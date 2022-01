Over twintig jaar krijgt Sywert waarschijnlijk een standbeeld

Vorige week schreef ik op deze plek over handhaving. Dat werd door sommigen opgevat als een pleidooi voor repressie, een onzinnige uitleg die verder geen aandacht verdient. Toch is het belangrijk om de andere kant van dezelfde medaille te belichten en iets te zeggen over de voorwaarde voor handhaving van de overheid: rechtsgelijkheid en een verbod op willekeur.

Vorige week stonden honderden Groningers in het aardbevingsgebied in een lange rij voor genoegdoening na alle gaswinningsellende. Wie niet van de rij wist, of achter in de rij stond, krijgt vooralsnog niks. Onze overheid denkt blijkbaar dat ‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’ een fatsoenlijke procedure is, in plaats van een ordinaire manier om een uitverkoop aan te jagen.

Eenzelfde soort instructie geldt de coronavaccinaties. De brave burger die graag zijn booster wil, krijgt geen oproep van de overheid, maar kan wel via allerlei sluiproutes een afspraak krijgen. Met als resultaat dat de goed geïnformeerde en brutalere burger als eerste geboosterd is, en de brave, afwachtende burger nog steeds zit te wachten op een brief van de GGD, met het risico veel zieker te worden van corona dan zijn assertievere medeburger.

Het zijn slechts twee van vele voorbeelden die bewijzen dat de Nederlandse overheid willekeur als wezenlijk element in haar bestuurscultuur heeft. Willekeur die samenhangt met ideeën over invechten, winnaars en verliezers. Willekeur die bovendien onvermijdelijk in verkwisting uitmondt, zo bewijst het nieuwe stikstoffonds waarin 25 miljard wordt gereserveerd voor met name de uitkoop van boeren. Willekeur ook, die blijkbaar acceptabeler wordt geacht dan de veelvuldig vervloekte, maar billijke bureaucratie, het vat waarmee het communiceert.

De schandalige behandeling van de Groningers wordt extra pijnlijk wanneer je deze afzet tegen de behandeling van de boeren. De gaswinning in Groningen is bij uitstek een probleem van ons allen, omdat heel Nederland decennialang heeft geprofiteerd van de baten van de gaswinning. De hoge stikstofuitstoot van de intensieve veehouderij is echter primair het probleem van die sector zelf. Toch zijn het de boeren die vele malen royaler worden gecompenseerd, omdat zij het brutaalst zijn, en met hun trekkers het land lam kunnen leggen.

Het kan daarom niet verrassen dat Nederlanders, toch al niet verlegen, in toenemende mate brutaliteit met assertiviteit verwarren. Met als gevolg normvervaging; wat twintig jaar geleden nog als brutaal gold, wordt tegenwoordig als assertief gezien. Weer twintig jaar later is het waarschijnlijk bittere noodzaak om nog iets voor elkaar te krijgen. Vergeet niet hoeveel mensen Sywert vorig jaar al ‘een slimme ondernemer’ vonden; over twintig jaar krijgt hij waarschijnlijk een standbeeld. De overheid is medeverantwoordelijk voor deze mentaliteitsverandering, omdat de brutalen keer op keer beloond worden.

Wie vraagt, wordt niet overgeslagen, maar krijgt zelfs voorrang. Ook de allerbraafste burgers, bijvoorbeeld actief in de culturele sector, zien in dit tijdsgewricht geen andere mogelijkheid meer dan een ongemakkelijke bekering tot het hufterschap, en gaan nu ook maar ‘gewoon’ optreden, tegen de regels in. De invechtmentaliteit, de met het eufemisme van de burgerlijke ongehoorzaamheid ingeklede brutaliteit, wordt door de overheid blijkbaar als een basisvereiste voor het moderne burgerschap gezien. Maar wanneer de elleboogburger het blijft winnen van de brave burger, verliest de beschaving.

De rechtsstaat is er niet om het natuurlijke recht van de sterkste te versterken, maar juist om dat te corrigeren. De afkoopsommen voor het verkeerde en de voortdurende beloning van slecht gedrag door de overheid versterken een vicieuze cirkel, waarin uiteindelijk elke vorm van handhaving discutabel wordt.