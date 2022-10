Patricks groepsgenoten zijn heel enthousiast over zijn plannen om naar Armenië te emigreren

‘Ik ben het hier zat’, zegt Patrick (47). ‘Altijd dezelfde mensen en hetzelfde gedoe.’ Eerst denk ik dat hij deze psychiatrische kliniek bedoelt, maar hij heeft het over het hele land. ‘Ik ga emigreren’, zegt hij. Hij heeft zijn paspoort in het borstzakje van zijn geruite overhemd gestoken. ‘Het is nog 4 jaar geldig.’

Vanmiddag is hij aan de beurt voor een periodiek gesprek over de voortgang van zijn behandeling, en dan gaat hij zijn behandelaar en de begeleider vertellen dat hij weg wil. ‘Ik ga naar Armenië. Hebben ze psychiatrie in Armenië? Heb jij je mobieltje bij je? Kun je kijken of ze daar klinieken hebben?’

Even googelen. Ik kom terecht op het blog van een psychiatrisch verpleegkundige die op vakantie ging naar Armenië en uit beroepsmatige interesse een kijkje nam in een instelling. Twintig man op een slaapzaal in een bouwvallig pand, slechte hygiëne en behandelmethoden uit het jaar nul. Er staat ook dat de meeste mensen met een psychiatrische aandoening in Armenië niet in een instelling terechtkomen, maar door hun familie in de kelder worden gestopt. Dat laatste vertel ik niet aan Patrick.

‘Ik hoef niet per se in een kliniek te wonen’, zegt hij. ‘Als ik mijn medicatie maar kan krijgen. Hebben ze daar apotheken?’

Armenië lijkt me typisch zo’n land dat op elke hoek van de straat een apotheek heeft. Ik zet het gele mannetje van Google Street View neer op een willekeurige straat in het centrum van Jerevan, en ja hoor: aan een van de gevels hangt een neonverlicht apothekerskruis.

Patricks groepsgenoten zijn heel enthousiast over zijn emigratieplannen en dat komt vooral omdat ze zo langzamerhand schoon genoeg van hem hebben. Al zijn vrije tijd – en dat is zo’n beetje de hele dag – gebruikt hij om commentaar te leveren op hun manier van eten, de vlekken in hun kleren, hun dwanghandelingen.

‘Waarom doe je dat?’, vraagt hij aan een patiënt die altijd eerst een rondje moet draaien voordat ze op de stoel kan gaan zitten. ‘Doe gewoon normaal.’

Hij staat overal met zijn neus bovenop, want hij heeft niets anders te doen. ‘Patrick verveelt zich’, zegt mijn collega. ‘Hij heeft te veel kliertijd.’

Aan de andere kant: hij kan niet veel activiteit hebben. Als hij een uurtje heeft staan schoffelen in de tuin, ligt hij de rest van de middag uitgeteld op de bank. En wat de activiteitenbegeleiding aanbiedt vindt hij meestal niet leuk, want hij kan niet tegen plekken met te veel mensen – Armenië heeft zijn interesse omdat hij heeft gelezen dat het inwoneraantal krimpt – of te veel geluiden en ook niet tegen te veel informatie tegelijk.

Hij woont hier omdat hij een prikkelarme omgeving nodig heeft, maar het evenwicht tussen comfortabel en oersaai is wankel. Ik kan me voorstellen dat hij weleens verlangt naar een andere omgeving, nieuwe mensen, een ander land, een avontuur.

Later op de middag kom ik Patrick tegen in de gezamenlijke huiskamer. Hij heeft zijn voortgangsgesprek net achter de rug.

‘En?’

‘Ik weet het niet’, zegt hij. ‘Ik heb gezegd dat ik wil emigreren, maar ze gingen er niet op in.’

‘Misschien moeten ze erover nadenken. Het is ook een lastige wens, Patrick.’

‘Hoezo?’

‘Je kunt niet zomaar wonen waar je wilt. De meeste landen accepteren alleen migranten die voor zichzelf kunnen zorgen, dus je hebt een inkomen nodig en een huis.’

‘Moet ik dan werken?’

‘Ja.’

Patrick schudt zijn hoofd. Nee, dat wordt hem niet.

‘Ik ken iemand die in Armenië woont’, zeg ik, en ik voel me opeens een man van de wereld.

‘O ja?’

‘Ja, een schrijver. Hij is heel aardig.’ Ik heb het over Pieter van Os, die ik één keer heb ontmoet op een literair evenement waar we allebei kwamen optreden. Maar als ik zijn naam heb ingetoetst op Google, moet ik beschaamd bekennen dat ik me heb vergist. Pieter van Os woont helemaal niet in Armenië. Hij woont in Albanië en dat ligt heel ergens anders.

‘Albanië is ook goed’, zegt Patrick.

Thomas van der Meer is schrijver en werkt in een psychiatrische kliniek. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Arie Elshout. De namen in deze column zijn gefingeerd en sommige details zijn aangepast.