uit elkaar is gegaan maar nog niet de echtscheiding heeft aangevraagd.

China kan de status quo tolereren, maar niet een echtscheiding. Volgens Rigger was Pelosi niet uitgenodigd en diende haar bezoek aan Taipei vooral binnenlandse politieke doelen – laten zien dat Pelosi de confrontatie met China wel aandurft.

China heeft op Pelosi’s bezoek gereageerd met de grootste militaire oefeningen rond Taiwan ooit. Volgens militair analisten is het Chinese machtsvertoon een keerpunt in de relatie tussen China en Taiwan. De verwachting was dat de oefeningen afgelopen maandag zouden eindigen maar China gaat met de oefeningen gewoon door.

De VS hebben niet gereageerd met het sturen van een oorlogsschip en bommenwerpers, zoals ze dat in 1995 wel deden toen de toenmalige Taiwanese president Lee Washington bezocht. Dat kan China al in zijn zak steken.

Ondertussen houdt Beijing nauwlettend de oorlog in Oekraïne in de gaten. Die laat zien dat militaire overmacht niet automatisch tot de overwinning leidt en dat een kleiner leger met succes verzet kan bieden. Bovendien is de Navo veel sterker gebleken dan gedacht. Maar de oorlog in Oekraïne laat ook zien dat de VS niet rechtstreeks militair willen ingrijpen uit angst een nieuwe wereldoorlog uit te lokken, hetgeen Beijing ongetwijfeld gerust zal stellen.

Pelosi had zich moeten realiseren dat de beste manier om Taiwan te steunen is ervoor te zorgen dat Oekraïne Rusland verslaat.

Heleen Mees is econoom. Ze schrijft om de week een wisselcolumn met Marcia Luyten.