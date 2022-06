Pardon, wat is dit nou? Ons dorp telt maar vijfduizend mensen. Zijn duizend asielzoekers dan wel verantwoord?

Wekenlang kwam het wel erg dichtbij, tot een paar dagen geleden een brief van de burgemeester binnenkwam. Toen kwam het opeens té dichtbij. In die brief legde Frank Dales, de burgemeester van de gemeente Velsen, uit dat de asielopvang in Nederland inmiddels is uitgeroepen tot nationale crisis. Omdat hij vindt dat elke gemeente zijn steentje moet bijdragen, zodat vluchtelingen niet langer op stoeltjes hoeven te slapen in Ter Apel, schreef hij dat er daarom vanaf 1 augustus en voor maximaal zes maanden een 193 meter lang cruiseschip aan de kade van een bedrijventerrein in Velsen-Noord komt te liggen waarop duizend asielzoekers gehuisvest kunnen worden.

Pardon, dacht het gros van de 250 burgers die vandaag aanwezig is bij de inloopavond van de gemeente, en waar burgemeester Dales aan de ene statafel staat en staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid aan de andere statafel. Wat is dit nou? Ons dorp telt maar vijfduizend mensen. Zijn zoveel asielzoekers dan wel verantwoord?

De 250 hebben serieuze twijfels over de komst van de duizend en willen graag antwoorden op hun vragen, want wat voor types komen er precies op zo’n boot terecht? Toch niet alleen maar jonge mannen? Bovendien is er maar één huisarts in Velsen-Noord. Hoe moet dat straks met duizend mensen erbij? En wat nou als er over zes maanden nog altijd crisis is, blijft die boot dan liggen waar die ligt?

Burgemeester Frank Dales van Velsen in gesprek met burgers over de mogelijke komst van duizend asielzoekers op een cruiseschip in de haven. Beeld Jarl van der Ploeg

Keer op keer legt burgemeester Dales aan de inwoners uit dat de medische zorg voor de migranten aan boord wordt geregeld, dat er niet alleen mannen maar ook veel vrouwen en kinderen komen. En dat er zwart op wit staat dat de boot over een half jaar weer weg is. Alleen helpt die uitleg weinig. Sterker nog: hoe langer de bijeenkomst duurt, hoe groter ook de woede wordt. ‘Als het nou allemaal Oekraïners waren, dan was het anders.’ ‘Je mag het eigenlijk niet meer zeggen tegenwoordig, maar ik zeg het toch ...’ ‘Is het toeval dat de boot in Velsen-Noord komt te liggen en de burgemeester zelf in Velsen-Zuid woont?’ ‘Het is net als met de boeren. Niemand luistert naar onze bezwaren.’

Nou, bijna niemand dan, want tussen het publiek lopen ook meerdere prominenten rond van politieke partijen die wel vaker present zijn bij bijeenkomsten waar het ongenoegen aan de lopende band wordt afgeleverd. Dwalend tussen het publiek voeden ze de dorpse honger naar roddel en achterklap door vragen op te werpen – want hoe weet je eigenlijk zeker dat er geen verkrachters aan boord zitten? – en te zeggen dat ze vooral niet naar de staatssecretaris en de burgemeester moeten luisteren. Ongetwijfeld omdat ze zich bewust zijn van Machiavelli’s wijsheid ‘hoe minder men weet, des te meer men zal vermoeden’.

Ze leggen de Velsenaren uit dat kartelpolitici hun eigenbelang veel hoger aanslaan dan het belang van de burger en daarom expres spiegels rondom de feiten zetten, zodat het voor normale burgers als zij onmogelijk wordt de waarheid te ontrafelen. Namens JA21 trekt bijvoorbeeld statenlid Annabel Nanninga door de zaal. Ze voert gesprekken waarbij ze heel vaak instemmend ja knikt, en verder vooral veel foto’s en een filmpje voor haar twittervolgers maakt, waarbij ze woorden gebruikt als ‘bizar’, ‘krankzinnig’ en ‘niet te doen’.

De statafel waar vrijwilligers zich kunnen aanmelden die de asielzoekers willen helpen. Beeld Jarl van der Ploeg

Dat er oorlogen woeden in Europa, waardoor de migratiedruk in andere Europese landen nog veel hoger is, of dat Nederland zo dichtbevolkt is dat duizend vluchtelingen altijd in de buurt van vijfduizend Nederlanders terechtkomen – of die nou in een dorp wonen of een wijk van een grote stad – doet er niet toe. Er is woede en die moet worden gevoed. Want hoe meer woede, hoe meer steun en stemmen.

Nog prominenter aanwezig is de delegatie van Forum voor Democratie. FvD-Tweede Kamerlid Freek Jansen legt handen op schouders en geeft mensen die bang zijn voor buitenlanders volmondig gelijk, ook al hebben ze dat in de verste verte niet. Hij weet dat de feiten ten kwade worden overdreven door angst en maakt daar gebruik van, want zolang het gevoel van onrecht het enige is dat unaniem blijft, is zijn missie geslaagd.

Je zou je daarover kunnen opwinden, maar uiteindelijk heeft dat geen zin. ‘Je moet van een nachtdier dat in de nacht is opgedoken niet verwachten een einde te maken aan de nacht’, las ik ooit in een boek over de opkomst van Benito Mussolini. Of in dit geval misschien accurater: je kunt van een mestkever niet verwachten een schonere wereld na te streven, want hij heeft juist behoefte aan stront.