Özcan Akyol heeft meer ademruimte nodig om zijn leesmissie écht te volbrengen

Het boek is stervende. Het is nog net niet zo dat mijn moeder dat bij mijn geboorte meteen in mijn oor schreeuwde, maar er zijn weinig boodschappen die met zoveel gevoel voor drama bijna wekelijks worden verkondigd. Het boek is dood, jongeren lezen niet meer en op die verdomde beeldbuis is ook nauwelijks plek meer voor de viering van de literatuur.

Maar gelukkig is de Meussias opgestaan. Özcan Akyol heeft er zijn persoonlijke missie van gemaakt om de ontlezing tegen te gaan en literatuur weer ‘hot’ te maken. De bespreking van literatuur op tv is volgens de veelzijdige presentator te vaak een zaak van leven of dood. Eus wil juist begeesteren; mensen lekker maken. De derde aflevering van Eus’ boekenclub liet zien op hoeveel manieren dat kan. Rapper Donnie had bijvoorbeeld voor het eerst ‘een boek gelezen met zijn oren’ (een luisterboek, zodat hij tegelijkertijd darts kon kijken). Het boek in kwestie was Een film met Sophia van Herman Koch, die tegenover Donnie en andere boekenclubgast Dione de Graaff zat om twee spreekbeurten over zijn eigen boek aan te horen.

De BN’er-boekenclub is een van de vaste elementen in Eus’ boekenclub, dat voor het tweede jaar op rij dagelijks wordt uitgezonden tijdens de Boekenweek. Andere terugkerende elementen: een burgemeester die voorleest uit een levensveranderend boek, fijne optredens van huisband Lakshmi, én een poëziebijdrage van een bekende dichter. Kers op de taart is vaste sidekick Stefano Keizers, de cabaretier die ooit doorbrak bij De Slimste Mens, en inmiddels Hilversums meubilair is geworden. Keizers beschikt nu eenmaal over de drie ultieme kenmerken om het lievelingetje van tv-makers te zijn: hij is onnavolgbaar, spraakmakend, en vooral: lekker gek. Hier levert Keizers soms een ontregelende bijdrage, of stelt hij (terechte) vragen aan de presentator (‘Waarom bespreken we eigenlijk alleen succesvolle schrijvers?’).

Eus' Boekenclub Beeld NTR

Dat het boek uiteindelijk vooral gered moet worden met BN’ers en Stefano Keizers, is op zich geen probleem. Wat vooral schuurt, is de lengte van het programma (zo’n 25 minuten), waardoor de gesprekken vaak iets onnodig gehaasts krijgen. Het is het zoveelste voorbeeld van de ziekte van het snelle gesprek – misschien wel de giftigste erfenis van De wereld draait door. Woensdag begon de boekenclub net aan een interessante discussie over potentiële #MeToo-kwesties in Kochs boek, toen de muziek alweer aanzwengelde om naar een volgend item te gaan. Eeuwig zonde.

Gelukkig is er in die 25 minuten wel genoeg ruimte voor het leukste onderdeel van het programma, waarin Eus en Keizers verzamelaars vragen naar een bijzonder patroon in hun boekencollectie. Woensdag was dat verzamelaar Andrea, die boeken spaart met een getal in de titel (’13 kom je vaak tegen. Die heb ik nu wel genoeg’). Het is met afstand het verrassendste item, en doet vooral verlangen naar meer.

Alle ingrediënten voor een prettig, wekelijks terugkerend boekenprogramma zijn daarmee aanwezig, maar de Meussias heeft meer ademruimte nodig om zijn missie écht te volbrengen.