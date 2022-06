‘Pastinaak! Daar zou ik wel tíén diverse bereidingen van lusten!’ en ander ongewenste verschijnselen in het restaurant

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week: restaurantspeak.

In restaurants gelden regels en wetten die u in het verdere leven nergens anders tegenkomt. U gaat zitten aan een tafeltje, er komt iemand naar u toe die vraagt wat u wil drinken, en dan kiest u van een lijstje iets te eten, dat weer iemand anders voor u gaat maken. Om u heen zitten meer mensen die hetzelfde doen, maar u praat in principe alleen met de mensen aan uw eigen tafel. Er zijn vaak verdovende en opwekkende middelen in het spel – alcohol voor en tijdens het eten, caffeïne achteraf, nooit andersom – en de deur gaat niet op slot.

Als goede restaurantgast doet u immers de impliciete belofte niet weg te lopen zonder eerst te betalen. Degene die u heeft ontvangen zal in ruil daarvoor de hele avond net doen alsof dat geld helemaal geen rol speelt in jullie relatie, of u gewoon op bezoek bent gekomen en diegene superblij is dat u er bent: welkom! Het is een transactie vermomd als gastvrijheid, een lichamelijke noodzaak aangekleed met status en betekenis, waarbij u wat u in uw mond stopt met volledig vertrouwen in de handen legt van een vreemde – vaak iemand die u de hele avond niet eens ziet. Best intiem, nu u er zo over nadenkt.

Lichtend baken in dit sociaal-economische halfduister is uw tafelheer of -dame met de menukaart. Hoewel het idee vrij duidelijk is (er staat op wat er is en daar kies je dan uit) is de uitgifte ervan vaak een aanzienlijke hobbel op die verrukkelijke, moeiteloze wildwaterbaan die een goede restaurantervaring kan zijn.

Het onuitstaanbare ‘bent u bekend met ons concept?’ is op deze plek al zo vaak (volkomen terecht) gehekeld – meestal wordt de vraag gevolgd door iets met de woorden ‘tussengerechtformaat’ en ‘family style’ . Uiteindelijk komt het er op neer dat u drie oesters met yuzugel, roze peper en koriandercress met z’n vieren moet delen, als beesten.

Nog ingewikkelder wordt het, als het gastmens van dienst bij uitgifte van het menu ook nog een kloeke lijst dagspecials moet opnoemen. Niet alleen weet u dan aan het einde niet meer wat het eerstgenoemde gerecht was, vaak is niet eens duidelijk waar het ene eindigt en het volgende begint: ‘Ik heb hier voor u onze specialiteiten buiten de kaart om: zeebaars, venkel. Garnalen, beurre blanc, een kip. En huisgemaakte pasta, boeuf bourguignon, geblakerde prei, ribstuk van de barbecue, en pommes dauphine, verschillende structuren van doperwt, sauce hollandaise, aardpeer, en een vispastei, heilbot. Gelakte oerwortel. Succes!’

Wat de menukaart zelf betreft heb ik, als ik moet kiezen, nog liever belachelijk bloemrijk dan beknopt: ‘Hoenfilet, bereidingen van Maris Piper, compote van goudreinet en een emulsie van ei’ klinkt toch gewoon beter dan kip, patat en appelmoes. Helderder ook dan de in hippe zaken nu zeer gangbare Scandinavisch-minimalistisch boom-roos-visachtige staccatokaart: rog - vlier - as of ui - bes - os. De nordic subtekst is hier dat de keuken de ingrediënten dermate belangrijk vindt dat het er helemaal niet toe doet of die ui gepoft, gefrituurd, gesnipperd of met discodip is: pfáh, bereidingen? Wij laten de ingrediënten spreken.

Ja, om vervolgens als de hele bubs op tafel komt een epistel van drie kantjes voor te dragen over wat er allemaal op het bord ligt, dwars door je goede mop of relatiecrisis heen. ‘Dames en heren. Voor u ligt een drieluik van asperges: als gelei, als een mousse, een soep, de asperge zelf. Ook vindt u op uw bord een duif met haar eigen jus en boutje geserveerd, diverse bereidingen van pastinaak, structuren van aardpeer, deconstructed lasagne en invloeden van truffel.’

U denkt dat ik overdrijf, maar ik heb hier geen woord van verzonnen.

Twee dingen die precies niemand ooit heeft gezegd: ‘Pastinaak! Daar ben ik zo verzot op, ik zou er wel tíén diverse bereidingen van lusten!’ En: ‘Zalig, lasagne. Jammer dat-ie niet deconstructed is.’

De rubriek ‘Laat het stoppen’ wordt afwisselend geschreven door Julien Althuisius, Emma Curvers, Frank Heinen en Katinka Polderman. Deze week is Hiske Versprille de gastauteur.