Over het feit dat de politie soms daadwerkelijk onnodig ingrijpt, begint Bureau Hofstad niet

Het is dat Ewout Genemans in Bureau Hofstad, een tv-programma over de Haagse politie, geen uniform aan heeft, anders zou ik denken dat hij lid was van het Haagse korps. Niet dat hij de held uithangt, integendeel: hij staat er op een afstandje bij terwijl de dienders die hij volgt het zware werk doen, maar de televisiemaker is opmerkelijk positief en complimenteus over het politieoptreden. Hij kan zo meedraaien op de pr-afdeling.

De Haagse politie kan wel wat positieve publiciteit gebruiken, want de politie-eenheid kreeg de afgelopen jaren veel kritiek te verduren naar aanleiding van onder meer geweldsincidenten.

Genemans hoopt op meer begrip voor het werk van de politie, zei hij tegen De Telegraaf. En dus is hij in Bureau Hofstad (RTL 4) vooral een toeschouwer van het werk van de agenten met wie hij zes maanden meeliep. Dinsdag, in de derde aflevering van het realityprogramma, reed hij samen met de politie kriskras door Den Haag op zoek naar spanning, ontroering, eh: overvallers, een drugdealer, inbrekers en bedelaars.

Agenten Sjoerd en Nathan houden een automobilist staande, omdat de bestuurder verdacht wordt van het dealen van drugs. Fouilleren dus. ‘Bij zijn ballen, denk ik’, zegt Nathan. De in plastic handschoenen gestoken handen van hoofdagent Sjoerd voelen in het kruis van de man. ‘Ja, bij z’n ballen zit het’, zegt Sjoerd. ‘Zit er drugs bij je ballen? Ja, hè?’ De man wordt meegenomen naar het bureau. Daar wordt inderdaad een boterhamzakje met bolletjes cocaïne en heroïne gevonden. ‘Lekker, goos’, complimenteert een collega Sjoerd. ‘Het is wel mooi hoor’, zegt Genemans, ‘dat moet ik eerlijk zeggen.’

Hoofdagent Sjoerd laat een gevonden zakje cocaïne en heroïne zien.

Direct na de arrestatie van een 14-jarige met een neppistooltje, ontstaat er gedoe tussen de politie en jongeren. Omstanders vinden de arrestatie onterecht en komen verhaal halen. Eindstand: nog een arrestatie. Een gehavende agent (sneetje in zijn voorhoofd en vermoedelijk een gebroken vinger), vertelt later aan Genemans dat volgens hem door omstanders vaak alleen het laatste deel wordt gefilmd, niet wat eraan voorafging. Zo kan ten onrechte het beeld ontstaan dat de politie nodeloos ingrijpt. Over het feit dat dat soms daadwerkelijk gebeurt, begint Genemans niet.

’s Avonds is de politie op zoek naar de daders van een gewapende overval: een peloton wagens, honden. Drie jongens in een busje voldoen aan het signalement. Niet veel later kijken de jongens in de bek van een blaffende politiehond en in de loop van een wapen. ‘Geen gekke bewegingen!’, schreeuwt een agent. De jongens worden tegen een muur gezet. Achter in hun bus blijkt een kapperszaak te zitten, compleet met professionele kappersstoel en -spiegel. Ook dit keer geen kritische vragen van Genemans. In plaats daarvan grapt hij tegen een onterecht aangehouden jongen: ‘Je haar zit wel goed.’