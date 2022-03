Overheidscensuur slaat altijd terug op de vrije wereld, ook als het om Russische propaganda gaat

Wat verboden wordt, is interessant, daarom kijk ik een dag naar de Russische propagandazender RT. Dat moet met een digitale omweg via IJsland middels een betaalde VPN-verbinding, maar daarachter duiken dan de oorlogscorrespondenten op met ‘PRESS’ op hun kogelwerende vesten, en presentatoren die in accentloos Engels, Duits, Frans of Spaans vertellen over ‘fascisten’ in ‘bevrijd gebied’. Uur na uur dezelfde verhalen, doorspekt met historische documentaires, de sokkels van Poetins oorlog.

Een week geleden deed de Europese Unie de staatszender in de ban, met goedkeuring van de Nederlandse overheid. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen omhulde haar aarzeling met de woorden dat het een ‘zeer, zeer’ uitzonderlijke maatregel blijft, ‘omdat er een oorlog is’. Maar een verbod blijft een verbod.

RT-oorlogscorrespondent bericht over ‘fascisten’ in ‘bevrijd gebied’ Beeld Toine Heijmans

Overheidscensuur is ongekend in het vrije Europa. Afgezien nog van de vraag of het helpt, wat het veroorzaakt en hoe het afloopt. ‘We zijn allemaal voorstander van de vrijheid van meningsuiting’, zei Vera Jourová, vicevoorzitter van de Europese Commissie, ‘maar die mag niet misbruikt worden om oorlogspropaganda te verspreiden’. Poetin kan hetzelfde zeggen.

RT toont z’n wereld in het format van de internationale networks: reporters in het veld, breaking news, studiodebatten, ‘Cross Talk’ met Peter Lavelle, een naar Moskou afgewaaide Amerikaan. De boodschap verpakt in de oude wetten van desinformatie: herhaling, omkering, zwartmaken, de bandwagon-techniek, cardstacking (ooit studeerde ik af op propaganda in Nederlandse kranten, dat komt nu goed van pas). Het bekende verhaal: de oorlog is bij RT een ‘intens proces’ van ‘denazificatie’, gevolgd door een gesprekje met Diana Johnstone, bekend van een boek waarin ze de genocide van Srebrenica ontkent.

Item over energieprijzen, ondertitel: ‘Gas what’.

Het verbod lijkt de opmaat tot een censuurwedloop: Rusland draaide de duimschroeven aan van buitenlandse media, die hun correspondenten terugtrekken. Onafhankelijke Russische journalisten, zoals die van Meduza, zijn in Rusland niet meer te zien en kunnen er niet meer werken. Zo zijn de Russen aangewezen op de propaganda die de EU bestrijdt.

De Unie probeert al langer Russische ‘desinformatie’ terug te dringen met het project ‘EU vs Disinfo’, dat vier jaar terug onder meer De Gelderlander ontmaskerde als een ‘disinforming outlet’ vanwege een keurig bericht over MH17. Pas nadat de uitgever dreigde met een rechtszaak, en na beroering in de Tweede Kamer, werd de aanklacht ingetrokken. ‘De EU gaat propaganda te lijf op dezelfde manier als de Russen, ironisch genoeg’, constateerde destijds de Leidse desinformatiedeskundige Alexander Pleijter.

‘EU vs Disinfo’ bestaat nog steeds en op de website gaat het er ruig aan toe, met rechtsboven in alarmgeel de tekst ‘TARGETING UKRAINE’ en daaronder in kapitalen: ‘GROTESKE KREMLIN-FARCE WORDT EEN BLOEDIGE TRAGEDIE’. Dat zal ze leren.

En wat is de volgende stap? Ook Nederland kent pro-Russische media, zoals De Andere Krant die z’n eerste nummer al aan Poetin wijdde, en nu schrijft: ‘Na jaren van dreigend grommen naar de gestaag oprukkende Navo bijt de Russische beer van zich af’. Toch zou een verbod buiten alle perken zijn. Ook in Nederland is de vrije journalistiek een relatief nieuw fenomeen – propaganda was lang de maat der dingen, nog steeds zijn in het medialandschap de rudimenten zichtbaar van verzuiling. Onafhankelijkheid is kwetsbaar, en werkt alleen in openheid.

Duitse RT-uitzending, niet meer te zien in Europa. Beeld Toine Heijmans

Gaat RT verder met een item over ‘geheime experimenten met biowapens’. Wie het wil zien kan nog terecht bij RT Dutch op Facebook – een plek, zegt beheerder Dwight Sergio Samson, voor ‘alternatief internationaal nieuws’. De eerste dagen na de inval streamde hij de zender volledig, ‘nu kiest mijn team stukjes die wij belangrijk vinden, anders worden we een verlengstuk van RT en dat is niet de bedoeling’.

Hij doet het om ‘gaten te vullen’ in de verslaggeving, ‘ik vind het geen propaganda, en dat vind ik ook niet van de NOS’. Een verbod trekt meer publiek, denkt Dwight. ‘Mensen zijn slim genoeg om te bepalen wat propaganda is, en wat niet.’

Wat verboden is, wordt interessant. Maar na een dag houdt het op: wat ik ook probeer, via IJsland, Servië of Costa Rica: RT.com is ‘403 – forbidden’. De internetproviders blokkeren nu ook, gedwongen, want anders plegen ze een strafbaar feit, aldus het Nederlandse ministerie van Economische Zaken.

Censuur omdat het moet, slaat altijd terug op de vrije wereld.