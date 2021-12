‘Opoffering eerder van toepassing op mensen die huis en haard verlieten om racecircuits te bouwen’

Max Verstappen viert met zijn teamgenoten van Red Bull de wereldtitel. Beeld AP

Polonaise

Heus, ik ben niet blind voor de heroïek rondom de prestatie die een vader en een zoon hebben geleverd, maar de wereldvreemdheid eromheen komt toch wat stuitend over als ik zie hoe dit land de polonaise inzet onder leiding van een sponsor die de gezondheid van de jeugd ondermijnt met energiedrank, voor een kampioenschap in een sport rondom de (laatste stuiptrekkingen van de) verbrandingsmotor, en dat in een land waar mensenrechten met voeten worden getreden.

Is het hiermee klaar? Nee hoor, want nu we toch in die regio zijn, hossen we straks vrolijk door op het feest dat een corrupte voetbalbond voor ons in de woestijnzon heeft voorgebakken, deze keer letterlijk over de lijken van vele naamloze arbeiders, die met hun leven betaalden om supporters gekoeld en wel te kunnen trakteren op onvergetelijke wedstrijden in een land waar de menselijke maat al even ver te zoeken is.

Weten we dit alles dan niet? Natuurlijk wel! Kijk maar naar de bezorgde gezichten die al die bestuurders trekken zodra er een vraag over al die hypocrisie wordt gesteld. Maar ja, we zijn daar ‘voor de sport’, en sport verbroedert, nietwaar?

Koos Tiemersma, Drachten

Paradox

Fijn, dat Max Verstappen de strijd heeft gewonnen. Maar nog fijner is zijn uitspraak van de Nederlandse taal. Max spreekt met de g die zacht klinkt en zo is ook zijn taal: mooi gearticuleerde woorden in verstaanbare volzinnen. Zó hard racen en zo rustig spreken! Een enorme paradox.

Gertrude van de Ven, Den Haag

Spelletje

Wat een grappig spelletje toch, waarin de overduidelijke winnaar in het laatste rondje zijn hele voorsprong moet inleveren aan de verliezer. Waarbij de verliezer ook nog verlost wordt van een hinderlijke wolk achterblijvers. Allemaal omdat iemand in het achterveld van de baan raakt. Zelden zo’n spelletje gezien. Naam: ‘The loser takes it all.’

Lei Bodelier, Zandvoort

Lot

We kennen in Nederland de uitdrukking dat het geluk met de dommen is. Ik geloof dat geluk een afspraak met het lot is. Sommige mensen missen alle talent om verder te komen in het leven en het lot helpt hen dan, geeft hen dat extra zetje om er wel te komen. Andere mensen barsten van het talent, maar zij komen andere mensen tegen die dat ook hebben. En ook zij hebben dan een zetje nodig. Het lot vond zeven WK-titels voor Lewis Hamilton voldoende. Het vond dat het tijd werd voor WK-titel nummer één van Max Verstappen. En aldus geschiedde op zondagmiddag in Abu Dhabi.

Jan Tolsma, Leiden

Opofferingen

Ik begrijp dat ook een serieuze krant als de Volkskrant enige aandacht moet besteden aan populair vermaak als de Formule 1 en aan het wereldkampioenschap van Max Verstappen, maar van de bewonderende toon begrijp ik niets. ‘Een zeldzame dag voor Nederland’? ‘De beloning voor jaren opoffering’?

Dag in, dag uit schrijft de Volkskrant over belangrijke zaken als nationale en mondiale ongelijkheid, over ongelijke kansen en de neoliberale wereld waarin dat allemaal uitstekend gedijt. Succesvolle mensen als Max Verstappen, die hun hele leven met niets anders dan hun eigen dromen bezig zijn en alle mogelijkheden hebben dat te doen, floreren daarin, maar ik weet niet wat daar bewonderenswaardig aan is. Daarover in termen van opofferingen te spreken lijkt me nogal misplaatst en meer geschikt voor mensen die huis en haard verlaten om voor rijke mensen onder barre omstandigheden racecircuits te bouwen.

Jaap de Jonge, Amsterdam

Misser

Foei toch. Zeven artikelen vandaag over Max Verstappen. Hoe dom en beperkt schat u uw lezers in? Er is zo veel belangrijk nieuws en ontwikkelingen. Met één artikel hadden we de ‘overwinning’ van de wereldtitel ook wel geweten.

Overigens begrijp ik niet waarom er weinig aandacht is voor het energie slurpende en geluidskabaal veroorzakende karakter van het autoracen. We hebben een planeet te redden en moeten snel milieumaatregelen nemen. Daar past een de spelende mens als snelheidsmaniak toch niet in? Wil ik hierover veel lezen dan zou ik de Telegraaf kopen. Maar ik lees de Volkskrant vanwege inhoud en brede achtergrond. Vandaag was dus een misser.

Marijke Storm, Amsterdam

Leefklimaat

Een azijnpisser ben ik zeker niet, slechts een man op leeftijd die absoluut niet begrijpt dat, in een tijd waarin klimaatverandering een van de hotste issues is, er circa 5.000 mensen zijn die grif 2.000 euro neertellen om met vliegtuigen naar Abu Dhabi af te reizen, daar een Formule 1-race te bekijken en dan weer terug te vliegen. Het is ook mijn leefklimaat.

Joop Verhaar, Oeken

Wegpoetsen

Echt weer de Volkskrant om wereldkampioen motorcross Jeffrey Herlings weg te poetsen bij de verering van Max Verstappen. Voor het MXGP-motorcross was het net zo’n bloedstollend seizoen.

Dick Beets, Wormer