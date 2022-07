Paus heeft dagtaak aan het maken van excuses

Paus Franciscus in Canada. Beeld via REUTERS

Het is prijzenswaardig dat de paus van Rome zijn excuses heeft aangeboden voor de wreedheden en de moorden op kostschoolkinderen in Canada. Wat er alleen al de laatste twee eeuwen in naam van de paus door katholieken aan moord en doodslag is begaan, tart echter elke beschrijving. De paus zou er vele jaren een dagtaak aan hebben om ook daarvoor zijn excuses aan te bieden.

Het zou de paus nog meer sieren, als hij zou erkennen, dat er structureel en fundamenteel nog steeds veel mis is in zijn organisatie. Iedere andere maatschappelijke organisatie met zo’n verleden zou allang zijn opgeheven en verboden. De vraag is of het niet eens tijd wordt dat overheden hun wetten en regels ook standaard op de kerk van Rome, voor zover actief in hun land, van toepassing verklaren.

Paul Gerbrands, Valkenswaard

Chaos

De schrik slaat me om het hart als ik zie hoe ons land, dat bekendstond om zijn poldermodel, afglijdt naar een land waar de mensen die het hardst schreeuwen gelijk claimen te hebben. Waar niet meer geluisterd wordt naar elkaar, maar elkaar de maat wordt genomen. Waar je niet meer kritiek kunt uiten zonder angst om daarvoor een berg stront op je stoep te krijgen.

Uiterst-rechtse partijen spinnen er garen bij. Zij hebben geen baat bij oplossingen, het is koren op hun molen. Zij zijn niet vóór de boeren, zij gebruiken ze om instabiliteit te creëren.

Ik hoop dat de boeren gaan beseffen, dat praten, hoe moeilijk ook, oplossingen genereert. En die oplossing kan niet zijn dat alles blijft zoals het was. Tijden veranderen nou eenmaal. Wij moeten er samen het beste van maken. Niet tegenover elkaar staan, maar samen de schouders eronder.

Marga Hilhorst, Eemnes

Vlaggen

Misschien moeten wij, de mensen die niet overal een wereldwijd complot in zien, bij wijze van protest één dag met zijn allen de Nederlandse vlag op een normale manier laten wapperen. Om te laten zien dat wij toch de verstandige meerderheid vormen.

Hans Cobussen, Zutphen

Corps

Als het Amsterdamse studentencorps maatgevend is voor het niveau van de hoogopgeleiden, ben ik er trots op dat ik alleen havo heb. Hoogopgeleid? Omhooggevallen zul je bedoelen.

Hans van Noord, Utrecht

Corps (2)

De ‘hoerenspeech’ is niet een eenmalige uitglijder maar traditie. Toen ik in Delft lid was van een studentenvereniging, alweer 35 jaar geleden, wist iedereen dat vrouwen bij het corps hoeren werden genoemd. Vrouwen moest je een duwtje of een veeg geven (voor wie geen lid was: neuken). De keren dat ik er op bezoek was, waren mannen alleen maar bezig je te scoren. Geen zinnig woord mee te wisselen, met die bestuurders van de toekomst. Sommige herendisputen betaalden prostituees als tafeldame, die dan naakt op de tafel moest liggen.

Bij mijn Delftse vereniging werd ieder jaar, nadat de tweedehandsmeubelen onder de hamer waren gekomen, ‘een hoer geveild’. Als je je kritisch uitsprak werd je gezegd dat je niet moeilijk moest doen… en of je misschien een beurt nodig had?

Het ergste is: nu zijn de dochters van deze mannen lid geworden en zeggen ze tegen hun dochters: ‘Ach meisje, dat hoort er nu eenmaal bij.’ De zonen worden niet gecorrigeerd. Zelf had ik vijf jaar therapie nodig om mij vrouw in plaats van manwijf of hoer te voelen. Maar geen zorgen meisjes: papa betaalt behalve jouw studieschuld vast ook jouw therapie.

Nathalie van de Loo, Sleeuwijk

Corps (3)

Verandering van de bestuurscultuur bij de studentencorpora blijkt wel even hardnekkig niet te lukken als verandering van de bestuurscultuur van ons (‘nieuwe’) kabinet. Hoeveel kabinetsleden zijn in hun studietijd lid geweest van het corps?

Jan Lantink, Nijmegen

Vrolijke kankerpatiënt

Ik gun Eelco Meuleman een lang en gezond leven. En hij schrijft leuk over kanker. Maar dat hij na een bezoek aan zijn oncoloog (waar hij redelijk goed nieuws krijgt) meteen een sigaret opsteekt, is een dikke middelvinger naar al die mensen die hem beter proberen te maken.

Pam van Vliet, Kimswerd

Tour de Femmes

Gelijke monniken, gelijke kappen, luidde de eerste zin bij het interview met de twee wielrensters. Na vele jaren is het dan eindelijk zo ver: er is weer een Tour de France voor vrouwen. Maar voor de gelijkheid in de media over de prestaties van de mannen en de vrouwen is meer nodig. Wel een live-uitzending op de televisie, maar geen ‘Avondetappe’, en ook op pagina 2 van de Volkskrant ontbreekt nu onderaan rechts dat kleine informatieve berichtje over de Touretappe en het klassement. Volgend jaar beter?

Gerard Godschalk, Breukelen