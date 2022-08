Pakistan zou de prijs voor klimaatverandering niet alleen moeten betalen

Een jongen op straat in overstroomd gebied in Nowshera, Pakistan. Meer dan eenderde van het land staat onder water. Beeld ANP / EPA

Het is moeilijk je daadwerkelijk iets voor te stellen bij de ramp in Pakistan: tweederde van het land staat onder water. En als je even gaat rekenen, kom je erop uit dat het ondergelopen gebied even groot is als het hele Verenigde Koninkrijk. Zeker 300.000 woningen zijn verwoest – ook zo’n zinnetje waarvan de schaal nauwelijks tot je doordringt: als er in elk huis maar vier mensen zouden wonen (en dat zijn er veel meer) heb je het al over veel meer burgers dan de hele stad Amsterdam telt. Allemaal vaders, moeders, opa’s, oma’s, en kinderen die verrast werden door een rivier die plotseling als een razend monster hun huis naar beneden heeft gehaald en nu alles (echt álles!) kwijt zijn.

De cijfers gaan verder. Zeker 1.100 doden, 33 miljoen mensen die hierdoor worden geraakt (dat is 1 op de 7 Pakistanen) en er is naar schatting minstens 10 miljard euro nodig voor de wederopbouw. Niet te bevatten. En ver weg bovendien. Overstromingen in België en Duitsland komen toch harder binnen dan die in een land waar je nooit op vakantie bent geweest en waarover je eigenlijk alleen maar verhalen vol ellende en rampspoed leest.

Grootste verantwoordelijkheid

Het is begrijpelijk dat niet iedere Nederlander overeind springt om in actie te komen voor Pakistan. Maar het land smeekt hier wel om en mag die hulp ook verwachten – zeker van de rijke, westerse landen die de grootste verantwoordelijkheid dragen voor de opwarming van de aarde. Pakistan heeft meer gletsjers dan welk ander land ook (7.532) en deze smelten steeds sneller weg. Hierdoor overstromen de hooggelegen ijsmeren, wat boven op al het extra regenwater komt dat de laatste jaren neervalt. De Pakistaanse klimaatminister Sherry Rehman waarschuwde eerder deze week al dat de ‘monstermoesson’ niet op zichzelf staat. Het land kampt ook met hittegolven (er komen steeds vaker temperaturen van meer dan 50 graden Celsius voor) en bosbranden. Pakistan staat daarmee aan de frontlijn van de klimaatverandering.

Nu mag Pakistan ook wel in de spiegel kijken, want de autoriteiten hebben bijzonder weinig ondernomen om het land voor rampen te behoeden. Het onderhoud van de dijken is abominabel, terwijl de afgelopen decennia grote hoeveelheden bos zijn verdwenen, wat er weer voor zorgt dat de bodem het water minder goed kan vasthouden en weer bijdraagt aan de temperatuurstijging.

Dat mag echter geen reden voor de rest van de wereld zijn om Pakistan aan zijn lot over te laten. Westerse hulp is nog nauwelijks op gang gekomen, terwijl het water mensen letterlijk aan de lippen staat en het Westen daar wel degelijk medeverantwoordelijk voor is. António Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, riep op tot solidariteit. Laten we daar ruimhartig gehoor aan geven.