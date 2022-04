Partijen die zichzelf afsnijden van giften mogen daar best wat meer subsidie tegenover zetten

Politieke donaties verliezen hun onschuld. Een meerderheid in de Tweede Kamer realiseert zich dat gelukkig op tijd.

De wereld van de politieke sponsoring lag er decennialang overzichtelijk bij in Nederland. Sinds de jaren negentig, toen de grote politieke partijen gedwongen door hun snel afkalvende ledentallen op zoek moesten naar andere financieringsbronnen, kwam het debat af en toe op. Maar even snel ging het ook weer liggen, omdat uit jaarlijkse overzichten doorgaans bleek dat de zoektocht niet bar veel had opgeleverd. De platte Nederlandse partijstructuur, met z’n afdelingen, onafhankelijke fracties en inspraak eisende partijcongressen, leende zich nou eenmaal niet voor het kopen van invloed.

Maar dat is snel aan het veranderen. Partijen worden kleiner, in de Tweede Kamer groeit het aantal tamelijk eendimensionale belangenfracties, de interne partijdemocratie kalft af. En dus wordt het speelveld aantrekkelijker voor financiers. Techondernemer Steven Schuurman doneerde een miljoen aan D66 plus 350 duizend euro aan de Partij voor de Dieren. Het CDA kreeg 1,2 miljoen van schoolboekenmiljonair Hans van der Wind, Forum voor Democratie incasseerde een half miljoen van zakenman Maarten Ruijs. Steevast bezweren alle betrokkenen dat er heus niets tegenover staat, maar daarmee miskennen ze dat loyaliteit opbouwen vaak een onbewust proces is.

Het goede nieuws is dat de Tweede Kamer zich dat ook realiseert. Een meerderheid besloot deze week zichzelf aan banden te leggen. Van alle giften hoger dan 1000 euro wordt de donateur openbaar. Giften van meer dan 10 duizend euro moeten binnen drie dagen worden gemeld, en niet pas een jaar later zoals nu. Giften boven de 100 duizend euro of uit het buitenland zijn sowieso niet meer toegestaan.

Een deel van de Kamer vindt die grens van 100 duizend euro nog te hoog. Daar valt wat voor te zeggen. Het alternatieve voorstel van GroenLinks om tot maximaal 25 duizend euro te gaan, verdient serieuze aandacht. Aan de andere kant moeten politieke partijen wel oppassen dat ze zichzelf niet tekort doen, gezien de spilfunctie die ze vervullen in onze democratie. Van oudsher schromen partijen om zichzelf te bedelen met hogere subsidies - altijd bevreesd voor het verwijt dat ze vooral goed voor zichzelf zorgen. Juist dit moment, waarop ze zich bereid tonen zichzelf ook pijn te doen, is een uitstekende gelegenheid om die schroom even opzij te zetten.