Patrick lukt het niet altijd om onderscheid te maken tussen wat hij denkt en wat hij hoort

‘Waar denk je dat het leuker is: Groenland of IJsland?’, vraagt Patrick (47). We zitten in de gezamenlijke huiskamer naar MTV te kijken, videoclips uit de jaren tachtig. Al heel lang wil Patrick emigreren en omdat The Only Way Is Up van Yazz net voorbijkwam, denkt hij dat hij naar het noorden moet.

Het beeld van de psychiatrische patiënt die denkt dat er op tv een verborgen boodschap voor hem wordt uitgezonden, kwam me vroeger altijd een beetje verzonnen voor. Ik was stomverbaasd dat het werkelijk zo is: in de kliniek wonen een heleboel patiënten die denken dat de nieuwslezer hun een teken geeft. Patrick denkt dat ook.

Auto's

Patrick heeft eens geprobeerd of hij zonder medicatie kon. Na een week was de spanning in zijn hoofd zo hoog opgelopen dat hij uit het raam sprong van de kliniek, die gelukkig maar twee verdiepingen telt. Hij kwam neer in het gras naast de parkeerplaats en toen hij opkeek, zag hij een busje van de ANWB staan. De psychiater had autopech. Conclusie: als ik mijn medicijnen niet neem, kunnen de auto’s niet rijden.

In heel Nederland stonden twee weken lang alle auto’s stil. Patrick voelt zich er nog steeds schuldig over. Als je hem voor het eerst ontmoet, zal hij vragen: ‘Waar was je in de zomer van 2001? Heb je er last van gehad dat je de auto twee weken niet kon gebruiken?’

Eerst begreep ik niet hoe het kan dat hij zulke irrationele dingen denkt. Ik dacht dat hij misschien veel meer dan anderen geneigd is dingen op zichzelf te betrekken, maar dat is het niet. Toen bij de post een brief van de zorgverzekeraar zat met Patricks naam erop, zei hij: ‘Ik ben vast niet de enige die ze zo’n brief hebben gestuurd.’ Hij kon zich niet voorstellen dat de zorgverzekeraar iets te melden had dat speciaal voor hem was bedoeld en wilde de brief ongeopend in de prullenbak gooien. Patrick betrekt net zoveel op zichzelf als ieder ander, hij kiest alleen de verkeerde dingen uit.

Binnen of buiten?

Ik begon pas iets van Patrick te begrijpen toen ik merkte dat het hem niet altijd lukt om onderscheid te maken tussen wat hij denkt en wat hij hoort. Hij weet ook niet altijd zeker of hij iets met zijn ogen ziet of er alleen in gedachten een voorstelling van maakt. Patrick moet over alles nadenken: komt het vanbinnen of vanbuiten? En ik kan me voorstellen dat hij zich daar weleens in vergist.

Gisteren had Patrick ook naar MTV gekeken. Videoclips uit de jaren negentig, vertelde hij toen we buiten liepen. ‘Spice Girls, Backstreet Boys, Red Hot Chili Peppers en MMMBop van Hanson.’

‘Ik heb de Backstreet Boys live gezien in de Arena, dat was mijn eerste concert’, zei ik. ‘Ik was 13.’

Aan Patrick kan ik dat gerust vertellen, want die lacht me toch niet uit. Net als alle andere mensen heeft hij wel de neiging om te denken in categorieën – hokjesdenken – maar omdat hij een heel andere betekenis geeft aan de dingen om hem heen, zien zijn stereotypen er ook anders uit.

‘O, leuk. Zongen ze goed?’

Verderop in de straat kwam een man aangefietst. ‘Meneer!’, riep Patrick. ‘Kent u de Backstreet Boys? Ja? Luistert u naar de Backstreet Boys?’

‘Nee!’, riep de man in het voorbijrijden.

‘Gelooft u in Jezus?’, vroeg Patrick.

‘Ja!’

Patrick fronste zijn wenkbrauwen. ‘Die man luistert niet naar de Backstreet Boys, maar gelooft wel in Jezus.’ Aan zijn toon te horen, betekende dat niet veel goeds.

Groenland of IJsland. ‘Groenland is nogal dunbevolkt’, zeg ik. ‘Ik zou IJsland kiezen.’

‘Maar ik wil juist ergens wonen waar weinig mensen zijn’, zegt Patrick. ‘Hebben ze op Groenland psychiatrie? Kun je dat opzoeken op je mobieltje?’

Intussen speelt op MTV een videoclip van Rick Astley: ‘Never gonna give you up, never gonna let you down.’

Nu weet Patrick het even niet meer. ‘Moet ik nou up of down?’

Thomas van der Meer is schrijver en werkt in een psychiatrische kliniek. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Erdal Balci. De namen in deze column zijn gefingeerd en sommige details zijn aangepast.