Over (te) hard geluid is het laatste woord nog niet gesproken

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

Vorige maand schreef ik een artikel over een mijns inziens prangende kwestie: het volume in de popzalen en op festivals. De overheid overweegt de podia eind dit jaar te verplichten het volume met drie decibellen omlaag te schroeven. Dat is een stevige reductie en gaat veel betekenen voor de muziekbeleving.

Ik krijg tot op de dag van vandaag reacties. Begrijpelijk, want de volumezaak raakt iedereen die weleens een concert bezoekt. Bovendien ging het stuk ook over bijkomende problematiek als gehoorschade en tinnitus-aandoeningen, die óók veel lezers bezighoudt, al was het maar omdat ze er veel last van hebben.

De reacties waren inhoudelijk en constructief, en nu eens niet boos. Ook om die reden wil ik hier graag wat originele zienswijzen delen.

Een paar gewaardeerde muziekcollega’s lieten weten het onverantwoord te vinden dat ik zelf nooit gehoorbescherming had gedragen, zelfs bij erg luide muziek. Dat kan ik begrijpen, vooral omdat mijn oordopmijdende gedrag lijkt op onderschatting van de oorsuisellende die je kunt oplopen. Zoals ik in het stuk al schreef: ik vind mijzelf ook een beetje dom en ben begonnen met experimenteren met dure doppen. Mijn dilemma is er nog niet mee opgelost: ik blijf het lastig vinden mij een professionele mening te vormen over muziek die ik zelf met die oordoppen naar persoonlijke voorkeur heb aangepast.

Twee lezers raadden mij aan nog eens met de audicien te praten. Volgens hun ervaring zijn de filters in de duurdere doppen flink aan te passen, waardoor het door mij gevreesde verlies van vooral de middentonen gedeeltelijk kan worden voorkomen. Een goede tip.

Een lezer van ver in de 70 liet mij weten dat zij nog altijd graag naar popshows gaat en haar oren daarop voorbereidt door ontspanningsoefeningen te doen, waardoor overbelasting, stress én schade – volgens haar – kunnen worden voorkomen. Een interessante eye-opener, omdat stress ook volgens veel artsen een rol kan spelen bij aanhoudende gehoorproblemen.

Een andere lezer mailde dat ook gewenning een factor kan zijn. ‘Geef jezelf de tijd om te wennen, ook bij verschillende muziekgenres’, schreef zij. ‘Het alternatief is oorschade.’

Twee akoestiekdeskundigen wezen mij op een misverstand. In mijn artikel vertelden geluidstechnici dat een vermindering van drie decibel neerkomt op een verlaging van het volume met 50 procent. Volgens de kenners klopt dat feitelijk misschien, omdat het geluidsvermogen inderdaad sterk afneemt, maar valt er wat op af te dingen omdat meer zaken een rol spelen, zoals geluidsdruk, de demping van een zaal, het rendement van speakers, et cetera. De techniek erachter is te complex voor deze beperkte ruimte, maar ook de akoestiekkenners zeggen dat gewenning een belangrijke factor is, ook als er straks drie decibellen af moeten in de concertzaal. ‘Als alle bands in (poppodium) 013 voortaan niet harder dan 100 decibel klinken en de herinnering aan hoe 103 decibel klonk is verdwenen, dan is die geluidsdruk altijd nog een leuke concertervaring’, mailt een van hen.

Een Amsterdamse lezer komt met een scherpe invalshoek. Hard geluid is misschien leuk ín de concertzaal, schrijft hij, maar wat te denken van de beleving van bewoners rónd een concertzaal. Het gebeuk daar kan het woongenot nogal bederven, vindt hij. ‘Het zou Robert van Gijssel sieren naast de gehoorschade voor bezoekers en liefhebbers ook dit negatieve externe effect in zijn beschouwing te betrekken.’

Dank voor alle bijdragen. Wordt vervolgd.