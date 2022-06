Over cancelcultuur en Afrikaanse studenten die een punt hebben

Universiteiten lopen op eieren rond de cancelcultuur, sinds een diverse studentenpopulatie ook eigen opvattingen verwoordt en soms wil doordrukken. Wat doe je daarmee als ze een punt hebben? Een rel aan de universiteit van Wageningen laat die worsteling goed zien.

De campus kreeg vorig najaar een expositieruimte buiten, boordevol goede bedoelingen. De ‘campus community manager’ zei in universiteitsmagazine Resource dat nieuwe billboards naast een fietspad voor wisselende fotoprojecten waren bedoeld om ‘discussie aan te jagen’ en ‘de dialoog te openen’. Alles was in principe mogelijk, ‘als het maar communiceert en raakt aan het domein waar we mee bezig zijn op campus’.

En bij de eerste tentoonstelling Power of the Wasted barstte prompt een hevige discussie los. Nog geen twee weken later werd de tentoonstelling daarom ‘tijdelijk’ verwijderd. En nu heeft het universiteitsbestuur besloten dat die helemaal niet meer terugkeert.

Afgestudeerd student internationale ontwikkelingsstudies Jurrian Veldhuizen maakte de gewraakte foto’s tijdens onderzoek naar de informele afvalindustrie in Ghana. Ze laten een enorme vuilnisbelt zien en een paar mannen die dagelijks met hun handen in dat afval werken, ze zoeken materiaal om te recyclen. Eén van hen rookt een joint. Jurrian Veldhuizen gebruikt bij zijn expositie de informele term ‘scavengers’ voor deze afvalverwerkers: aaseters.

Percy Cicilia Jr. Beeld Margriet Oostveen

Het geheel schiet de United Community of African Students (UCAS) aan de universiteit volkomen in het verkeerde keelgat. Zij vinden de foto’s stereotiep, schadelijk voor Afrika en scavengers net zo beledigend als het n-woord. Ze eisen dat de foto’s worden verwijderd en vernietigd.

De universiteit van Wageningen telt 13.676 studenten, waarvan er 128 uit Afrika komen. Zij, zegt Sebastiaan Berendse, blijken zich er al langer aan te storen dat het ‘stereotiepe beeld’ over Afrika in Wageningen wel vaker de kop opsteekt. ‘De expositie leidde tot een dialoog dáárover, niet over afval, zoals oorspronkelijk de bedoeling was’.

Berendse is als ‘directeur waardencreatie’ verantwoordelijk voor dit soort gevoelige kwesties. Om ‘ruimte te bieden’ aan deze discussie over kolonialisme, racisme en inclusiviteit adviseerde hij de gewraakte tentoonstelling te schrappen. Terwijl die de hele discussie juist had geopend, precies zoals was beoogd.

De ‘dialoog’ is inmiddels officieel begonnen onder leiding van de Amerikaans-Nederlandse Percy Cicilia Jr., die ook ontwikkelingsstudies studeerde, betrokken raakte bij de Black Lives Matter-beweging en zijn studie toen staakte. Cicilia is nu gemeenteraadslid voor GroenLinks in Wageningen, leesconsulent in de bibliotheek en hij is door de universiteit voor 16 uur per week ingehuurd als ‘projectleider antiracisme, gelijk vermogen en gelijke behandeling’.

Ik zoek hem op tijdens een forum dat de Afrikaanse studentenvereniging UCAS op de campus organiseert. Een toespraak van de ambassadeur van Oeganda in Brussel Mirjam Blaak-Sow, over manieren waarop Afrika het imago van ‘continent met problemen’ van zich afschudt, maakt meteen duidelijk waar de ergernis van de Afrikaanse studenten zit: dáár zijn ze een verwerkingsindustrie aan het ontwikkelen die winsten en een jonge beroepsbevolking in Afrika moet houden, voordat ze hun geluk via wankele bootjes richting Europa beproeven. Hier zien ze nog steeds foto’s van een afvalberg zoals die veertig jaar geleden al in het blad voor de rooms-katholieke missie Bijeen stonden.

‘Vlakbij die afvalberg staat een hypermoderne recycle-installatie’, zegt Percy Cicilia. ‘Waarom fotografeer je díe dan niet? Omdat Veldhuizen weer voor zwakte koos. Voor het romantiseren van een heel continent in één foto.’ Activisten noemen dit ‘cultural attribution’: als één onderdeel aan een hele cultuur wordt toegeschreven, zonder oog voor andere ontwikkelingen.

‘Mijn fotoserie gíng nu eenmaal over afvalrapers in Ghana’, zegt Jurrian Veldhuizen, aan de telefoon vanuit Oeganda. Hij is nog gaan praten met de bezwaarmakers en verwijderde het woord scavenger en de foto van de rokende man. Maar het was voor sommigen niet genoeg. Veldhuizen vindt dat de universiteit nu toegeeft aan ‘eenzijdige en agressieve communicatie’.

In Oeganda zet hij intussen met de Fairchain Foundation een eerlijke keten voor de productie van koffie op: precies zoals de Oegandese ambassadeur het bedoelde.

‘Ik vind dit niet meteen cancelcultuur’, concludeert Percy Cicilia. ‘Híj is toch niet gecancelled?’