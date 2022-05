Over het Songfestival mogen media rapporteren alsof het over een belangrijke missie naar Mars gaat

Er is een niche in de nieuwsgaring, een afdelinkje in de journalistiek dat maar twee weken per jaar bestaat, en dat is het extreem gedetailleerde Songfestivalnieuws.

Hoe het komt, weet niemand, maar als het het Songfestival betreft, mogen de media over de kleinste kleinigheid rapporteren alsof het een heel belangrijke missie naar Mars betreft, of een oorlog.

Dat oude, fijne gevoel van piepklein maar groot gebracht non-nieuws kwam weer over me toen ik zondag op Nu.nl deze kop las: ‘S10 draagt zwarte, tweedelige set tijdens optreden Songfestival’. Over werkelijk niemand anders hoor je ooit wat ze over twee weken zullen dragen, vooral niet als het de neutraalste outfit op aarde betreft – een zwarte, tweedelige set.

Er waren ook details over de details. ‘De zangeres draagt een zwarte outfit, bestaande uit een korte jas met zes knopen en lange achterpanden. De broek valt onder haar navel en heeft wijde pijpen.’

Zes knopen. Onder haar navel. Het is allemaal belangrijk, het zijn allemaal mogelijke factoren die zouden kunnen leiden tot de overwinning van Nederland op het Songfestival. Je merkt dat de mensen die deze berichten schrijven, zelf ook niet meer leven buiten de bubbel die Songfestival heet. Een beetje bozig stond er verderop in het stukje: ‘Eerder werd al bekend dat de zangeres een creatie zou gaan dragen van het Nederlandse ontwerpduo Viktor & Rolf, verdere details bleven toen uit.’ De subtekst: ‘WAAROM WISTEN WE HET TOEN NIET AL VAN DIE ZES KNOPEN???’

Het mooie is dat deze heel specifieke journalistieke vorm alle deelnemende artiesten aan het Songfestival tot gelijken maakt. Als je in de geschiedenis kijkt, heb je grofweg drie verschillende typen artiesten die meedoen. 1. De mainstreamartiest van wie je eigenlijk denkt dat ze al tien keer hebben meegedaan (Edsilia Rombley). 2. De C-artiest voor wie een zegetocht langs Europese landen de absolute kroon op het werk zou zijn (Sieneke). En 3: het type artiest dat veel te cool is voor het Songfestival vanwege haar repertoire, gouden tanden en connecties met heftige producers (Anouk, S10).

Maar al die types worden teruggebracht tot één menssoort door minutieuze Songfestivalverslaggeving, want uiteindelijk draait het er alleen nog maar om hoeveel knopen ze op hun jas hebben, dat ze bij de recentste repetitie hadden geniest en welk camerastandpunt hun regisseur uiteindelijk heeft gekozen voor het shot waarin ze even gevoelig gitaar spelen zonder zang.

‘Woensdag volgt een tweede repetitie die wel te bekijken is, dan volgen meer details over de uitvoering van De Diepte op het podium in de Italiaanse stad’, sloot Nu.nl af. Meer details over de uitvoering op het podium in de Italiaanse stad, dat is wat we willen, en niets meer dan dat.