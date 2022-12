Patriots naar Oekraïne: omdat blijven toekijken simpelweg geen optie is

Er is steeds minder grond voor de westerse aarzeling om Patriot-installaties naar Oekraïne te sturen. Inmiddels geldt: beter laat dan nooit.

Gaat het dan toch gebeuren? Als de signalen niet bedriegen, leggen de Verenigde Staten de laatste hand aan de plannen om Patriot-raketafweersystemen naar Oekraïne te sturen. Hiermee reageert het Navo-bondgenootschap op de aanhoudende verzoeken vanuit Kyiv om de belaagde Oekraïense bevolking beter te beschermen tegen de gestage Russische bombardementen op de energiecentrales en andere cruciale infrastructuur. Die bombardementen dienen grofweg drie doelen: de winter voor Oekraïne zo onleefbaar mogelijk maken, het moreel van de bevolking knakken, en de onzekerheid in Europa over de energieprijzen en de vluchtelingenstromen maximaal aanjagen.

De westerse aarzeling om met Patriot-luchtverdediging over de brug te komen, kan alleen worden verklaard uit de angst voor escalatie die de Navo al sinds het begin van de oorlog in de greep heeft: ten koste van alles moet worden vermeden dat dit een directe confrontatie wordt tussen de Navo en Rusland. De geavanceerde Patriot-installaties kunnen alleen worden gebruikt door grondig getrainde militaire teams. Aangezien de Navo zeker geen mensen buiten het eigen grondgebied actief wil hebben, vergt de bediening intensieve scholing van Oekraïense militairen. En dan nog is de kans groot dat Rusland vooral naar de Navo zal wijzen zodra de Patriots het verschil in het Oekraïense luchtruim gaan maken. De sfeer zal er niet van opknappen.

Maar die deëscalatiestrategie heeft in de afgelopen maanden aan ratio verloren. Want de werkelijkheid is natuurlijk dat het Oekraïense leger alleen dankzij de westerse wapensteun heeft standgehouden en deze herfst zelfs een opmerkelijke opmars maakte. Zo wordt het in Moskou ook allang gezien: alle dreigementen over mogelijke escalatie zijn al maanden vooral aan Washington en Brussel gericht. De beschietingen van de Oekraïense steden zijn een direct gevolg van de Moskouse frustraties over de technologische overmacht die het Russische leger aan het front tegenover zich vindt. President Poetin is een verzwakte kat in het nauw. Hij weet dat hij deels tegen de Navo vecht maar reageert zich af op Oekraïne omdat hij zich kennelijk toch echt realiseert dat het risico van verdere escalatie voor hem minstens zo groot is als voor het westen.

Bovendien: als het dan toch om escalatie gaat, heeft Rusland geen recht van spreken. De Patriots zijn uiteindelijk niets meer of minder dan defensieve wapens, waarvan Rusland niets te vrezen heeft als het niet doorgaat met de illegale en nietsontziende aanvallen op een buurland dat daar geen enkele aanleiding toe geeft. Voor de Navo is het simpelweg geen optie om te blijven toekijken hoe burgers in Europese steden een winter lang worden belaagd terwijl er manieren zijn om hen daartegen te beschermen.

Dat het weer de Amerikanen zijn die hierin voorop gaan zou Nederland, óók in het bezit van enkele Patriot-installaties, aan het denken moeten zetten.