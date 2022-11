Ouders moeten gewoon geluk hebben met de psychologen van de vrienden van hun kinderen

Van veel apps die pubers gebruiken is het lastig het nut te zien als je een relict bent uit analoge tijden. Toch vind ik dat zelfs TikTok nog iets nuttigs heeft vergeleken bij Snapchat. TikTok bewerkstelligt dat pubers vier uur achter elkaar naar filmpjes kijken over katten of seriemoordenaars en hun data delen met Xi Jinping, maar het heeft nog iets van inhoud.

Snapchat draait om het geven van levenstekens. Als u zegt: ‘wat is er mooier dan een levensteken?’, ziet u dat nog analoog. Gebruikers van Snapchat sturen elkaar tien of twintig keer per dag digitale levenstekens, bovenal in de van vorm close-ups van zichzelf, ‘snappen’ heet dat. Gebruikers van Snapchat kunnen op één dag met wel vijftig verschillende mensen snappen. Dat ze zoveel snappen, komt doordat Snapchat hun Snapscore bijhoudt. Die Snapscore is belangrijk als je op Snapchat zit.

Probeer dus maar eens een 14-jarige die net haar 350 duizendste ‘snap’ heeft verstuurd uit te leggen dat je twijfels hebt bij de zin van snappen en vooral bij de waarde van de Top Acht van Snapvrienden. Mijn dochter hoorde niet eens dat ik over Snapchat zat te lamenteren, want ze was, jazeker, aan het snappen. En daarom was ik verbaasd toen ze mij vorige week ineens uitlegde dat je ‘het beste alleen kunt snappen met mensen die echt belangrijk voor je zijn, hoogstens een paar keer per dag’. Zeg gerust: als Caroline van der Plas had uitgelegd dat je het beste vegetarisch kunt worden, was ik minder verbaasd geweest.

Het bleek te maken te hebben met mijn dochters vriendin M., die, nu ja, sinds een paar maanden met stressklachten bij de psycholoog loopt. Die psycholoog had M. geadviseerd: ‘hou het op Snapchat bij een paar goede vriendinnen en concentreer je overdag op school.’ Ik dacht: ouders van deze tijd moeten gewoon geluk hebben met de psychologen van de vrienden van hun kinderen.