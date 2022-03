Over het feminisme van minister Ernst Kuipers en de achterblijvende zorg voor vrouwen

‘Ik ben Nancy Evers en bij mij hebben ze een verwijde aorta van bijna 16 centimeter gemist. In het ziekenhuis keken ze of ik een hartinfarct had gehad. Dat was niet het geval. Ze stuurden me naar huis met een paracetamolletje en zeiden: ‘Het zit tussen je oren.’’

Cardioloog Angela Maas in Pointer.

En zo zat er in de aflevering van het onderzoeksprogramma Pointer (afgelopen zondag op NPO 2) nog een tiental voorbeelden van vrouwen met gezondheidsklachten die niet of nauwelijks de juiste zorg kunnen vinden. Genoeg om je, als vrouw, thuis op de bank weer flink op te winden over de (achtergestelde) positie van de vrouw in Nederland, dit keer in de gezondheidzorg, waar vrouwen slechter worden bediend dan mannen.

‘Bent u een vrouw? Pech gehad! U ontvangt veel slechtere zorg’, kopte de Volkskrant eens. Ook Pointer besteedde eerder aandacht aan het feit dat er nog altijd te weinig onderzoek wordt gedaan naar de gezondheidsklachten van vrouwen. En kennis die hierover wel bekend is, wordt in de geneeskunde niet of nauwelijks onderwezen en toegepast. Dat men dit al jaren weet, maakt het alleen maar erger. Voor Pointer een reden om de problematiek nog maar eens te agenderen.

‘Een beetje feminisme in de gezondheidzorg kan geen kwaad’, zegt cardioloog Angela Maas, een van de bekendste voorvechters van gendersensitieve zorg. Verschillen tussen mannen en vrouwen doen er in haar vakgebied wezenlijk toe. Een op de drie hartinfarcten bij vrouwen wordt nog altijd niet herkend. Ter vergelijking: bij mannen wordt een op de zes hartinfarcten gemist. Maas pleit voor harde sancties om bijvoorbeeld aanpassingen van het onderwijscurriculum af te dwingen. Maar zo’n verplichting kan alleen van de politiek komen.

PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen schreef een initiatiefnota met tientallen voorstellen. Ze vertelt dat ze zich in 1995 voor het eerst over dit onderwerp boog. ‘Toen was ik 2 of 3 jaar oud’, merkt de kersverse Pointer-presentator Charisa Chotoe fijntjes op. De nota wordt morgen in de Kamer besproken. Een woordvoerder van volksgezondheidsminister Ernst Kuipers liet alvast weten extra geld voor wetenschappelijk onderzoek naar man- en vrouwverschillen niet nodig te vinden, daar zou nu ook al genoeg ruimte voor zijn. Tot zover het feminisme van de minister.

Wie de vrouwenzaak wel goed deed: Buitenhof-presentator Maaike Schoon in haar genadeloos scherpe interview met de Russische ambassadeur in Nederland Aleksander Sjoelgin zondag. Zij deed het enige wat je kunt doen als je zo’n propagandist tegenover je hebt die de ene na de andere schaamteloze verdraaiing opdist: debunken, en door naar de volgende vraag. Was het interview ongemakkelijk om naar te kijken? Zeker, maar dat lag niet aan Schoon, die ondertussen op Twitter voor ‘viswijf’, ‘schoolmeisje’, ‘emotioneel’, ‘hysterisch’ en ‘krankzinnig’ werd uitgemaakt. Het blijft voor sommigen kennelijk onwennig, een vrouw op televisie.