Op de aller-, állerlaatste plek in het dorp waar ik het had verwacht, trof ik ineens gevoel voor humor aan: op de sportschool. Sportschool is een groot woord, het is het oefenzaaltje van Matthijs de fysiotherapeut waar ik sinds januari twee keer per week aan mijn romp werk. Er staan een paar fitnessapparaten en er hangen lollige cartoons aan de muur, alles om de drempel dusdanig laag te maken dat mensen met diep doorvoelde antipathieën jegens lichamelijke inspanning er nog net overheen kunnen.

Zoals Ronald, zijn vrouw Sacha en hun sportvriend Harry.

Ik was net begonnen met het heffen van gewicht toen het achter me over The Voice ging. Ik spitste mijn oren: geen Zaans accent. ‘Ik zou niet echt geschokt zijn hoor, als iemand tegen me zou zeggen dat ik een geil broekie aanhad’, zei een vrouwenstem. Toen ik omkeek zag ik een vijftiger met platinablond, opgeschoren haar en drie diamanten in haar oor op het fietsapparaat zitten. ‘Ik wel’, kaatste het terug vanaf de loopband. Toen ik zag wie het zei – een man van bijna twee meter hoog en breed – wist ik genoeg: Amsterdammers. Ouwe Amsterdammers, kon niet missen, geen volk zo ad rem. ‘Let maar niet op ons, hoor’, zei weer een andere kerel, die voor de vorm wat aan een elastieken handvat stond te trekken. ‘Wij zijn van de psychiatrische afdeling.’

‘Mag ik wat vragen?’, vroeg ik.

Nou, het klopte. Ronald had zijn hele leven in Amsterdam gewoond, veel onuitwisbare herinneringen, maar was twintig jaar geleden, toen de stad ook al niet meer te betalen was voor taxichauffeurs, naar dit dorp verhuisd. Sindsdien had hij nog niet één keer gelachen. ‘Ze begrijpen het gewoon niet, hier.’ Voor straf noemden ze Matthijs een yup, omdat hij eens per jaar skiet.

Ik ken yuppen, Matthijs is er geen.

Zelf skieden ze trouwens ook, maar dan niet skiën maar langlaufen, en bier und schnapps, over twee weken vertrokken ze naar Tsjechië, daarom stonden ze hier aan die apparaten te trekken met hun kunststof knieën en versleten ruggen. Maar niet te hard: halverwege gingen ze in het keukentje koffie zitten drinken, af en toe dreef een bulderende lach naar buiten. Sjonge, dacht ik terwijl ik een sit-up deed, wat had ik dit gemist. Het geouwehoer, het elkaar vliegen afvangen, het theater van geboren outca die het moeten hebben van hun vrolijke spot en sublieme timing, en daarin iedereen de baas zijn. Ons dorp had een hoop voordelen, maar dit trof je er niet aan.

En zo begon ik uit te kijken naar hun gezelschap. Maar de laatste keer kwam Harry net de behandelkamer uit toen ik binnenstapte, zijn jas al aan. ‘Moet je niet sporten?’, vroeg ik. Hij trok een gezicht en wees op zijn schouder. ‘Effe rustig aan deze week.’ Even later hoorde ik waarom. Ronald, liggend op de drukbank: ‘Weet jij hoe hij aan die kapotte schouder komt? Mooi verhaal, moet je horen.’ Hij kwam omhoog. ‘Harry is vorig jaar in een open graf gelazerd.’ Ik keek hem aan, onzeker of ik, toch óók een yup, in de maling werd genomen, maar hij stak een hand omhoog om zijn eerlijkheid kracht bij te zetten. ‘Eerlijk waar. Tijdens het dragen van de kist. Hij keek effe niet uit en hop, daar lag-ie, boven op Tante Bets. Sindsdien is zijn schouder naar de klote.’ Ik keek naar Sacha, maar die keek terug, zonder spot.

Ik: ‘Is Harry begrafenisondernemer?’

Ronald schudde zijn taxihoofd. ‘Hij werkt in de onderbroeken, bij Livera. Dicht bij het vuur. Dit was de begrafenis van zijn oom Piet, hij moest meehelpen dragen. Maar dat ging dus mis. Daarom kan hij nu niet meer skiën. Als die gaat skiën zakt hij zo naar beneden, die vinden we nooit meer terug.’

Dat zou inderdaad jammer zijn.

Voor míj.