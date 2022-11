Pas als huishoudelijke hulp, thuiszorg, of studiebegeleiding wordt uitbesteed is het niet meer ‘waardeloos’

Drie mannen uit Oman flaneren over de Souq in Doha, Qatar. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Qatar (1)

Julien Althuisius wist niet zo goed wat hij tegen David Beckham moest zeggen bij de horlogepresentatie. Bij een eventuele volgende gelegenheid kan hij hem misschien vragen of de horlogefirma net zoveel betaalt als de emir van Qatar.

Arnoud Messing, Maarssen

Qatar (2)

Waarom blijft de Fifa stil over een compensatiefonds? Arrogantie, die nogal eens het gedrag van machtigen typeert? Of omdat bijvoorbeeld Qatar, al of niet samen met andere olie-en gasstaten, de dienst uitmaakt?

G. van der Weijden, Oudkarspel

Weggeven

Suzanna Jansen noemt zichzelf schrijfster. Ze is vrouw en schrijft. Een vrouw die schrijft is schrijfster. Een man die schrijft is schrijver. Waarom zouden we het woord schrijfster zomaar weggeven?

In het artikel wordt melding gemaakt van de Mammoetwet. Toen de Mammoetwet in 1968 werd ingevoerd, werd de naam van het ons vertrouwde meisjeslyceum in Eindhoven, het Catharinalyceum, veranderd in Van Maerlantlyceum. Een vrouwelijke heilige zou niet aantrekkelijk zijn voor de toekomstige leerlingen. Dat waren voortaan meisjes en jongens. De keuze viel op ‘Van Maerlant’. Hij was een man.

De naam van de patrones van de school werd gewoon weggegeven.

Henriëtte van der Aalst, Eindhoven

‘Waardeloos’

In de krant (Ten eerste, 19/11) lees ik dat het de bedoeling is dat er meer vrouwen voltijds gaan werken door gratis kinderopvang. Op Google vind ik dat de tijd die nodig is voor huishoudelijk werk gemiddeld 21 uur per week of 3 uur per dag is.

Dat betekent dat er na het avondeten als de kinderen naar bed zijn nog anderhalf uur door beide partners gewerkt moet worden. Dan heb je nog een uurtje op de bank want de volgende ochtend gaat de wekker weer vroeg.

Wanneer houdt de overheid eens op met de gedachte uitdragen dat onbetaald huishoudelijk werk en mantelzorg economisch waardeloos is.

Huishoudelijke hulp, thuiszorg, studiebegeleiding, een tuinman; het is allemaal niet gratis maar pas als dit soort werk wordt uitbesteed is het niet meer ‘waardeloos’.

Dat is een grove denkfout. Als iedereen met kinderen fulltime moet gaan werken krijgen we nog meer mensen met burn-outklachten. Ik kan me voorstellen dat mensen de jaren dat de kinderen (nog) thuis zijn liever bij hun kinderen zijn na schooltijd en ook liever tijd besteden aan hulpbehoevende ouders, nu de zorg zo is uitgekleed.

Ik zou het wel weten. Je kinderen zijn maar één keer jong en je ouders leven niet eeuwig.

Maria Friedrich, Amstenrade

Boerenbroers

Mooi hoor, dat de boerenbroers Buter uit vrije wil hun geluk zijn gaan zoeken in Canada. En dat hun broer Loek daar een fotoreportage over maakte. ‘Nick en Barry voelen zich vrijer in Lacombe, waar ze nu wonen, dan in Nederland.’ Hoe zouden asielzoekers uit Syrië, Afghanistan of ieder ander land in nood zich in Nederland voelen? En zijn wij net zo begripvol en ruimhartig voor deze ‘gelukzoekers’?

Gerard Schaafsma, Nijmegen