Pas op voor uitbuiting van Oekraïense vluchtelingen

Oekraiënse vluchtelingen. Beeld Joris van Gennip

Brief van de dag: toon eerst compassie en denk daarna pas aan de eigen winst

Sommige Nederlandse uitzenders zitten te springen om vluchtelingen uit Oekraïne, zoals blijkt uit een reportage van NOS.

Ik heb een paar adviezen voor deze werkgevers. Toon eerst compassie en denk pas daarna aan de eigen winst. Met andere woorden, laten we vluchtelingen verwelkomen als mensen en niet als goedkope arbeidskrachten. Het zou uitzendbureaus die arbeidskrachten uit Oekraïne hier aan het werk hebben, sieren om hun verdiensten ten goede laten komen aan hulp voor Oekraïne.

Vergeet ook niet uw huidige arbeidskrachten uit Polen. Toon compassie en begrip voor de situatie in hun land (zo’n 1 miljoen vluchtelingen zijn daar reeds aangekomen) en voor hun eigen mentale toestand. Ze leven erg mee met hun buren in Oekraïne.

Vluchtelingen hebben vooral rust en zekerheid nodig, werk komt later aan de orde. Zorg dat zij dan niet worden uitgebuit door uw collega-uitzendbureaus.

Malgorzata Bos-Karczewska is hoofdredacteur van Polonia, website voor Polen in Nederland

Klimaat

Ik begon enthousiast aan het interview met Tineke Schouten in het Magazine (5/3). Totdat ik al vrij snel stuitte op iets wat mij enigszins verbijsterde: haar dochter gaat met man en drie kinderen op vakantie naar Dubai, waarop Schouten haar vraagt: ‘Zal ik anders naar Dubai komen, en drie, vier dagen op de baby passen? Dan kunnen jullie leuke dingen doen.’

Waarna ze tegen de Volkskrant zegt: ‘Ik wil helemaal niet naar Dubai hoor. Ik vind het een hele onderneming in mijn eentje, voor die paar dagen, maar als ik hen daarmee kan faciliteren…’ Sprakeloos… Zodanig dat ik mij er niet meer toe kon brengen het interview verder te lezen. Ja, zo komen we er wel met ons klimaatprobleem.

Esther Jensen, Capelle a/d IJssel

Graan

Martin Sommer (Opinie, 5/3) noemt de hoogproductieve Nederlandse landbouw als mogelijke oplossing voor het wegvallen van de graanproductie in Rusland en Oekraïne. Ook Caroline van der Plas geeft dit aan.

Die oplossing is er wel, maar anders dan beiden denken. De Nederlandse graanproductie is op EU-schaal onbetekenend, kleiner dan 1 procent. Een voedseltekort is echter wel te voorkomen: voer geen graan meer aan onze veestapel maar aan mensen. De omzettingsverliezen die zo worden uitgespaard zijn voldoende om de dalende graanproductie op te vangen, en, mooi meegenomen, de stikstofuitstoot daalt ook.

Kees Kloet, Grolloo

Vierdaagse

Helemaal eens met Teun van de Keuken die het uitsluiten van Russische deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse discriminatie vindt (Ten eerste, 7/3). Ook mijn zoon (15), die dit jaar hopelijk eindelijk weer eens mee mag lopen, had dit al geconcludeerd. Bovendien leek het hem interessant om nu met Russische burgers te spreken tijdens de Vierdaagse.

Mieke Hoedemakers, Nijmegen

Tsjechov

‘Je hebt het Rusland van Poetin en het Rusland van Poesjkin’, zegt Michel Krielaars als reactie op het cancelen van 48 uur Tsjaikovski en Stravinsky. Ik hoop dat dit onderscheid ook op scholen wordt gemaakt en liefst actief: lees Tsjechov en Tolstoj met de leerlingen, toon de rijkdom van de Russische cultuur. Laat de jonge generatie zien hoe beide culturen historisch verweven zijn en hoezeer Russen op Nederlanders lijken.

Als we vrede in de toekomst een kans willen geven, moeten we demonisering van het Russische volk en de Russische cultuur bij de jongere generatie voorkomen. Dit is Poetins oorlog, niet die van ‘de Russen’.

Hanja Ooms, Groningen

Shell

Kan Shell de winst op de goedkope Russische olie niet overmaken aan het Nederlandse ministerie van Defensie? Dit departement kan op zijn beurt dan wapens leveren aan Oekraïne zodat Rusland zijn eigen nederlaag financiert.

Maarten Adriaansens, Naarden

Gedicht

Dank u wel Marieke Lucas Rijneveld en ook de Volkskrant voor het gedicht ‘Een krijgszuchtige tijd’ (Boeken, 5/3). Voor de schoonheid ervan en de warme positiviteit die het bij mij oproept. Dit had ik hard nodig.

Haye van der Werf, Baarlo