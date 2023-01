Pas als scholieren geen fratsen meer aan door ChatGPT gemaakte opdrachten toevoegen, sla ik alarm

‘Alles wat leeft is uniek. Het is ondenkbaar dat twee mensen, of twee rozenbottelstruiken, identiek zijn.’ Vasili Grossman schrijft dat in de derde alinea van wat volgens mij de belangrijkste roman van de 20ste eeuw is, Leven en lot. Het is ondenkbaar dat twee mensen dezelfde tekst van 500 woorden identiek vertalen. Twee mensen die Google Translate gebruiken, komen wel met identieke vertalingen, net als twee mensen die dezelfde literatuuropdracht toebedelen aan ChatGPT, de nieuwste sensatie op het vlak van de kunstmatige intelligentie.

Een docent Nederlands vertelde in deze krant dat ze diep menselijke kwaliteiten vermoedde bij deze chatbox, omdat haar plagiaatscanner niet aansloeg op de door ChatGPT gemaakte literatuuropdrachten. Toen zeiden haar eigen kinderen, ook middelbare scholieren: ‘Haha, wat dom. Als je ChatGPT gebruikt, moet je wel altijd de tekst aanpassen en er wat foutjes inzetten.’ Met andere woorden: om er geloofwaardig mensenwerk van te maken, moet je wat eigenaardigheden toevoegen aan de ChatGPT-arbeid. Ik moest denken een plastisch chirurg die zei: ‘Voor een echt mooi resultaat moet je wat rimpels en vlekjes laten zitten. Vrouwen die alles laten weghalen, wissen hun bijzonderheid uit, daarom lijken alle vrouwelijke 60-plussers op de Amerikaanse tv zo op elkaar.’

Mijn zaterdagrubriek heeft een Spaanse illustrator die geen Nederlands leest. Elke week haal ik mijn tekst voor hem door Google Translate. Elke week bezeert Google Translate zich een paar keer aan mijn eigenaardigheden. Die moet ik zelf vertalen. Elke week doet het controleren van Google-vertalingen me denken aan slalommen met de auto over een Oost-Europese binnenweg met kraters in het asfalt: ‘Hier gaat het goed, hier ook, en hier... au!, hier stuit ik op een raar gat, hier begrijpt Google iets niet omdat het eigenaardig is.’

Wegen met gaten zijn als mensen en rozenbottelstruiken, namelijk elke keer weer anders. Ik sla alarm als scholieren geen fratsen meer aan door ChatGPT gemaakte opdrachten toevoegen, omdat de chatbox dat zelf kan.