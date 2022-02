Oudere man met hele jonge love interest: in films is het normaal

Door seks als een geheim te behandelen, blijven veel jonge mensen onnodig onzeker. Actrice Joy Delima (27) schrijft erover in klare taal. Deze week: seks op middelbare leeftijd.

Soms betrap ik mezelf op de volgende gedachte: ah, mijn beste seksjaren gaan voorbij!

Die gedachte heb ik nooit echt bevraagd, ik heb er niet dieper over doorgedacht. Eerlijk gezegd wist ik niet eens wat ik er precies mee bedoelde, tot ik vorige week een seksscène zag in een Spaanse film. Het was niet zomaar een seksscène, nee, het was een seksscène tussen vier mensen van... houd u vast: dik in de vijftig. Wat? Ja, echt. Ik keek de film met mijn moeder, ook dik in de vijftig. En het was toen, op dat moment, dat ik besefte dat ik in geen jaren seks tussen oudere mensen had gezien op televisie. In ieder geval niet serieus, niet los van komedie.

Opeens ervoer ik de kinderlijke drang om weg te kijken, weet je wel? Dat gevoel dat je hebt als je beseft dat je ouders seks hebben gehad om jou te verwekken. Ik schrok een beetje van mijn reactie, weet ik nog. De hele scène lang bleef ik kijken met de wens dat het voorbij was, die middelbareleeftijdseks, met tegelijkertijd een groeiende bewustwording van het feit dat oude mensen natúúrlijk nog seksen. Wat dus betekende dat mijn beste seksjaren nog lang niet voorbij zijn.

Hoe bizar is dat? Ik zie dus zelden een vrouwelijke acteur van boven de – pak ’m beet – veertig in een geile, mooie seksscène met blote borsten en billen en nu ik het zag, wilde ik het niet zien.

Ik hoor weleens van collega-actrices die ouder worden dat ze sinds ze grijze haren hebben alleen nog maar worden gecast als de seksloze moeder. Er is uiteraard niets mis met ‘de moeder’ zijn, sterker nog, ik wil heel graag moeder worden in het echt, maar we zijn echt wel meer dan dat, na de veertig. En ik wil ook niet zeggen dat ieder vrouwelijk personage seksueel moet zijn, alsjeblieft niet. Maar hoe wij als maatschappij naar ouder wordende vrouwen kijken, heeft naar mijn mening grotendeels te maken met hoe we vrouwen portretteren in film en op tv.

Is het u bijvoorbeeld weleens opgevallen dat oudere mannelijke personages in films vaak een hele jonge love interest hebben? Meestal van wel twintig jaar jonger. En dat is dan de normaalste zaak van de wereld, in dat verhaal. Niemand in die film vraagt dan: ‘Hey Brad, hoe kom je aan zo’n knappe, jonge, slimme vrouw van 26 terwijl jij 48 bent, drie kinderen hebt uit twee huwelijken, agressief bent en emotioneel niet beschikbaar blijkt te zijn?’

Ziet u dat weleens andersom in films? Een vrouw van 48 met een man van 26, in een serieus huwelijk dat door geen enkel ander personage bevraagd wordt op cougar-gedrag? Mocht u voorbeelden hebben, dan hoor ik het graag.

Maar goed, we zitten dus mooi in de shit, wij als maatschappij. Want dit moet toch anders. Vrouwelijke seksualiteit zou niet mogen ophouden te bestaan na de veertig. Dus, moeten we oudere vrouwen cinematisch vaker in een seksueel daglicht zetten of moeten we ophouden met tieners en jonge vrouwen zo te seksualiseren? Moeten we oudere scenaristen eens vaker op de vingers tikken als een nietsnut van 50 weer eens een onnodige zoenscène heeft met een minnares van 24? Of moeten we ruimte maken voor nieuw, jong schrijftalent met realistische verhalen? Zijn vrouwen na de overgang niet meer seksueel of zijn ze dan af van de ballast van menstruaties en anticonceptie en begint er een nieuwe fase van hun seksualiteit?

Ik bedoel, erectiestoornissen en overmatig Viagragebruik lijken oude mannen in cinema niet te stoppen, dus waarom zou de overgang dat bij vrouwen dan in godsnaam wel mogen doen?

joy.delima@volkskrant.nl