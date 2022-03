Overheid moet weer volwassen energiebeleid voeren nu de wereld niet zo stabiel is als gehoopt

Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie presenteerde deze week een ambitieus en veelomvattend plan om de afhankelijkheid van Russisch gas te verkleinen, en te voorkomen dat Nederland zonder gas komt te zitten als de oorlog in Oekraïne verder uit de hand loopt.

Er is werkelijk aan alles gedacht: isolatie van huizen en andere vormen van energiebesparing, import van vloeibaar gas, kernenergie, gaswinning op de Noordzee, een uitgebreide publiekscampagne om de bevolking aan te zetten tot spaarzaamheid – niets blijft onbesproken in zijn brief aan de Kamer.

Een fundamenteel discussiepunt wordt echter niet aangeroerd: kan de Nederlandse overheid de toekomst van onze energievoorziening overlaten aan de vrije markt? Die markt is in vredestijd een uitstekend verdelingsmechanisme, een prachtige manier om vraag en aanbod met elkaar in evenwicht te brengen, maar bij gebeurtenissen die grote schokken in vraag en aanbod teweegbrengen, zoals pandemieën en oorlogen, schiet ze tekort.

Dat is het duidelijkst zichtbaar bij de Nederlandse gasopslag. Tot 2020 werden de Nederlandse opslagvelden in de zomer vanzelf gevuld, dankzij de vrije markt. Als het warm is, is de vraag naar energie laag en de prijs dus ook. Het is voor bedrijven interessant om dan gas te kopen en het in de winter tegen een hogere prijs te verkopen.

Dat ging jaren goed. Tot vorig jaar zomer. Door het onverwacht sterke economische herstel na corona lagen de energieprijzen in de zomer juist opvallend hoog. Commerciële partijen waren ineens huiverig om al te veel gas in te kopen en de gasopslag bleef voor een groot deel leeg. Als de winter niet zo mild was geweest, had Nederland in serieuze problemen kunnen komen.

Andere landen, zoals Frankrijk, België, Spanje en Polen, hebben hun energiebedrijven verplicht om de gasopslag te vullen, zodat er nooit tekorten kunnen zijn in de winter. Nederland en Duitsland kennen een dergelijke plicht niet, al wil Duitsland die wel invoeren.

Sinds de Europese energiemarkt begin deze eeuw werd geliberaliseerd, behoort Nederland tot de braafste jongetjes van de klas. Nergens is de marktwerking zo ver doorgevoerd als hier. De overheid deinst terug voor een sturende rol. Maar dat is niet genoeg.

Nu de wereld niet zo stabiel is als gehoopt, moet de overheid weer een volwassen energiebeleid voeren, met langlopende leveringscontracten en continu voldoende voorraden om grote schokken op te vangen, én met een duidelijke en afdwingbare visie op de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening.