Over paar jaar schrijven we keurig netjes een rapport over Oekraïne

Brief van de dag: Ondertussen gaan jullie helaas allemaal dood

Er wordt onderzocht of in Den Haag een oorlogstribunaal tegen Rusland opgericht kan worden voor de ‘misdaad der misdaden’, aldus minister Hoekstra over de brute inval in Oekraïne. Maar terwijl aan vergadertafels ijverig protocollen worden opgesteld over toekomstige bewijsvoering, blijven de bommen doordreunen en de lijken zich opstapelen. Het is alsof er op klaarlichte dag midden op straat een oud vrouwtje tot moes geslagen wordt, en het enige wat we doen is een fotootje maken en roepen: ‘Wacht maar, rotzak, we krijgen je nog wel!’

De angstaanjagende boodschap aan alle toekomstige slachtoffers is: wees maar gerust, mannen, vrouwen, kinderen, want in Den Haag schrijven we over een paar jaar keurig netjes een rapport. Maar ondertussen gaan jullie helaas nog wel even allemaal dood.

Trees Roose, Haren

Gascrisis

Benzine ging ooit op de bon in Nederland. Wie een zuinige auto had, kon méér kilometers rijden. Oliemaatschappijen voerden dat beleid uit via de pomp. Nu is gas schaars. Stel via de gasmeter vast hoeveel kubieke meter beschikbaar is per categorie huishouden. Gasleveranciers gaan dan dit beleid uitvoeren. Houdt een huishouden gas over, dan kunnen zij dat verkopen. Zoals ook bij mest en CO 2 -rechten: laat de markt werken. Verdeel zo de schaarste en beloon zuinigheid. Natuurlijk zitten hier haken en ogen aan, maar los dat op.

Ben van den Bos, Haarlem

Iceman (1)

Wim Hof vindt geld niet belangrijk, zegt hij. Zeer in tegenspraak met een vijfdaagse cursus die hij aanbiedt in Spanje voor 2.499 euro, exclusief vlucht.

Mensen die geld hebben, vinden het meestal niet belangrijk. Als je de eindjes niet aan elkaar kunt knopen, wat vandaag de dag steeds vaker voorkomt, dan pas wordt geld belangrijk.

Tannie van Eck, Oude Tonge

Iceman (2)

Ik schrok van het begin van het interview met Wim Hof. Zijn 4-jarige zoontje de verantwoordelijkheid geven voor het spelen met vuur. En als er dan daadwerkelijk brand ontstaat zijn eigen onvermogen en onmacht afreageren op datzelfde jongetje door middel van woede en zelfs een tik geven.

Hierdoor verdween bij mij de zin om het interview verder te lezen. Misschien kan hij een deel van het vele geld dat hij verdient aanwenden om een opvoedcursus te volgen, om zo zijn opvoedskills de 21ste eeuw in te kunnen brengen.

Margriet Scheltinga, Heerenveen

Hittegolf

Aan het begin van de coronapandemie was er op grote schaal saamhorigheid en keken we wat vaker om naar elkaar. Dat is allemaal een beetje weggeëbd. Het wordt warm deze dagen, dus laten we weer een beetje voor elkaar zorgen en breng je oudere buurman of buurvrouw een waterijsje of vraag of je een boodschap kunt doen. Kleine moeite toch?

Ilona Dekker, Nieuwegein

Amerika

Twéémaal aandacht deze week voor een trend in Amerika: de coastal grandmother (Lisa Bouyeure, Zaterdag 16/7 en Stefanie Bottelier, Magazine 16/7). Waarom doet de krant zo vaak alsof Nederland een Amerikaanse provincie is? Dat mag op Instagram zo zijn, maar ik woon niet in Amerika en lees graag een Nederlandse krant.

Aan de kust van Zandvoort en Noordwijk zie ik deze goedgeklede dames niet. Haal niet alles uit de VS, maar verzin ook zelf iets.

Karien van Ede, Amsterdam

God

De wetenschapsredactie van de Volkskrant vraagt zich af of God bestaat. Conclusie: de mensheid heeft een God nodig maar het valt niet te bewijzen. Maarten ’t Hart vertelde de gelovigen al eens in zijn verzamelde ‘bijbelstukjes’ dat mocht God bestaan, hij op een onbereikbaar verre planeet zit zodat de gebeden van de mensheid er lang over doen om enig effect te sorteren.

En de in gereformeerde kringen spraakmakende theoloog Harry Kuitert wees ons er al op dat geloven mensenwerk is. Hij stelde: ‘Alle spreken van boven komt van beneden.’

Arjan Boswijk, Groningen

Sywert-deal

Keurig dat de Volkskrant de opgelegde dwangsom van 15 duizend euro nog niet heeft geïnd bij het ministerie van VWS. Door het naast zich neerleggen van de rechterlijke uitspraak die gebiedt de communicatie over de Sywert-deal te openbaren, riskeert VWS zelfs hogere boetes. Die natuurlijk niet uit zak van de minister(s) worden betaald, maar met centen van de belastingbetaler. Anders zou ik zeggen: betalen, pannekoek!

Nanette Haze, Nijmegen

Zwarte Cross

Ach, kon het leven maar zo gemoedelijk zijn als op de Zwarte Cross, dan was er nergens een probleem.

Karolien Havermans, Amsterdam