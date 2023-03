Oproep aan boomers: geef je stem weg

Kiezers brengen in maart 2022 hun stem uit voor de gemeenteraadsverkiezingen van Amsterdam. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Beste medeboomers: wat hebben velen van ons ervan kunnen genieten. Jaar op jaar kregen wij het beter. We begonnen met vakantie op de Veluwe of het Scheveningse strand en reisden al snel de hele wereld over. We leefden gezonder en worden ouder.

Nooit heeft een generatie het zo goed gehad als die van ons. Tegelijk hebben we er een rotzooi van gemaakt en blijkt nu dat we dat we ver boven onze stand leven. Een stap terug doen zou zeer terecht zijn, maar is helaas moeilijk te realiseren. De huidige politieke machtsverhoudingen zorgen voor onmacht. Het gewicht dat wij in de schaal leggen bij verkiezingen is omgekeerd evenredig aan de tijd dat wij nog te leven hebben.

Daar zit iets oneerlijks in. Vandaar mijn oproep om niet meer zelf te stemmen bij verkiezingen, maar je stem aan je kinderen te geven op voorwaarde dat ze er gebruik van gaan maken. Zij gaan immers de gevolgen van onze keuzes veel meer ervaren.

Rob van Zaalen (69 jaar), Zoetermeer

Mannenbrein

Briefschrijfster Tielke Engels wil weten wat zich afspeelt in het brein van mannen die zich schuldig maken aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens mij is het antwoord al bondig gegeven door de Amerikaanse komiek Robin Williams: ‘God gave men both a penis and a brain, but unfortunately not enough blood supply to run both at the same time.’ (God gaf mannen zowel een penis als een brein, maar helaas niet genoeg bloed om allebei tegelijk te laten werken.)

Maria Elisa Jansen, Oegstgeest

Eerste Kamer

Het artikel ‘Eerste Kamer moet ophouden Tweede Kamertje te spelen’ suggereert dat wij druk zijn met iets wat we niet horen te doen. Het vermeldt niet dat wij momenteel vooral druk zijn met wat onze grondwettelijke taak is: wetsvoorstellen heroverwegen.

Deze weken doen we dat onder andere intensief met de Omgevingswet (die alle gemeenten en provincies raakt), de Pensioenwet (die vrijwel alle Nederlanders aangaat) en het correctief referendum (waar een meerderheid van de bevolking en een staatscommissie om vragen). Geen spel, gewoon ons werk. Het is maar een weet.

Tiny Kox, lid Eerste Kamer namens de SP (sinds 2003)

Helmplicht

Graag onderschrijven wij de column van Sander Schimmelpenninck. Hierin onderbouwt hij waarom fietsen goed is en het rijden op een scooter of brommer niet. Aanvullend willen wij waarschuwen voor de gezondheidseffecten van het rijden op een ‘fatbike’ en andere zogenaamde e-bikes die met een knop of een ‘gas­hendel’ worden bediend.

De berijders worden steeds jonger en de snelheid is vaak ruim boven de 25 km/u. Het gevaar voor anderen en henzelf wordt daardoor ongemerkt groter. Bovendien rijden zij vrijwel allemaal zonder helm. Het verdient aanbeveling om deze ‘e-bikes’ in de regelgeving te beschouwen als snorfietsen: met helmplicht dus. Een helm is ook aan te bevelen bij de reguliere e-bike en fiets, want het toenemend aantal fietsongevallen met ernstig hersenletsel baart ons grote zorgen.

M. Koornneef, sportarts, Uithoorn

F. Backx, sportarts, Maarssen

Boerenprotest

Het kabinet ontraadt de motie om tijdens demonstraties het gebruik van trekkers te verbieden. De motie werd ingediend door de Partij voor de Dieren, met als argument dat de politie vindt dat het anders onmogelijk is de wet naar behoren te handhaven. De minister ontkent dat standpunt van de politie met de opmerking dat na de vorige protesten verschillende demonstranten zijn vervolgd.

Trekkers dienen in geen enkel opzicht het demonstratierecht. Het gebruik van trekkers is intimiderend. Mogelijk zo intimiderend dat de minister van Binnenlandse ­Zaken de motie niet durft te steunen. Ik ben benieuwd welke politieke partijen dat lef wél hebben bij stemming.

Frans Aarts, Renkum

(On)betaald werk

Wat een gemiste kans dat minister Karien van Gennip (SZW) werkgevers oproept om vrouwen te vragen meer uren betaald te werken. Veel beter zou zijn een oproep aan mannen om meer onbetaald te werken in de zorg voor kinderen, ouders en het huishouden. Want dáár ligt het probleem.

Erik Toussaint, Cuijk