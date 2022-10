Oude ‘hoeksteengedachte’ hindert oplossen wooncrisis

Woonproject de Eenhoorn in Amsterdam. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Peter de Waard stelt in zijn colum (5/10) dat te veel mensen alleen wonen waardoor er relatief veel meer huizen gebouwd moeten worden. Dit is niet onwaar, maar zijn singles de schuldigen? Het idee van het gezin als hoeksteen van de samenleving verandert.

Zo zou ik dolgraag met vier vrienden in een huis willen wonen, maar geen enkele verhuurder wil eraan (buiten verhuurders van studentenhuizen om en daar ben ik nu te oud voor), en hiervoor een hypotheek krijgen is ook nagenoeg onmogelijk. Dan zijn er nog coöperatieve woonvormen waarvoor je door zó veel hoepels moet springen dat het nog makkelijker is om op Tinder een relatie te scoren.

Nederland heeft geen last van singles, maar van een verouderd beeld van wat een huishouden moet inhouden. Om de woningcrisis op te lossen, moeten we daar misschien iets aan doen.

Jasmijn Kleij, Eindhoven

Muizenhuis

Wat een leed schuilt er achter de mooie boeken van Het Muizenhuis van schrijfster Karina Schaapman (Magazine, 8/10). Hoeveel leed kan een mens aan? Wat een krachtige persoon om niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar haar leven weer op te bouwen. Ik sta te popelen om Het Muizenhuis aan mijn kleinkinderen voor te lezen. Maar ik zal er nu toch met andere ogen naar kijken, met diep respect voor Karina Schaapman.

Marion Schokker, Volendam

Haarlok

Afgelopen donderdag knipte de Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie Dilan Yeşilgöz een lokje van heur haar af in de uitzending van Op1, als protest tegen het Iraanse regime. Knipte het kabinet hier met één schaar?

Clara Legêne, Etten-Leur

Hoofddoek

Mevrouw Wiggemans (Brieven, 10/10) vraagt om een solidair gebaar van hoofddoek dragende vrouwen. Ik was bij een eerdere demonstratie met voornamelijk Perzen, Iraniërs, op 23 september tegenover het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken, nu de zetel van de Tweede Kamer. Mevrouw Wiggemans was kennelijk thuis gebleven. Anders had zij kunnen constateren dat niet alleen haren werden geknipt, maar ook de hoofddoek werd afgedaan. Als eenmalig gebaar kan mevrouw Wiggemans de volgende keer misschien zelf een demonstratie bijwonen in plaats van een ingezonden brief te schrijven?

Maaike Swart, ’s-Gravenhage

Elitair

Oudere PvdA-leden maken zich zorgen dat door een fusie met GroenLinks de PvdA te elitair wordt en het contact met ‘het volk’ verwatert (Ten eerste, 10/10). Ik ben zelf ook ouder, afkomstig uit een arbeidersgezin, en moet samen met mijn partner rondkomen van een modaal inkomen. Ik kan mijzelf dus tot ‘het volk’ rekenen.

In mijn jeugd was Joop den Uyl er nog en die had wel contact met het ‘volk’, al zou hij die term niet zo in de mond hebben genomen. Hij was meer bezig met de spreiding van kennis, inkomen en macht. Na hem kregen we de marktwerking en het neoliberalisme, waardoor ‘het volk’ met steun van de PvdA financieel werd uitgekleed onder het mom van zelfredzaamheid.

Ik vrees dat ik toch heel andere ­nostalgische gevoelens heb over de PvdA dan de genoemde oudere leden.

Martin van den Berg, Utrecht

Plastic

Trouw scheid ik mijn afval, glas in glasbak, plastic in de plasticbak. Hiermee denk ik dat ik iets goeds doe, niet wetende dat mijn plastic restafval een exportproduct is. Een exportproduct met afschuwelijke gevolgen, uitbuiting van vluchtelingen, kinderarbeid, milieuvervuiling en vergiftiging van onschuldige mensen. In het artikel van Rob Vreeken (Maandag, 10/10) wordt dit in detail beschreven. Doe ik er goed aan mijn plastic te scheiden?

Jan de Vries, Amsterdam

Burgemeester

Dat uitgerekend burgemeester ­Sharon Dijksma een stuk inzendt over ‘Steden en inwoners die buitenspel staan bij de plannen voor het klimaat’ (O&D, 7/10) is frappant. In haar gemeente Utrecht immers is wethouder Lot van Hooijdonk een schoolvoorbeeld van het doen alsof burgers inspraak hebben via ‘participatie’ waarna ze besluit tot wat ze zelf vooraf al vond. Een recent voorbeeld is het debat over het al dan niet asfalteren van de Weerdsingel, waar omwonende burgers veelal anders wilden dan Van Hooijdonk besloot, alsmede de discussie omtrent het plaatsen van 270 meter hoge windmolens in polder Rijnenburg. Dus Dijksma, regel dan ook dat in het eigen Utrechtse college burgers serieus worden genomen.

Peter Kool, Nieuwegein

Toeslagverschil

‘De energietoeslag verschilt per gemeente’ (Ten eerste, 10/10). Net zoals de hoogte van de ozb of de hondenbelasting of... et cetera. Heb je daar als burger invloed op? Ja, je mag stemmen.

Henk van Gurp, Dordrecht

Zo kan slechthorend kind ook meedoen

Onlangs stond er een artikel (Ten eerste, 29 september) over dove en slechthorende kinderen in het reguliere onderwijs. Jarenlang (vanaf 1983) heb ik als ambulant begeleider mogen werken met dove/slechthorende kinderen op de reguliere school. Het was mijn werk om op school voorlichting te geven hoe het beste onderwijs te geven aan een klas met een doof/sh kind erin.

Kleine veranderingen bij een docent leidden er al toe dat een leerling goed kon meekomen. Zo was er een lijst met ‘tips’ en observaties, of deze juist werden toegepast, hoe kan het nóg beter, et cetera. Want het gaat vooral om de bewustwording van de docent. Zo moet de leerling het belichte gezicht van de docent kunnen zien en gaat het bijvoorbeeld om de juiste vraagstelling (niet : ‘Heb je het begrepen?’, maar: ‘Vertel eens wat ik uitlegde’).

Vaak vonden docenten het een meerwaarde dat er een sh/dove leerling in de klas zat. Ook met betrekking tot het contact met medeleerlingen kon ik een rol spelen door het met de sh/dove leerling te hebben over vriendschappen. Wat kun je doen?

De sh/dove leerling hoort namelijk niet hoe anderen vriendschappen sluiten en mist veel vanzelfsprekende informatie. Dit kan de begeleider door middel van gesprekken

expliciet bewust maken, zodat de leerling niet meer reageert met: ‘O, ze kijken niet naar me omdat ik sh/doof ben, maar omdat ik van die grote oorbellen in heb.’

Hebben de leerlingen uit de krant geen ambulant begeleider? De scholen voor sh/dove leerlingen bieden dit. Aanvragen dus. Het ontlast ouders en leerlingen, maar ook docenten. Het is in de veertig jaar dat ik werkte niet één keer voorgekomen dat een leerling van school wisselde anders dan vanwege verhuizing en ze hebben allemaal een diploma verworven, van vmbo tot en met vwo.

José Elferink-Elschot, Amersfoort